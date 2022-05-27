Sahil illerinde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonunda 263 gözaltı - Son Dakika
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Sahil illerinde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonunda 263 gözaltı

27.05.2022 11:59
Sahil illerinde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonunda 263 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, turizmi olumsuz etkileyen mafya tipi organize suç örgütleri ve bunlara silah temin eden suç gruplarına yönelik sahil şeridindeki 16 ilde gerçekleştirilen 'Müsilaj' operasyonunda 263 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, turizmi olumsuz etkileyen mafya tipi organize suç örgütleri ve bunlara silah temin eden suç gruplarına yönelik sahil şeridindeki 16 ilde gerçekleştirilen 'Müsilaj' operasyonunda 263 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekiplerince dün sabah saatlerinde Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Yalova, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Zonguldak'ta eş zamanlı 'Müsilaj' kod adlı operasyon gerçekleştirildi. Turizm sezonu öncesi sahil şeridindeki illerde yapılan operasyon; turizm işletmelerini zor kullanarak çalıştıran, devlet büyüklerinin adını kullanarak vatandaşı dolandıran, karşı çıkanları tehdit eden, suç örgütüne maddi menfaat sağlayan, sahte çağrı merkezleri aracılığıyla dolandırıcılık yapan mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temin eden gruplara yönelik gerçekleştirildi. 13 organize suç örgütü ve suç örgütü kapsamında arananlar ile bu organize suç örgütlerine ruhsatsız silah sağlayan 17 suç grubuna yönelik operasyonda 263 şüpheli gözaltına alındı. 52 şüphelinin yakalanması için çalışmalar ise sürüyor.

Müsilaj operasyonu kapsamında, çok sayıda silah ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan aramalarda; 175 tabanca, 41 tüfek, 2 bin 630 fişek, çok sayıda kesici- delici alet, çok miktarda sentetik hap, sentetik ecza, esrar ve metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 1 milyon 605 bin TL, 10 bin euro ile çok sayıda usulsüz düzenlenmiş çek ve senede el koyuldu.

Sahil illerinde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonunda 263 gözaltı
Sahil illerinde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonunda 263 gözaltı
Sahil illerinde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonunda 263 gözaltı
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Sahil illerinde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonunda 263 gözaltı - Son Dakika
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