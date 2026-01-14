Otel Kavgasında Baygınlık Geçirdi - Son Dakika
Otel Kavgasında Baygınlık Geçirdi

Otel Kavgasında Baygınlık Geçirdi
14.01.2026 11:09
Otel Kavgasında Baygınlık Geçirdi
Sevgilisi otelden ayrılınca da kavga eden Rümeysa E., baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Türkali Mahallesi'nde yer alan bir otelde 10 Ocak Cumartesi günü saat 05.30'da dehşet dolu dakikalar yaşandı. İddiaya göre Rümeysa E. gece saatlerinde sevgilisiyle caddede bulunan bir otele gitti. Çift ardından tuttukları odaya geçti. Odada vakit geçirdikten bir süre sonra adam, sevgilisi Rümeysa E.'yi odada bırakarak otelden ayrıldı. Adamın otele geri gelmemesi üzerine Rümeysa E. de otelden ayrılmak için aşağı indi.

SEVGİLİSİNİ OTELDE BIRAKIP PARA ÖDEMEDEN KAÇTI

Kendisini durduran otel görevlisi Gamze Ç. kadına otel ücretinin ödenmediğini söyledi. Bunun üzerine Rümeysa E., ücreti sevgilisinin ödeyeceğini söylediğini, üstünde para olmadığını belirtti. Bunun üzerine kadınlar arasında tartışma çıktı.

Sevgilisi genç kadını otel odasında bırakıp kaçtı, sonra ortalık karıştı

KADINLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Otel görevlisi Gamze Ç.'nin gitmesine izin vermemesi üzerine Rümeysa E. küfür ve hakaret etti. Kadınlar çıkan kavgada birbirlerini darp etti.

Rümeysa E. saldırdığı sırada Gamze Ç., "Benim çoluğum çocuğum var" diyerek bağırdı. Kadının saçını tutan Rümeysa E., birkaç kez daha kadına tekme attı. Sokaktaki erkeklerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken Rümeysa E. baygınlık geçirdi.

"BEN BU HALE NASIL GELDİM"

Daha sonra ayağa kalkan Rümeysa E., kendisine olayı soran bir vatandaşa yaşananları anlatırken, "Ben nasıl bu halde geldim" diyerek bağırdı. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine gelirken, birbirlerinden şikayetçi olan otel çalışanları Ali Ö., Gamze Ç. ve Rümeysa E. gözaltına alındı. Emniyette ifadelerin alınan taraflar hakkında "Kasten yaralama", "Tehdit-hakaret" suçlarından işlem yapıldı. Taraflar daha sonra savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Sevgilisi genç kadını otel odasında bırakıp kaçtı, sonra ortalık karıştı

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Rümeysa E.'nin poliste daha önceden "İntihara teşebbüs", "Taksirle yaralama", "Kasten yaralama", "Tehdit-hakaret" ve "Görevli memura mukavemet" suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. Otel çalışanı Ali Ö.'nün ise, "Reşit olmayanla cinsel ilişki", Gamze Ç.'nin ise "Tehdit-hakaret" ve "Mala zarar verme" suçlarından poliste kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

