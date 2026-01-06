Samsunspor'da 4-5 Transfer Planı - Son Dakika
Samsunspor'da 4-5 Transfer Planı

06.01.2026 14:39
Fuat Çapa, devre arasında 4-5 transfer yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

SAMSUNSPOR Futbol Direktörü Fuat Çapa, "Şartlar oluşursa 4-5 transfer yapmayı planlıyoruz. Bu transferler, Ntcham'ın dönüşüyle birlikte Coulibaly ve Sousa'nın da katılımıyla Şubat ortasından itibaren kulübemizi daha zengin hale getirecek. Fikstür yoğunluğu da ikinci devrede daha dengeli olacak. Sezon başında belirlediğimiz ilk beş hedefi koruyor ve bu hedefe ulaşacak güce sahip olduğumuza inanıyoruz" dedi.

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, devre arasında planlanan transfer süreci, sakatlıklar ve sezonun geri kalanında beklenen hedeflere ilişkin Nuri Asan Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Samsunspor'un transfer politikasında 3 kategoride ilerlediklerini söyleyen Fuat Çapa, "Transfer dönemini yalnızca bu dönem özelinde değil, önceki transfer süreciyle birlikte değerlendirmek gerekiyor. Kulübün genel stratejisini belirleyerek hareket ettik ve oyuncu planlamasını üç kategoriye ayırdık. İlk kategori, uzun süre kulüpte kalıp Samsunspor'a katkı sağlayacak oyuncular. İkinci kategori, kısa vadede sportif ve finansal katkı sunacak isimler. Üçüncü kategori ise genç oyuncular. Bu oyuncuları akademide veya A takımda zaman zaman oynatarak gelişimlerini takip edip, performanslarına göre ilerleyen süreçte ilk iki kategoriye dahil etmeyi planladık" diye konuştu.

'SAKATLIKLAR YAŞANMASAYDI MEVCUT PUANIMIZIN 25'İN ÜZERİNDEYDİ'

Sezonun ilk yarısında yaşanan sakatlık ve hakem hatalarından dolayı da puan kaybı yaşadıklarını belirten Fuat Çapa, "Devre arasında eksik bölgeleri tespit edip, gelen oyuncuların performansını değerlendirerek 1-2 transferle ikinci devreye başlamayı hedeflemiştik. Ancak yaşanan sakatlıklar beklentilerin altında kalmamıza neden oldu. Aynı anda ve aynı bölgede birçok oyuncunun sakatlanması süreci olumsuz etkiledi. Coulibaly, Emre, Afonso, Ntcham, Celil, Soner Aydoğdu'nun sakatlıkları ve Mendes'in 3 haftalık cezasıyla birlikte, sezon başında 22 kişilik kadroyla çıktığımız yolda zaman zaman 13-14 oyuncu ve U-19 takviyeleriyle sahaya çıkmak zorunda kaldık. Süper Lig'e yükseldiğimiz sezon ve sonraki sezonda bu ölçekte sakatlıklar yaşamamıştık. Bu sezon ise aynı anda 7-8 oyuncunun sakatlığını gördük. Ligin ilk 14 haftasında yalnızca bir mağlubiyet aldık, 13 haftayı mağlubiyetsiz geçtik. Bu süreçte Avrupa maçları da oynadık. Alınan sonuçlar, kadro yapılanmasında ciddi bir eksik olmadığını gösterdi. Sakatlıklar yaşanmasaydı mevcut puanımızın 25'in çok üzerinde olacağını rahatlıkla söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

'FİKSTÜR YOĞUNLUĞU DA İKİNCİ DEVREDE DAHA DENGELİ OLACAK'

Takımdaki mevcut sakatlıklar hakkında bilgi veren Çapa, "Devre arası transfer planlamasını Emre'nin sakatlığı öncesi ve sonrasına göre yeniden şekillendirdik. Hedefimiz; yerli bir kaleci, iki kanat, bir orta saha, mümkün olursa bir forvet ve savunmada eksik bir bölgeyi tamamlamak. Şartlar oluşursa 4-5 transfer yapmayı planlıyoruz. Bu transferler, Ntcham'ın dönüşüyle birlikte Coulibaly ve Sousa'nın da katılımıyla Şubat ortasından itibaren kulübemizi daha zengin hale getirecek. Fikstür yoğunluğu da ikinci devrede daha dengeli olacak. Sezon başında belirlediğimiz ilk beş hedefi koruyor ve bu hedefe ulaşacak güce sahip olduğumuza inanıyoruz. Emre'nin sakatlığı çok talihsiz. Sağlık ekibimizin değerlendirmesine göre yaklaşık 12 haftalık bir süreç öngörülüyor, bu da Mart ayını işaret ediyor. Sonrasında ritmini bulması zaman alacaktır. Son iki sezondaki katkısı ortada. Nisan-Mayıs döneminde takıma önemli katkı vereceğine inanıyoruz. Ntcham'ın sakatlık süreci olumlu ilerliyor ve Gençlerbirliği maçına yetişmesi için yoğun bir çalışma var. Coulibaly saha çalışmalarına başladı, net tarih vermek zor ancak ligin 3'üncü ya da 4'üncü haftasından sonra takımla çalışması planlanıyor. Sousa için de benzer bir süreç söz konusu. Ayrıca sınırda olan oyuncularımızı koruyarak 18 Ocak'taki lig maçına en iyi şekilde hazırlanmayı hedefliyoruz" dedi.

'MUSABA SAMSUNSPOR'A ÇIKIŞ MADDESİ ŞARTIYLA GELMİŞTİ'

Anthony Musaba transferinde Fenerbahçe ile olumlu geçen görüşmelerin ardından ortada herhangi bir problem kalmadığını belirten Çapa, şöyle konuştu:

"Musaba konusunda ise, aylar önce verdiği röportajda Türkiye'ye sıcak bakmadığını belirtmişti. İkna sürecinde özellikle başkanımız büyük emek verdi. Samsunspor'a gelmek için sözleşmesine çıkış maddesi konulmasını şart koştu ve bunu kabul ettik. Performansı dikkat çekiciydi. Transfer haberleri sonrası kendisiyle defalarca görüştük ve sezon sonuna kadar burada kalacağını, çıkan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Ancak son haftalarda performansında düşüş yaşandı. Menajerlerin futbolcularla temas kurması engellenemiyor. Fenerbahçe ile ilgili haberlerin ardından Sadettin Bey, Yüksel Bey'i arayarak çıkış maddesinin 2 Ocak itibariyle ödeneceğini bildirdi. Bu şartlar altında yapılabilecek bir şey yoktu ve ödeme sonrası Musaba Fenerbahçe oyuncusu oldu. Süreç boyunca iki kulüp arasında sağlıklı bir iletişim sürdü. Futbolda bu tür durumlar yaşanabiliyor; bu da oyunun doğasında var."

Kaynak: DHA

