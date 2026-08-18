Rusya, ABD Sağlık Bakanı RFK Jr.’ın oğlunu uluslararası arananlar listesine aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya, ABD Sağlık Bakanı RFK Jr.’ın oğlunu uluslararası arananlar listesine aldı

Rusya, ABD Sağlık Bakanı RFK Jr.’ın oğlunu uluslararası arananlar listesine aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr.’ın oğlu Conor Kennedy, yıllar önce Ukrayna savaşına katılması nedeniyle bu kez Rusya’nın hukuki takibine girdi. 2022’de ailesinden gizli şekilde Ukrayna’ya giderek Uluslararası Lejyon’a katılan Kennedy hakkında Rusya’da gıyabi tutuklama kararı çıkarılırken, 32 yaşındaki isim “paralı asker” suçlamasıyla uluslararası arananlar listesine alındı.

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr.’ın oğlu Conor Kennedy, 2022 yılında Ukrayna’daki Uluslararası Lejyon’a katıldığı gerekçesiyle Rusya tarafından hedef alındı. Moskova’daki Basmanny Bölge Mahkemesi, 32 yaşındaki Kennedy hakkında gıyaben tutuklama kararı verirken, Kennedy Rusya’nın uluslararası arananlar listesine dahil edildi. Rus makamları, Kennedy’yi “paralı asker” olmakla suçluyor

UKRAYNA'YA GİZLİCE GİTTİ 

The People'ın haberine göre, Conor Kennedy, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik geniş çaplı saldırısının başlamasının ardından 2022 yılında ailesinden habersiz şekilde Ukrayna’ya gitti. Kennedy, o dönemde yaptığı açıklamada Ukrayna’daki gelişmelerden derinden etkilendiğini ve ülkeye yardım etmek amacıyla Uluslararası Lejyon’a katılmaya karar verdiğini anlatmıştı.

Askeri bir geçmişinin bulunmadığını belirten Kennedy, buna rağmen fiziksel olarak savaşa hazır olduğunu düşündüğünü ve Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki cephe hattına gönderildiğini açıklamıştı. Ukrayna’da yaklaşık iki buçuk ay kalan Kennedy, daha sonra ABD’ye dönerek hukuk eğitimine devam etti.

Rusya, ABD Sağlık Bakanı RFK Jr.’ın oğlunu uluslararası arananlar listesine aldı

“FARKLI MUAMELE GÖRMEK İSTEMEDİM"

Kennedy, Ukrayna’ya gidişini ailesinden özellikle gizlediğini belirtmişti. Ailesinin endişelenmesini istemediğini ve Kennedy soyadının kendisine farklı bir muamele yapılmasına yol açmasını istemediğini ifade etmişti.

Daha sonra yaptığı açıklamalarda Ukrayna’da geçirdiği sürenin kendisi açısından oldukça etkileyici olduğunu söyleyen Kennedy, savaşın kendisinde derin izler bıraktığını anlatmıştı.

BABASI OĞLUYLA GURUR DUYDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Robert F. Kennedy Jr. ise oğlunun Ukrayna’ya gittiğini başlangıçta bilmediğini, Conor’ın hukuk stajını bırakarak başka bir şey yapacağını kendilerine söylediğini aktarmıştı.

Ailesi, Conor’ın nerede olduğunu kredi kartı hareketlerinden fark etmişti. Kennedy Jr., oğlunun kendisine, inandığı bir şey için mücadele etmeyi babasının öğrettiğini söylediğini aktararak, onun kararıyla gurur duyduğunu ifade etmişti.

Ancak baba ve oğlun Ukrayna savaşı konusundaki görüşlerinin aynı olmadığı da Kennedy Jr. tarafından dile getirilmişti.

RUSYA'DA 7 İLA 10 YIL HAPİS RİSKİ 

Rus makamlarının suçlamasına göre Kennedy, Ukrayna güçleriyle birlikte “paralı asker” olarak hareket etti. Moskova’daki Basmanny Bölge Mahkemesi 12 Ağustos’ta hakkında gıyaben tutuklama kararı verdi. Rusya’nın suçlamaları kapsamında Kennedy’nin yakalanması halinde 7 ila 10 yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği bildiriliyor.

Kennedy’nin şu anda ABD’de bulunduğu ve Rusya’nın kararının gıyaben verildiği belirtiliyor. Dolayısıyla karar, kendisinin Rusya’da yakalandığı anlamına gelmiyor.

Rusya, ABD Sağlık Bakanı RFK Jr.’ın oğlunu uluslararası arananlar listesine aldı

KENNEDY AİLESİNİN DİKKAT ÇEKEN İSMİ 

32 yaşındaki Conor Kennedy, Robert F. Kennedy Jr. ile merhum Mary Richardson Kennedy’nin çocuklarından biri. Kennedy ailesinin kamuoyunda tanınan üyelerinden olan Conor, daha önce aktivizm faaliyetleri ve özel hayatıyla da gündeme gelmişti. Ukrayna’daki savaşa katılması ise 2022 yılında uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmişti.

Rusya, ABD Sağlık Bakanı RFK Jr.’ın oğlunu uluslararası arananlar listesine aldı

Rusya’nın son kararıyla birlikte Kennedy’nin adı, Ukrayna’da savaşan ve Rus makamlarınca “paralı asker” suçlamasıyla aranan yabancıların arasına eklenmiş oldu.

Ukrayna, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Rusya Rusya, ABD Sağlık Bakanı RFK Jr.’ın oğlunu uluslararası arananlar listesine aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bozcaada’da kayıp dalgıç için 5. gün Bozcaada'da kayıp dalgıç için 5. gün
Erzincan’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 1’i ağır 7 kişi yaralandı Erzincan’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 1’i ağır 7 kişi yaralandı
Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler Yalova’da anıldı Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova’da anıldı
Otelde dehşet: Tartıştığı kadını 5. kattan aşağı attı Otelde dehşet: Tartıştığı kadını 5. kattan aşağı attı
Netanyahu sınırı aştı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef gösterdi Netanyahu sınırı aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef gösterdi
Kurban sayısını kendisi bile hatırlamıyor “Kara Dul” için yolun sonu Kurban sayısını kendisi bile hatırlamıyor! “Kara Dul” için yolun sonu
Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık ihtimali Norwich City, Musaba’yı istiyor Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık ihtimali! Norwich City, Musaba'yı istiyor
beIN Trio ekibi futbolseverleri çıldırtan pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti beIN Trio ekibi futbolseverleri çıldırtan pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti
Ünlü oyuncu Hayden Panettiere 36 yaşında hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Hayden Panettiere 36 yaşında hayatını kaybetti
Italiano’dan kusursuz başlangıç 5 maç, 5 galibiyet, 0 gol Italiano'dan kusursuz başlangıç! 5 maç, 5 galibiyet, 0 gol
Beşiktaş’ın kalesinde Nübel duvarı Taraftarlar “Kaleci dediğin böyle olur“ demeden edemedi Beşiktaş'ın kalesinde Nübel duvarı! Taraftarlar "Kaleci dediğin böyle olur?" demeden edemedi
Gecenin bombası PSG’yi devirip kupayı aldılar Gecenin bombası! PSG'yi devirip kupayı aldılar
Babasını kaybeden Messi’nin son hali sevenlerini kahretti Babasını kaybeden Messi'nin son hali sevenlerini kahretti

23:43
Batman Petrolspor 2 golle ilk 3 puanını kaptı
Batman Petrolspor 2 golle ilk 3 puanını kaptı
23:33
Samsun’da adına yakışır 6 gollü muhteşem maç
Samsun'da adına yakışır 6 gollü muhteşem maç
23:16
Kolombiya’da depremden bir hafta sonra gökyüzü kızıla büründü Görüntüler dikkat çekti
Kolombiya'da depremden bir hafta sonra gökyüzü kızıla büründü! Görüntüler dikkat çekti
22:28
Fenerbahçe’nin çehresini değiştiren adam: N’Golo Kante
Fenerbahçe'nin çehresini değiştiren adam: N'Golo Kante
22:12
CHP’den Menderes açıklaması: YENİ Parti adayına destek talimatı verdik
CHP'den Menderes açıklaması: YENİ Parti adayına destek talimatı verdik
22:12
Brezilyalı fenomenin dehşet anları: 2 metrelik köpekbalığı bacağını kaptı
Brezilyalı fenomenin dehşet anları: 2 metrelik köpekbalığı bacağını kaptı
21:57
Trump, Umman’ın ardından bu kez Güney Kore’yi hedef aldı: Kim Jong-un’dan sizi korumak için 29 bin askerimiz var
Trump, Umman'ın ardından bu kez Güney Kore'yi hedef aldı: Kim Jong-un'dan sizi korumak için 29 bin askerimiz var
21:52
CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü’den YENİ Parti’ye Menderes mesajı: Seçim kaybetmeye alışın
CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü'den YENİ Parti'ye Menderes mesajı: Seçim kaybetmeye alışın
21:36
Acun Ilıcalı, Beşiktaş’a transferde rakip oldu
Acun Ilıcalı, Beşiktaş'a transferde rakip oldu
21:16
Bodrum’da ana isale hattı patladı, sürücüler neye uğradığını şaşırdı
Bodrum’da ana isale hattı patladı, sürücüler neye uğradığını şaşırdı
18:47
İran’dan ABD’ye saldırı tehdidi
İran'dan ABD'ye saldırı tehdidi
18:24
’Ege’nin Maldivleri’ olarak bilinen Kalem Adası’nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı
'Ege'nin Maldivleri' olarak bilinen Kalem Adası'nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı
17:50
Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi
Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 00:08:39. #7.12#
SON DAKİKA: Rusya, ABD Sağlık Bakanı RFK Jr.’ın oğlunu uluslararası arananlar listesine aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.