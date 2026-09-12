Pazarlamasyon CEO’su Necip Murat’tan yapay zeka uyarısı: Şirketler değişmek zorunda - Son Dakika
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Pazarlamasyon CEO’su Necip Murat’tan yapay zeka uyarısı: Şirketler değişmek zorunda

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Pazarlamasyon CEO’su Necip Murat, Haberler.com’da sunucu Melis Yaşar’ın konuğu olarak yapay zekanın iletişim ve pazarlama dünyasında oluşturduğu dönüşümü, şirketlerin çalışma biçimlerine etkisini ve çalışanların geleceğini değerlendirdi. Yapay zekanın henüz emekleme döneminde olduğunu belirten Murat, şirketlerin değişime adapte olması gerektiğini vurgularken teknolojinin yanlış bilgiyi doğruymuş gibi aktarabilmesi konusunda da uyarıda bulundu.

Pazarlamasyon CEO’su Necip Murat, yapay zekanın iletişim ve pazarlama dünyasını dönüştürdüğünü belirterek teknolojinin henüz emekleme döneminde olduğunu söyledi. Yapay zekanın şirketlere hız ve verimlilik sağladığını, saatler süren işlerin saniyeler içinde yapılabildiğini ifade eden Murat, değişime adapte olamayan şirketlerin geride kalacağını vurguladı. Yapay zekanın yanlış bilgiyi doğruymuş gibi aktarabilmesi konusunda da uyarıda bulunan Murat, teknolojiden faydalanırken insan dokunuşunun korunması gerektiğini belirtti.

YAPAY ZEKA İLETİŞİM VE PAZARLAMAYI DÖNÜŞTÜRDÜ

Yapay zekanın iş dünyasındaki etkisi giderek artarken, Pazarlamasyon CEO’su Necip Murat, teknolojinin iletişim ve pazarlama alanında yarattığı dönüşümü değerlendirdi. Yapay zekanın yalnızca mevcut iş süreçlerini etkilemediğini belirten Murat, “Yapay zeka sadece etkilemedi, iletişim ve pazarlamayı dönüştürdü” dedi.

Yapay zekanın henüz gelişiminin başında olduğunu ifade eden Murat, “Biz hala yapay zekanın emekleme dönemindeyiz” sözleriyle teknolojinin önümüzdeki dönemde çok daha büyük bir dönüşüm yaratabileceğine dikkat çekti.

YAPAY ZEKAYI SADECE SORU-CEVAPLA KULLANMAK BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMI

Yapay zekanın kullanım alanlarının yalnızca soru sormak ve yanıt almakla sınırlı olmadığını belirten Murat, “Yapay zekayı sadece soru cevapla kullanmak buzdağının görünen kısmı” ifadelerini kullandı. Teknolojinin şirketlerin çalışma biçimlerini önemli ölçüde değiştireceğini belirten Murat, yapay zekanın sağladığı hız ve verimlilik avantajlarına dikkat çekti.

Pazarlamasyon CEO’su Necip Murat’tan yapay zeka uyarısı: Şirketler değişmek zorunda

SAATLER SÜREN İŞLER SANİYELER İÇİNDE YAPILABİLİYOR

Yapay zekanın şirketlere sağladığı zaman avantajına dikkat çeken Murat, “Bir insanın saatlerce yapacağı işi şirketler saniyeler içinde çıkarabiliyor” dedi. Bu dönüşümün çalışanlar açısından da yeni bir dönemi beraberinde getireceğini belirten Murat, “Yapay zeka, çalışanların kendilerini geliştirmesine neden olacak” ifadelerini kullandı.

YANLIŞ BİLGİYİ DOĞRU GİBİ AKTARABİLİYOR

Yapay zekanın sunduğu imkanların yanı sıra bazı riskleri de beraberinde getirdiğini belirten Murat, yanlış bilgi konusunda uyarıda bulundu. Murat, “Yapay zeka, yanlış bilgiyi doğruymuş gibi insanlara aktarabiliyor” diyerek teknolojinin ürettiği bilgilerin değerlendirilmesinde dikkatli olunması gerektiğine işaret etti.

DEĞİŞİME AYAK UYDURAMAYAN ŞİRKETLERE UYARI

Şirketlerin yapay zeka çağında değişime ayak uydurmasının önemine dikkat çeken Murat, “Değişime adapte olamayan şirketler kendilerini tarih sayfalarında bulacak” dedi. Şirketlerin yalnızca kağıt üzerinde değil, uygulamada da çevik olması gerektiğini belirten Murat, “Şirketlerin kağıt üzerinde değil, gerçekten çevik olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“ASLINDA KONU YAPAY ZEKAYI KULLANMAK DEĞİL”

Yapay zekanın şirketler tarafından daha etkin kullanılmasının önemine vurgu yapan Murat, “Asıl konu yapay zekayı kullanmak değil, daha iyi çalıştırmak” dedi. Yapay zekanın iş dünyasındaki dengeleri değiştirecek önemli bir gelişme olduğunu belirten Murat, “Yapay zeka oyunu değiştiren bir olay olacak” ifadelerini kullandı.

MEETUP İSTANBUL 13 EKİM’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Programda Meetup İstanbul organizasyonuna ilişkin de bilgi veren Murat, etkinliğe ilişkin “Meetup İstanbul’da 45-50 bin kişiyi bu organizasyona getirdik” dedi.

Murat ayrıca Meetup İstanbul’un 13 Ekim 2026 tarihinde “Beyond Control” temasıyla UNIQ İstanbul’da gerçekleştirileceğini açıkladı.

“İNSAN DOKUNUŞUNU DA BIRAKMAMALIYIZ”

Yapay zekanın iş dünyasında önemli bir dönüşüm yaratacağını belirten Murat, teknolojinin insan unsurunun yerini tamamen almaması gerektiğini vurguladı. Murat, “Yapay zekadan uzak durmamalıyız ama insan dokunuşunu da bırakmamalıyız” sözleriyle yapay zekanın etkin kullanılması ile insan faktörünün korunması arasında denge kurulması gerektiğine dikkat çekti.

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Son Dakika Yapay Zeka Pazarlamasyon CEO’su Necip Murat’tan yapay zeka uyarısı: Şirketler değişmek zorunda - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pazarlamasyon CEO’su Necip Murat’tan yapay zeka uyarısı: Şirketler değişmek zorunda - Son Dakika
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