Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü

Haberin Videosunu İzleyin
Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü
18.02.2026 16:23  Güncelleme: 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü
Haber Videosu

Avcılar'da bir zincir markette yapılan denetimde son kullanma tarihi 10 ay geçmiş ve ambalajı bozulmuş çok sayıda ürüne el konuldu. Ürünler İlçe Tarım Müdürlüğü'ne gönderildi.

İstanbul Avcılar'da zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde, bir zincir markette insan sağlığını tehlikeye düşürebilecek çok sayıda ürüne rastlandı. Denizköşkler Mahallesi'ndeki markette yapılan kontrollerde, son kullanma tarihi aylar önce dolmuş ürünlerin satışa sunulduğu tespit edildi.

SON KULLANMA TARİHLERİ 10 AY GEÇMİŞ

Dondurucuda levrek, lahmacun, mantı ve pasta gibi birçok gıda maddesinin üst üste istiflendiği görüldü. Balık gibi ürünlerin ayrı bölümlerde muhafaza edilmesi gerekirken bu kurala uyulmadığı belirlendi. Bazı ürünlerin son tüketim tarihinin üzerinden 3 ay, bazılarının ise yaklaşık 10 ay geçtiği ortaya çıktı.

Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü

ZABITA ÜRÜNLERE EL KOYDU

Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş ve ambalajı bozulan ürünlere el koydu. Gıda maddeleri siyah torbalara konularak mühürlendi ve tutanak tutuldu. El konulan ürünler İlçe Tarım Müdürlüğü'ne gönderildi.

Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü

Zabıta Amiri Osman Mutlu, "Çok sayıda insan sağlığını tehlikeye düşürebilecek şekilde hem ambalajı bozulmuş hem de son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit ettik. Ürünleri siyah poşete koyup mühürledik ardından tutanaklarımızı tutup İlçe Tarım Müdürlüğü'ne sevki yapılacaktır" dedi.

Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü
Kaynak: DHA

İlçe Tarım Müdürlüğü, Avcılar, Sağlık, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hursit Yavas Hursit Yavas:
    gros marketin ismini verilken bu marketlerin ismini vermeyen son dakika 7 0 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Ceza yeterli değil. Bu marketin malları bedava halka dağıtılmalı stok bitirip kapatılmalı 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağcılar’da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı Bağcılar'da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı
Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
İşte Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde muhtemel iki rakibi İşte Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi
Trump’tan İran’a açık tehdit: Yok olurlar Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar
Tunceli’de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ’’1905’ten beri böylesi yok’’ diyerek duyurdu Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ın Epstein yazışmaları gün yüzüne çıktı ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ın Epstein yazışmaları gün yüzüne çıktı
İnternette tanıştığı genç tarafından bıçaklanarak öldürüldü İnternette tanıştığı genç tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Okan Buruk devre arasında yaşananları anlattı: Tek bir şey söylemiş Okan Buruk devre arasında yaşananları anlattı: Tek bir şey söylemiş
Barış Alper Yılmaz: Yenemeyeceğimiz takım yok Barış Alper Yılmaz: Yenemeyeceğimiz takım yok

17:21
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı
16:53
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı Tarihi galibiyete tarihi prim
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Tarihi galibiyete tarihi prim
16:41
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
16:36
Galatasaray’ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
Galatasaray'ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
16:26
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
16:08
Ara tatil kaldırılacak mı Bakan Tekin’den öğrencileri üzecek sözler
Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den öğrencileri üzecek sözler
15:33
Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık
15:25
Eşini çocuklarının önünde öldürdü Kahreden detay ortaya çıktı
Eşini çocuklarının önünde öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı
14:44
Mahkemeden Metin Akpınar’a 6 Milyon TL’lik tazminat şoku
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 17:37:12. #7.11#
SON DAKİKA: Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.