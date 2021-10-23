Üye Girişi
EKB, Başkan Zolan başkanlığında Denizli'de toplandı - Son Dakika

EKB, Başkan Zolan başkanlığında Denizli'de toplandı

23.10.2021 13:24
EKB, Başkan Zolan başkanlığında Denizli'de toplandı

Enerji Kentleri Birliği Ekim Ayı Meclis Toplantısı, Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı.

Enerji Kentleri Birliği Ekim Ayı Meclis Toplantısı, Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı. Yerli ve milli enerjiye dikkati çeken EKB ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, üye belediyelere enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları konusunda danışmanlık, rehberlik ve öncülük etmeye devam ettiklerini vurguladı. 23. 10. 2021 Büyükşehir, EKB toplantısına ev sahipliği yaptı Başkanlığını 2 dönemdir Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yaptığı Enerji Kentleri Birliği (EKB) Ekim 2021 Meclis Toplantısı Denizli'de düzenlendi. Karahayıt Mahallesi'ndeki Collosae Otel'de düzenlenen toplantının ev sahipliğini Denizli Büyükşehir Belediyesi yaptı. EKB ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan toplantının açılış konuşmasında iştirak eden tüm katılımcılara teşekkür etti. Üye belediyelere enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarını doğru kullanımı konusunda danışmanlık, rehberlik ve öncülük etmeye devam ettiklerini vurgulayan Başkan Zolan, yerli, milli ve çevreci enerji kaynaklarının Türkiye'nin enerji politikalarına uygun bir şekilde kullanımının öneminden bahsetti. Türkiye'nin enerji yatırımlarıyla büyük bir kabuk değişimi yaşadığını anlatan Başkan Zolan, "Belediyelerimiz bu konularda öncü konumda ve bu durumdan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Biz de EKB olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı açısından belediyelerimize her zaman katkı sağlamaya, artı değer kazandırmaya devam edeceğiz" dedi. EKB üye sayısı 150'ye ulaştı Toplantıda EKB'ye üye olmak isteyen belediyelerin birliğe katılımları oylandı. Oybirliği ile kabul edilen gündem maddesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Eyüpsultan Belediyesi, İzmir Buca Belediyesi, Hatay Defne Belediyesi, Bursa Osmangazi Belediyesi, Antalya Alanya Belediyesi, Bitlis Ahlat Belediyesi, Denizli Honaz, Sarayköy, Kale ve Baklan Belediyesi ile birlikte EKB üye belediye sayısı 150'ye yükseldi. Teleferik ile 1500 metre rakıma çıktılar Toplantının ardından üye belediyelerin başkanı ve meclis üyelerinin katıldığı bir gezi programı düzenlendi. Zorlu Enerji Kızıldere 2 Jeotermal Enerji Santralini ziyaret eden katılımcılara buradaki yetkililer tarafından bilgi verildi. Misafirler daha sonra 1500 metre rakımda bulunan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'na çıktı. Denizli'de sosyal yaşamın vazgeçilmez renklerinden biri olan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nın muhteşem manzarası ve eşsiz doğasına hayran kalan konuklar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. . Benzer Başlıklar

İlk ders zilini Başkan Zolan çaldı

Başkan Zolan: "Yenilenebilir enerjide ülkemiz çığır açtı"

Büyükşehir, EKB toplantısına ev sahipliği yapacak

Başkan Zolan PAÜ'yü kazanan gençlere Denizli'yi anlattı

Çardak, Büyükşehir ile güzelleşmeye devam ediyor

Denizli camla buluştu

EKB, Başkan Zolan başkanlığında Denizli'de toplandı
EKB, Başkan Zolan başkanlığında Denizli'de toplandı
EKB, Başkan Zolan başkanlığında Denizli'de toplandı
EKB, Başkan Zolan başkanlığında Denizli'de toplandı
EKB, Başkan Zolan başkanlığında Denizli'de toplandı

Büyükşehir Belediyesi, Denizli, Enerji, Ekim, Toplum, Politika, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum EKB, Başkan Zolan başkanlığında Denizli'de toplandı - Son Dakika


Son Dakika

Araçların giremediği mahalleye atıyla yük servisi yapan adam, ton başına 150 lira kazanıyor 13:53 Araçların giremediği mahalleye atıyla yük servisi yapan adam, ton başına 150 lira kazanıyor Eli bıçaklı saldırgan, yolcu dolu halk otobüsünün camını parçaladı 13:51 Eli bıçaklı saldırgan, yolcu dolu halk otobüsünün camını parçaladı Yetiştirme yurdunda büyüyen Ebrar, gece gündüz çalışarak üniversiteyi kazandı 13:49 Yetiştirme yurdunda büyüyen Ebrar, gece gündüz çalışarak üniversiteyi kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı esnada sahneye çıkan çocuğu görünce ara verdi 13:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı esnada sahneye çıkan çocuğu görünce ara verdi Emniyet 7 ilde düğmeye bastı, 500 bin liralık vurgun yapan 15 kişi tutuklandı 13:06 Emniyet 7 ilde düğmeye bastı, 500 bin liralık vurgun yapan 15 kişi tutuklandı Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor 12:10 Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor
İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi 11:17 İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak 10:56 Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak

Son Dakika Haberleri
13:51 Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
13:51 Eli bıçaklı saldırgan, yolcu dolu halk otobüsünün camını parçaladı
13:49 Yetiştirme yurdunda büyüyen Ebrar, gece gündüz çalışarak üniversiteyi kazandı
13:45 Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti
13:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı esnada sahneye çıkan çocuğu görünce ara verdi
13:05 İstanbul'da 'kokarca böceği' çilesi başladı! Kokuları her yere yayıldı
13:03 Lakros sporunun yıldız isimlerinden Madelyn Nicpon, sosisli yeme yarışmasında boğularak öldü
12:30 Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı
12:29 AK Partili Alpay Özalan'la İYİ Partili İbrahim Özkan Denizli'de yapılan heykeller sebebiyle sosyal medyada birbirine girdi
11:42 CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun tepki gösterdi: AKM açılışına katılacak davetliler sadece 2 yerde PCR testi yaptırabilecek
1970 model motosikleti evinin misafir odasında saklıyor 1970 model motosikleti evinin misafir odasında saklıyor         
13:54
Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı         
13:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin         
13:50
Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti         
13:46
Belarus, göçmenleri turist olarak ülkeye alıp, AB'ye yasa dışı geçişini sağlıyorlar Belarus, göçmenleri turist olarak ülkeye alıp, AB'ye yasa dışı geçişini sağlıyorlar         
13:20
Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı         
12:31
Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı         
11:45
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı         
10:54
5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı         
10:52
Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta         
10:19
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu         
10:01
Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti         
21:27
Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi         
19:27
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti         
16:29
İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 14:01:22. #1.11#
SON DAKİKA: EKB, Başkan Zolan başkanlığında Denizli'de toplandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement