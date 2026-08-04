ŞANLIURFA, TURİZMDE REKORA KOŞUYOR! BAŞKAN GÜLPINAR: “ŞANLIURFA, DÜNYA TURİZMİNİN PARLAYAN YILDIZI” - Son Dakika
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ŞANLIURFA, TURİZMDE REKORA KOŞUYOR! BAŞKAN GÜLPINAR: “ŞANLIURFA, DÜNYA TURİZMİNİN PARLAYAN YILDIZI”

ŞANLIURFA, TURİZMDE REKORA KOŞUYOR! BAŞKAN GÜLPINAR: “ŞANLIURFA, DÜNYA TURİZMİNİN PARLAYAN YILDIZI”
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Yaz sezonunda turist akınına uğrayan Şanlıurfa'da hareketliliğin sonbahar aylarında da artarak devam etmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 5 milyon 300 bin ziyaretçiyi ağırlayan kentin, 2026 yılı sonunda yeni bir turizm rekoruna imza atması hedefleniyor.

  Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da, Şanlıurfa'nın her geçen yıl daha fazla ilgi gören bir turizm merkezi haline geldiğini vurgulayarak, "Dünyanın birçok yerinden turistler Şanlıurfa'ya geliyor. Bu ilginin yıl sonuna kadar yeni bir rekora dönüşeceğine inanıyoruz" dedi.

Şanlıurfa, tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle 2026 turizm sezonunun en gözde destinasyonları arasında yer almayı sürdürüyor. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği kentte, sonbahar döneminde kültür turlarının da etkisiyle ziyaretçi sayısının daha da artması bekleniyor.

Başta Göbeklitepe, Karahantepe, Balıklıgöl, Harran, Halfeti ve Takoran Vadisi olmak üzere birçok turizm noktası ziyaretçi akınına uğrarken, kentteki konaklama tesislerinde de yoğunluk yaşanıyor.

Turizm verilerine göre Şanlıurfa, 2025 yılında günübirlik ziyaretçilerle birlikte yaklaşık 5 milyon 300 bin kişiyi ağırladı. Aynı dönemde kentte 950 bin yatak satışı gerçekleşti. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe ise tek başına 781 bin 381 ziyaretçiyi ağırlayarak kentin en fazla ilgi gören turizm destinasyonu oldu.

BAŞKAN GÜLPINAR: ŞANLIURFA'YA İLGİ KATLANARAK ARTACAK

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, kentin sahip olduğu tarihi mirasın her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü belirterek, Şanlıurfa'nın turizmde yükselişini sürdüreceğine inandıklarını söyledi.

Geçen yıl açıklanan verilere göre Şanlıurfa'nın bölgenin en çok ziyaret edilen şehri olduğunu vurgulayan Başkan Gülpınar, bu başarının yeni rekorlarla devam edeceğine inandıklarını ifade etti.

Taş Tepeler Projesi kapsamında özellikle Karahantepe başta olmak üzere devam eden arkeolojik kazılarla elde edilen yeni bulguların dünya kamuoyunun dikkatini çektiğini belirten Başkan Gülpınar, Şanlıurfa'nın uluslararası turizmde giderek daha güçlü bir destinasyon haline geldiğini söyledi.

Gülpınar, "Şanlıurfa artık dünyanın yakından takip ettiği şehirlerden biri. Son keşiflerle birlikte kentimize olan ilgi her geçen gün artıyor. Dünyanın dört bir yanından daha fazla turistin Şanlıurfa'yı ziyaret edeceğine inanıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak hem tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor hem de misafirlerimizin kentten memnun ayrılması için tüm imkânlarımızla çalışıyoruz." dedi.

Turizm sektörünün temsilcileri de yaz sezonunda yaşanan yoğunluğun sonbaharda kültür turlarının etkisiyle devam edeceğini, mevcut ilginin sürmesi halinde Şanlıurfa'nın 2026 yılı sonunda 2025 verilerini geride bırakarak yeni bir ziyaretçi rekoru kırmasının beklendiğini ifade ediyor.

ŞANLIURFA’DA NOSTALJİ VE TURİZM BİR ARADA

Bu arada Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin kalbinde hayata geçirilen Divanyolu Yayalaştırma Projesi ile bölge, nostaljik tramvayı ve yaya dostu düzenlemesiyle adeta İstiklal Caddesi’ni andırıyor.

Proje kapsamında üstyapı çalışmaları ise Sultanahmet Meydanı örnek alınarak ilerliyor. Granit ve bazalt taş döşemeleri, dekoratif aydınlatmalar ve estetik peyzaj düzenlemeleriyle Divanyolu, Urfa’nın tarihi dokusunu koruyarak modern bir cazibe merkezine dönüşüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın vizyon projeleri arasında yer alan Divanyolu Yayalaştırma Projesi, hem bölge estetiğini artırmayı hem de kent yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

ŞANLIURFA, TURİZMDE REKORA KOŞUYOR! BAŞKAN GÜLPINAR: “ŞANLIURFA, DÜNYA TURİZMİNİN PARLAYAN YILDIZI”

NOSTALJİK TRAMVAYA YOĞUN İLGİ

Yayalaştırma projesine entegre edilen Nostaljik Tramvay, görsel estetiği ile de Şanlıurfalıların büyük ilgisini çekti. Tramvay bölgeye farklı bir renk ve canlılık katarken, vatandaşlara adeta İstiklal Caddesi atmosferini yaşatıyor. Vatandaşlar ve turistler, tramvayla tarihi mekânlar arasında ücretsiz bir şekilde güzel bir yolculuk yapma imkânı bulurken, esnaf da artan yaya trafiğinden memnun.

ŞANLIURFA MUTFAĞI DÜNYA SAHNESİNDE

Şanlıurfa, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın girişimleriyle köklü gastronomi mirası, kültürel zenginliği ve sürdürülebilir üretim geleneği sayesinde Uluslararası Gastronomi, Kültür, Sanat ve Turizm Enstitüsü (IGCAT) tarafından 2029 Dünya Gastronomi Şehri (World Region of Gastronomy) unvanına aday gösterildi. Gelişme ile Türkiye’nin bu alanda aday gösterilen ilk şehri böylelikle Şanlıurfa oldu.

Başkan Gülpınar, konuya ilişkin “Amacımız; Şanlıurfa’nın gastronomi mirasını dünyaya tanıtmak, nitelikli gastronomi turizmini geliştirmek ve bu zenginliği gelecek kuşaklara güçlü bir vizyonla aktarmaktır” dedi.

Başkan Gülpınar, Şanlıurfa’nın gastronomi alanında uluslararası ölçekte yeni ve güçlü bir sürecin resmî adımını attığını belirterek, IGCAT tarafından verilen Dünya Gastronomi Unvanı’nın yalnızca mutfak lezzetlerini değil; kültürel mirasın korunmasını, yerel üretimin desteklenmesini ve sürdürülebilir kalkınmayı esas alan çok yönlü bir vizyonu temsil ettiğini vurguladı.

ŞANLIURFA, TURİZMDE REKORA KOŞUYOR! BAŞKAN GÜLPINAR: “ŞANLIURFA, DÜNYA TURİZMİNİN PARLAYAN YILDIZI”

JAPONYA VE ÇİN’İN ŞANLIURFA İLGİSİ

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa’nın ardından bu kez Çin Halk Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve beraberindeki heyet Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda Karahantepe ve Taştepeler Projesi’ni yerinde incelemek üzere Şanlıurfa’ya tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Çinli heyetle yaptığı görüşmede, kentin arkeolojik zenginliğinin dünya genelinde giderek artan bir ilgiyle karşılandığını vurgulayarak, Çin ile arkeoloji ve kültürel miras alanlarında güçlü, sürdürülebilir ve kalıcı iş birliklerine hazır olduklarını ifade etti.

Dünyanın en eski yerleşim alanları arasında gösterilen Karahantepe’de incelemelerde bulunan heyete, bölgede yürütülen kazı çalışmaları ve Taştepeler Projesi hakkında detaylı sunumlar yapıldı.

Tarihi gezilerin ardından Çinli heyet, Cumhuriyet Sosyal Tesisleri’nde yer alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Gastronomi Merkezi’nde ağırlandı. Şanlıurfa mutfağının eşsiz lezzetlerini tadan konuklar, kentin yalnızca tarihiyle değil, gastronomisiyle de önemli bir turizm değeri taşıdığını dile getirdi.

UNESCO MÜZİK ŞEHİRLERİ 2026 TOPLANTISI ŞANLIURFA'DA

UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa, 2026 yılında gerçekleştirilecek UNESCO Müzik Şehirleri toplantısına ev sahipliği yapmaya hak kazandı. Geçtiğimiz hafta İtalya’nın Pesaro kentinde UNESCO’nun 40 yaratıcı şehrinin katılımı ile yapılan Müzik şehirleri Toplantısında 2026 yılı ev sahipliğinin Şanlıurfa’da yapılacağı ilan edildi. UNESCO Müzik Şehirleri Yıllık Toplantısı’na ev sahipliği yapacak şehri simgeleyen küre, İtalya’dan Şanlıurfa’ya teslim edildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Turizm, turist, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞANLIURFA, TURİZMDE REKORA KOŞUYOR! BAŞKAN GÜLPINAR: “ŞANLIURFA, DÜNYA TURİZMİNİN PARLAYAN YILDIZI” - Son Dakika

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SON DAKİKA: ŞANLIURFA, TURİZMDE REKORA KOŞUYOR! BAŞKAN GÜLPINAR: “ŞANLIURFA, DÜNYA TURİZMİNİN PARLAYAN YILDIZI” - Son Dakika
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