Rejime ait L-39 savaş uçağı düşürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rejime ait L-39 savaş uçağı düşürüldü - Son Dakika

Rejime ait L-39 savaş uçağı düşürüldü

7 saat önce

Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düşürüldü.

Rejime ait L-39 savaş uçağı düşürüldü, System.String[]

Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düşürüldü.


İdlib'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait eğitim uçağı olarak bilinen Aero L-39 Albatros savaş uçağı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düşürüldü. Aero L-39 Albatros Çek Cumhuriyeti'nin yüksek performanslı eğitim uçağı ve L-29 Delfin'in yerini almıştır. İlk ikinci nesil jet eğitim uçağıdır. Geliştirilmiş tipleri L-59 Albatros ve L-139'dur. Dünya'da yaklaşık 30 ülkenin servisinde 2 bin 800 uçak vardır ve L-139 Alca yavaş yavaş bu uçaktan geliştirilmiştir. Albatros çok yönlüdür, temel ve gelişmiş eğitim uçağı olduğu kadar hafif saldırı görevlerini de yerine getirebilme kabiliyeti vardır ve Dünya'da geniş ölçüde kullanılan bir eğitim uçağıdır.


L-39 hangi ülkelerin envanterinde bulunuyor?


Azerbaycan, Cezayir, Afganistan, Ermenistan, Bangladeş, Bulgaristan, Kamboçya, Küba, Çek Cumhuriyeti, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Mısır, Estonya, Etiyopya, Gürcistan, Macaristan (2009'da kullanımdan çekti, L-159'larla değiştirilecek), Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Libya, Litvanya (yeni motor ve yeni avyonikler. L-159 alımı teklif edilmiştir), Nikaragua, Nijerya, Kuzey Kore, Romanya, Rusya, Slovakya, Sovyetler Birliği, Suriye, Tayland ( L-39ZA/ART), Tunus, Türkmenistan, Uganda, Ukrayna, ABD, Özbekistan, Vietnam, Yemen. - İDLİB

Bahar Kalkanı Harekatı, İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu, 9 askerimiz yaralandı
Meclis'teki kapalı İdlib oturumu sona erdi Rusya, en gelişmiş istihbarat gözlem uçağını Suriye'ye gönderdi Yunanistan'a desteği giden Charles Michel Türkiye'ye geliyor

Son Dakika Haberleri
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 23:08:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rejime ait L-39 savaş uçağı düşürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]