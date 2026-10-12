Pazar Kocaeli Kitap Fuarı’nda ziyaretçi rekoru; 1 milyon 59 bin 347 kişi - Son Dakika
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Pazar Kocaeli Kitap Fuarı’nda ziyaretçi rekoru; 1 milyon 59 bin 347 kişi

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Pazar Kocaeli Kitap Fuarı’nda ziyaretçi rekoru; 1 milyon 59 bin 347 kişi
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Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olma unvanını taşıyan Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı, 1 milyon 59 bin 347 ziyaretçiyi ağırlayarak sona erdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9 günlük organizasyonda 515 yayınevi yer aldı, 1.065 etkinlik ve söyleşi gerçekleştirildi. Yerli ve yabancı yazarları, akademisyenleri ve kitapseverleri buluşturan fuar, ziyaretçi sayısıyla yeni bir rekora imza attı.

TÜRKİYE’NİN KİTAP GÜNDEMİ KOCAELİ’DE BULUŞTU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 3-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı, yoğun ziyaretçi ilgisiyle tamamlandı. Her yıl artan katılımıyla dikkat çeken fuar, bu yıl da kitap ve kültür dünyasının önemli buluşma noktalarından biri oldu. 9 gün boyunca farklı alanlarda düzenlenen söyleşiler, etkinlikler ve imza günleri, kentin kültür ve sanat hayatına hareketlilik kazandırdı. Fuar alanında oluşan uzun imza kuyrukları ve etkinliklere gösterilen yoğun ilgi, organizasyonun büyüklüğünü ortaya koydu.

7’DEN 70’E HER YAŞTAN OKURA HİTAP ETTİ

Her fikrin tek çatı altında buluştuğu ve bu yıl “Romanların ve Hatıratların İzinde” temasıyla gerçekleştirilen fuarın onur konuğu Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar oldu. Tarihten edebiyata, düşünce dünyasından güncel meselelere uzanan geniş programıyla her yaştan okura hitap eden fuarda; tarihçi Erhan Afyoncu, Kemal Sayar, Şermin Yaşar, Merve Gülcemal, Saliha Erdim, Nurullah Genç ve Tarık Tufan gibi isimler okurlarıyla buluştu. Öte yandan geçtiğimiz yıllarda Kocaeli Kitap Fuarı’nın onur konuğu olan şair-yazar Ahmet Ümit de imza etkinliği ve Kocaeli Podcats yayını ile fuara konuk oldu. Söyleşiler, kitap tanıtımları ve imza günleri, 9 gün boyunca ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

İMZA ALANLARINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Kocaeli Kitap Fuarı’nın öne çıkan görüntülerinden biri, yazarlarla buluşmak isteyen okurların oluşturduğu uzun kuyruklar oldu. Kitaplarını imzalatmak, sevdikleri yazarlarla sohbet etmek ve etkinliklere katılmak isteyen kitapseverler, fuar boyunca salonları doldurdu. Okurlarla yazarları doğrudan bir araya getiren etkinlikler, fuarı kitapların sergilendiği bir organizasyonun ötesine taşıyarak geniş kapsamlı bir kültür buluşmasına dönüştürdü.

Pazar Kocaeli Kitap Fuarı’nda ziyaretçi rekoru; 1 milyon 59 bin 347 kişi

DÜNYA EDEBİYATININ İSİMLERİ KOCAELİ’DE BULUŞTU

Uluslararası konuklarıyla da öne çıkan Kocaeli Kitap Fuarı, farklı ülkelerden yazarları ve düşünce insanlarını Türk okurlarla buluşturdu. Amerikalı yazar John Perkins ve İngiliz tarihçi-yazar Roger Crowley, fuarın uluslararası konukları arasında yer aldı. Soyoung Park, Paola Peretti, Silvana Paternostro ve Amina Seçeroviç de etkinliklerde okurlarla bir araya geldi.

JOHN PERKINS’TEN TÜRKİYE İÇİN “KİLİT TAŞI” BENZETMESİ

“Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları” kitabıyla tanınan Amerikalı yazar John Perkins, “Kurgu Gibi Bir Dünya: Güç, Borç ve Ekonomik İmparatorluklar” başlıklı söyleşide okurlarla buluştu. Türkiye üzerine bir kitap yazması halinde kitabın adını “Kilit Taşı” koyabileceğini ifade eden Perkins, Kocaeli Kitap Fuarı’nda bulunmaktan onur duyduğunu dile getirdi.

İNGİLİZ TARİHÇİ ROGER CROWLEY’DEN FUARA ÖVGÜ

İngiliz tarihçi ve yazar Roger Crowley de Kocaeli Kitap Fuarı’nın uluslararası konukları arasında yer aldı. Söyleşisinin ardından fuar alanını gezen Crowley, organizasyona ilişkin izlenimlerini, “Böyle bir fuara daha önce rastlamadım” sözleriyle dile getirdi.

GAZZE’DE YAŞANANLAR DA GÜNDEME TAŞINDI

Kültür ve edebiyat buluşmalarına ev sahipliği yapan fuarda, Gazze’de yaşananlar da gündeme geldi. 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Nour Alhila, Samir Atiye ve Peren Birsaygılı Mut’un katılımıyla özel bir söyleşi düzenlendi. Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan, Gazze’deki savaş suçları ve soykırım iddialarına ilişkin delilleri ele alan “Kanıt” belgeselinin gösteriminin ardından gerçekleştirilen etkinlikte, Gazze’de yaşananlar ve Filistin meselesi değerlendirildi.

TARİHİ ESERLER MÜZAYEDEDE ALICI BULDU

Fuarın dikkat çeken etkinliklerinden biri de “Değerli Eserler Müzayedesi” oldu. İki ayrı seansta düzenlenen müzayedede, farklı dönemlere ait yaklaşık 45 kitap, mecmua, harita ve tarihî belge koleksiyon meraklılarının beğenisine sunuldu. Türk edebiyatının önemli eserlerinin yanı sıra tarih, sanat, düşünce ve kültür alanlarından yayınların da yer aldığı müzayedede katılımcılar, koleksiyonlarına katmak istedikleri eserler için teklif verdi.

KOCAELİ’NİN KÜLTÜREL MİRASI GELECEK KUŞAKLARA AKTARILIYOR

Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında, tarihî ve kültürel mirasın korunması ve yerel sanatçıların desteklenmesi amacıyla yürütülen Kültürel Değerler Destek Projesi (KÜDEP) tanıtıldı. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan beş eserin lansmanı gerçekleştirildi. “Uluslararası Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu VII/ Bildiriler Kitabı”, “Spor Kenti Kocaeli: Dünden Bugüne”, “Soyut Vatan”, “Geçmişi Kim Anlatır: Tarih, Roman, Hafıza” ve “Aslı Gibidir” adlı eserler, kentin kültür, tarih, spor ve şehir hafızasını gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

HEDEF, DAHA BÜYÜK BULUŞMALAR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın, “Kocaeli Kitap Fuarı’nın bugünlere geleceğini hayal etmiştik ama benim hayalim çok daha ileriye gideceği yönünde. İnşallah bu kent Kocaeli Kitap Fuarı’nın 100’üncüsünü de görecek” sözleri, organizasyonun gelecek vizyonunu ortaya koydu. Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı, 515 yayınevi, 1.065 etkinlik ve söyleşi, uluslararası konukları ve yoğun ziyaretçi katılımıyla sona erdi. 9 günde 1 milyon 59 bin 347 kişiyi ağırlayan fuar, Kocaeli’nin kültür ve edebiyat alanındaki buluşma geleneğini bir kez daha geniş kitlelerle buluşturdu.

Kocaeli Büyükşehir BelediyesiTürkiyeKocaeliSon Dakika

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SON DAKİKA: Pazar Kocaeli Kitap Fuarı’nda ziyaretçi rekoru; 1 milyon 59 bin 347 kişi - Son Dakika
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