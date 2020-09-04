Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü
Aksaray'da otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Aksaray'da otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Aksaray - Nevşehir Karayolu Genç Osman Köyü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Nevşehir istikametine seyreden Hasan A. (40) idaresindeki 42 AFR 411 plakalı Skoda marka otomobil, aynı istikamete seyreden Eşref Koçpınar (42) yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Motosikletin hurdaya döndüğü kazada diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri motosiklet sürücüsü Eşref Koçpınar'ın öldüğünü belirlerken, polis ekipleri yolda geniş güvenlik önlemleri aldı. Bir süre Nevşehir istikametine yol trafiğe kapatılırken, Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Eşref Koçpınar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY
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