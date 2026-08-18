Rusya, ABD Sağlık Bakanı RFK Jr.’ın oğlunu uluslararası arananlar listesine aldı

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr.’ın oğlu Conor Kennedy, 2022 yılında Ukrayna’daki Uluslararası Lejyon’a katıldığı gerekçesiyle Rusya tarafından hedef alındı. Moskova’daki Basmanny Bölge Mahkemesi, 32 yaşındaki Kennedy hakkında gıyaben tutuklama kararı verirken, Kennedy Rusya’nın uluslararası arananlar listesine dahil edildi. Rus makamları, Kennedy’yi “paralı asker” olmakla suçluyor

UKRAYNA'YA GİZLİCE GİTTİ

The People'ın haberine göre, Conor Kennedy, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik geniş çaplı saldırısının başlamasının ardından 2022 yılında ailesinden habersiz şekilde Ukrayna’ya gitti. Kennedy, o dönemde yaptığı açıklamada Ukrayna’daki gelişmelerden derinden etkilendiğini ve ülkeye yardım etmek amacıyla Uluslararası Lejyon’a katılmaya karar verdiğini anlatmıştı.

Askeri bir geçmişinin bulunmadığını belirten Kennedy, buna rağmen fiziksel olarak savaşa hazır olduğunu düşündüğünü ve Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki cephe hattına gönderildiğini açıklamıştı. Ukrayna’da yaklaşık iki buçuk ay kalan Kennedy, daha sonra ABD’ye dönerek hukuk eğitimine devam etti.

“FARKLI MUAMELE GÖRMEK İSTEMEDİM"

Kennedy, Ukrayna’ya gidişini ailesinden özellikle gizlediğini belirtmişti. Ailesinin endişelenmesini istemediğini ve Kennedy soyadının kendisine farklı bir muamele yapılmasına yol açmasını istemediğini ifade etmişti.

Daha sonra yaptığı açıklamalarda Ukrayna’da geçirdiği sürenin kendisi açısından oldukça etkileyici olduğunu söyleyen Kennedy, savaşın kendisinde derin izler bıraktığını anlatmıştı.

BABASI OĞLUYLA GURUR DUYDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Robert F. Kennedy Jr. ise oğlunun Ukrayna’ya gittiğini başlangıçta bilmediğini, Conor’ın hukuk stajını bırakarak başka bir şey yapacağını kendilerine söylediğini aktarmıştı.

Ailesi, Conor’ın nerede olduğunu kredi kartı hareketlerinden fark etmişti. Kennedy Jr., oğlunun kendisine, inandığı bir şey için mücadele etmeyi babasının öğrettiğini söylediğini aktararak, onun kararıyla gurur duyduğunu ifade etmişti.

Ancak baba ve oğlun Ukrayna savaşı konusundaki görüşlerinin aynı olmadığı da Kennedy Jr. tarafından dile getirilmişti.

RUSYA'DA 7 İLA 10 YIL HAPİS RİSKİ

Rus makamlarının suçlamasına göre Kennedy, Ukrayna güçleriyle birlikte “paralı asker” olarak hareket etti. Moskova’daki Basmanny Bölge Mahkemesi 12 Ağustos’ta hakkında gıyaben tutuklama kararı verdi. Rusya’nın suçlamaları kapsamında Kennedy’nin yakalanması halinde 7 ila 10 yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği bildiriliyor.

Kennedy’nin şu anda ABD’de bulunduğu ve Rusya’nın kararının gıyaben verildiği belirtiliyor. Dolayısıyla karar, kendisinin Rusya’da yakalandığı anlamına gelmiyor.

KENNEDY AİLESİNİN DİKKAT ÇEKEN İSMİ

32 yaşındaki Conor Kennedy, Robert F. Kennedy Jr. ile merhum Mary Richardson Kennedy’nin çocuklarından biri. Kennedy ailesinin kamuoyunda tanınan üyelerinden olan Conor, daha önce aktivizm faaliyetleri ve özel hayatıyla da gündeme gelmişti. Ukrayna’daki savaşa katılması ise 2022 yılında uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmişti.

Rusya’nın son kararıyla birlikte Kennedy’nin adı, Ukrayna’da savaşan ve Rus makamlarınca “paralı asker” suçlamasıyla aranan yabancıların arasına eklenmiş oldu.