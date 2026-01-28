Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı - Son Dakika
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı

Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
28.01.2026 17:00
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
Sarıyer'de referans ile günde 10 kişiyi alan, 8 katlı hamburger yiyebilmek için 6 katlı hamburger tüketme gibi ilginç şartlar koyan hamburgerciye denetim yapıldı. Ekipler, satıştan kaçınma, fahiş fiyat ve ruhsata aykırılık ile ilgili tutanak tuttu. İşletmenin hamburgerci olarak çalışmasına rağmen, ruhsatında faaliyet konusunun pasta ve unlu mamuller olarak kayıtlı olduğu tespit edildi. Sarıyer Belediyesi ekiplerince de ruhsatın iptaline ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Sarıyer'de referans ile günde 10 kişiyi alan ve müşterilere yönelik uyguladığı bazı kuralları sanal medyada gündem olan hamburgerciye denetim yapıldı. İş yerine gelen ekipler, 'Satıştan kaçınma', 'fahiş fiyat' ve 'ruhsata aykırılık' ile ilgili tutanak tuttu. İşletmenin hamburgerci olarak çalışmasına rağmen, ruhsatında faaliyet konusunun 'pasta ve unlu mamuller' olarak kayıtlı olduğu tespit edildi. Sarıyer Belediyesi ekiplerince de ruhsatın iptaline ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.

HAMBURGERCİ, GÜNDE EN FAZLA 10 KİŞİYE HİZMET VERİYOR

Sanal medyada, Sarıyer'de bir hamburgercinin referansla müşteri kabul ettiği, günde en fazla 10 kişiye hizmet verdiği ve menüdeki bazı ürünler için özel şartlar uyguladığına ilişkin görüntüler yayınlandı. İşletmenin, 8 katlı hamburger siparişi verebilmek için daha önce 6 katlı hamburger tüketmiş olma şartı aradığı da paylaşımlarda yer aldı. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı ekipleri iş yerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı

RUHSAT İPTALİ İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI

Denetimde, iş yerinde menü bulundurulmadığı, restoranda 32 çeşit ürün satıldığı ancak müşterilerin görebileceği fiyat listesinin olmadığı ve bazı ürünlerde fahiş fiyatların olduğu, yarım litrelik suyun ise 258 liraya satıldığı belirlendi. Denetimde toplamda 4 farklı ürün için fahiş fiyat tutanağı tutuldu. Son 3 aylık ürünlerin alış faturalarının inceleneceği öğrenildi.

"MÜŞTERİNİN TALEBİNE RAĞMEN ÜRÜN SATIŞI YAPILMADI"

İşletmenin hamburgerci olarak çalışmasına rağmen, ruhsatında faaliyet konusunun 'pasta ve unlu mamuller' olarak kayıtlı olduğu tespit edildi. Belediye ekiplerince de ruhsatın iptali yönünde inceleme başlatıldığı öğrenildi. Müşterinin talebine rağmen ürünün satışının şartlı yapıldığı belirlendi. İş yeri ile ilgili 'satıştan kaçınma' ile ilgili işlem yapıldı.

"REFERANS KELİMESİ YANLIŞ ANLAŞILIYOR"

Mekan sahibi Alp Atalık ise kendini şu sözlerle savundu: "İnsanlar bilmeden etmeden yanlış bilgileri birbirleriyle paylaşıp sonra üzerine başka şeyler düşünüyorlar. Kimse bana neyin ne olduğunu sormadan veya danışmadan yanlış aktarımlar üzerinden yanlış şeyler düşünüyor. Konseptim şu: Ben burada tek başıma çalışıyorum. Her şeyi sıfırdan üretiyorum. Gelen herkese mükemmel bir servis vermeye çalışıyorum.

Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı

Konseptim bu. İnsanlar bazen kafalarından bir şey uyduruyor, birinin uydurduğunu diğeri okuyor, onun üzerine başka bir şey yazıyor. Sonra onlar haber oluyor ve ben bunun önüne geçemiyorum. O referans kelimesi yanlış anlaşılıyor. Benim aşağı yukarı son bir senedir tekrar gelmek isteyen bir sürü misafirim var. Benim geçen seneden bir sözüm var; aşağı yukarı 9 aydır, 6 aydır gelmemiş olan, gelmeye çalışan insanlar var.

"SIRAYLA BİR SENEDİR BEKLEYEN İNSANLARI ALIYORUM"

Benim hepsine bir sözüm var; 'Tamam' dedim, 'Sırayla alacağım'. O yüzden özellikle bu sene içinde dedim ki, bu kadar sırada bekleyen insan var ve ben günde burada alabildiğim bir kişi sayısı var. Ben yüzlerce kişi alamıyorum, 50 kişi bile alamıyorum günde buraya. O yüzden onlara olan sözümü tutuyorum. Sırayla bir senedir bekleyen insanları alıyorum. Her şeyi tek başıma yapıyorum.

Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı

"BENİM YETEBİLECEĞİM BELLİ BİR KAPASİTE VAR"

Temizlikten satın almaya, sosyal medyasından pişirmeye. Benim yetebileceğim belli bir kapasite var. Günde 2-3 saat uyuyorum, bütün gün çalışıyorum.Kapalı olduğum gün bile burada ben temizlik yapıyorum. Ben ürünü servis ettiğim zaman aşırı sıcak oluyor. Diyorum ki: 'Ben kum saati belirledim, o sürede yeterince yeme ısısına gelecek. O sırada yerseniz iyi olur. Ha, atlarsınız ağzınız yanarsa özür dilerim' İnsanların ağzı yanmasın, tadı alsınlar, keyif alsınlar. Buraya gelen adam ağzı yaktıktan sonra bir şeyin tadını alamayınca ben ne yapayım?"

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı - Son Dakika

