Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Kavak Pazarcılar Derneği Başkanı Erdal Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgına karşı halk pazarı esnafının dikkatli davranması gerektiğini söyledi.

Şahin, perşembe günleri kurulan halk pazar esnafını gezerek, Kovid-19 salgınına karşı mücadele tedbirlerine dikkati çekti.

Halkın kalabalık ve bir arada bulunduğu yerin semt pazarı olduğuna işaret eden Şahin, "Virüsün etkisiz hale getirilmesinde pazar esnafımıza da önemli görevler düşüyor. Satacağımız hiçbir şey vatandaşımızın sağlığından daha önemli değil. Kesinlikle maskesiz olarak tezgahımızın başına geçmeyiniz. Müşteriye tezgahtan seçim yaptırmayınız, maskesiz olan vatandaşa satış yapmayınız ve sosyal mesafeyi koruyunuz." dedi.

Havza'da Kovid-19 ek tedbirleri esnafa tebliğ edildi

Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kovid-19 Ek Tedbirler Genelgesi kapsamında alınan önlemleri esnaflara tebliğ ederek denetim yaptı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, evlere paket servis ve "gel ­al" şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri, kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, berber, kuaför, güzellik merkezi gibi iş yerleri, nikah, düğün salonları, halı sahalar ve spor salonları, internet kafeler ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, hamam, kaplıca işletmelerini ziyaret ederek en geç saat 22.00'de kapanmalarının sağlanması yönünde bilgi verdi.

Ekipler, ayrıca maske, mesafe ve genel temizlik konusunda da uyarıda bulundu.

Kavak HEM'den İzmir'e maske yardımı

Kavak Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından İzmir'deki depremzedeler için 500 maske yapıldı.

HEM Müdürü Zekeriya Ersoy, yıkanabilir vasıflı 500 maskeyi İzmir'deki afetzedelerine ulaştırılmak üzere Kavak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edeceklerini söyledi.

Gerektiğinde afetzedeler için maske üretimine devam edeceklerini belirten Ersoy, "Depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Sağlığımızı olumsuz yönde tehdit eden Kovid-19 salgını karşısında İzmir'de meydana gelen deprem bizleri derinden üzmüştür. Bizler de deprem bölgesine faydalı olabilmek adına maske ürettik." dedi.

Çarşamba Belediyesinden deprem bölgesine yardım

Çarşamba Belediyesi öncülüğünde İzmir'deki depremzedeler için toplanan 1 tır erzak, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Belediye Başkanı Halit Doğan, İzmir'deki depremin ardından sosyal medya üzerinden, "İzmir'deki depremzede kardeşlerimize standart yardım kolisi ve yeni battaniye göndermek isteyen hayırsever hemşehrilerimiz, yardımlarınızı Çarşamba Belediyesine teslim ederek AFAD aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirsiniz." şeklinde çağrıda bulundu.

Kampanyada toplanan 510 gıda kolisi ve 260 battaniyenin bulunduğu tır, depremzedelere ulaştırılmak üzere Çarşamba Belediyesi önünden hareket etti.

Doğan, daha önce Elazığ ve Malatya depreminden sonra yaptıkları yardım kampanyalarına yoğun ilgi gösteren yardımsever hemşehrilerinin aynı duyarlılığı İzmir için gösterdiklerini belirterek, "Tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim. Allah yüce gönüllü tüm milletimizden razı olsun. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Ülkemizi ve insanlarımızı daha büyük felaketlerden korusun." ifadesini kullandı.

AK Parti Havza Kadın Kollarından Türk Kızılaya ziyaret

AK Parti Havza Kadın Kolları, Kızılay Haftası dolayısıyla Türk Kızılay Havza Temsilciğini ziyaret etti.

Kadın Kolları Başkanı Ümran Uğurlu ve yönetim kurulu üyeleri, Türk Kızılay Havza Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu'nu ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Çörekçioğlu, Türk Kızılayın 147 yıldır sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında insan acısını dindirmek için hizmet verdiğinin vurgulayarak, "Bu başarıda toplumun tüm kesimlerinin verdiği desteğin büyük katkısı var. Ziyaretinizden ve desteklerinizden ötürü sizlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Uğurlu da Kızılay Haftası dolayısıyla bir kez daha yanlarında olduklarını hatırlatmak istediklerini dile getirerek, "İzmir depreminde de gördük ki Kızılay tecrübe ve bilgi birikimi ile örnek gösterilecek bir yardım kuruluşu. Sağlık, yardım, engelli, kadın ve çocuk başta olmak üzere tüm yardım çalışmalarınızda her türlü destek vermeye hazırız." dedi.

Çörekçioğlu, ziyaretin anısına Uğurlu ve beraberindekilere Kızılay rozeti verdi.

Kaymakam Saygılı'ya ziyaret

Kavak Özel Özgüven Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ayşe Tekin Aslan, Kaymakam Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

Saygılı'ya hayırlı olsun dileğinde bulunan Aslan, çalışmaları ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptıkları ve yapacakları etkinliklerle ilgili bilgi verdi.

Saygılı, Aslan'a teşekkür ederek, her vatandaşın bir engelli adayı olduğunu, rehabilitasyon merkezlerinin önemini ve toplum olarak o vatandaşlarımıza gereken yakın ilginin gösterilmesi gerektiğini söyledi.

TCDD Sivas Bölge Müdürü Karabey'den Havza Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaret

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Sivas 4. Bölge Müdürü Ali Karabey ve beraberindekiler, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Karabey, ziyarette, Türkiye'nin ilk demir yolu hatlarından olan Sivas-Samsun demir yolunun modernizasyonu çalışmaları hakkında bilgi vererek, Havza'nın demir yolları için önemli bir lokasyon olduğunu söyledi.

Özdemir ise bazı bölgelerde hemzemin geçit olduğuna işaret ederek, "Demir yolları ilçemiz için çok önemli. İnşallah Organize Sanayi Bölgemizin gelişmesi ile bu önem daha da artacak. Havza OSB'de yapılması planlanan demir yolu hattı ile yükleme ve boşaltma istasyonu hem OSB'mize hem de Havza'mıza ayrı bir güç katacaktır." diye konuştu.

Ziyarette Bölge Müdür Yardımcısı Eyüp Bülent Cengiz ve Demiryolu Bakım Müdürü Fatih Çubuk ile bakım şefleri de bulundu.