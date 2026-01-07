Şile Belediyesi'nde Yolsuzluk Tartışmaları - Son Dakika
Şile Belediyesi'nde Yolsuzluk Tartışmaları

07.01.2026 11:20
Şile Belediyesi'nde Ocak ayı meclis toplantısında yolsuzluk iddiaları nedeniyle tartışmalar yaşandı.

Şile Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısında, devam eden 'yolsuzluk' soruşturması nedeniyle siyasi parti grupları arasında tartışma çıktı. MHP'li meclis üyesi Zeliha Deniz Olcar, "Meclis üyelerine 800 bin lira gittiği söyleniyor. Ben bu konunun bugün burada aydınlatılmasını istiyorum. Bu para hangi kaynaktan aktarıldı? 2 kişi mi, 10 kişi mi bu işin içinde? İsimler açıklanmalı. CHP'li meclis üyeleri yazmıyor ya da hangi meclis üyeleri olduğu yazmıyor. Bütün Meclis üyeleri olarak zan altındayız. Ben bu durumu kabul etmiyorum. Hiç kimse böyle bir durumla beni karşı karşıya bırakamaz" dedi.

Şile Belediyesi, Ocak ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'nin başkanlığında Şile Belediyesi Nikah Sarayı'nda yapıldı. Meclis gündem maddelerinin görüşülmesi ve oylamaların yapılmasının ardından dilek ve temenniler bölümüne geçildiğinde Bağımsız Meclis Üyesi Kemal Özcan söz alarak, 'yolsuzluk' soruşturması nedeniyle ilçe halkının aylardır huzursuz olduğunu, konunun şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklanması gerektiğini söyledi. "İnsanlar bu işin sonu nereye varacak" diyerek bize soru soruyor ama biz cevap veremiyoruz diyen Özcan, "Bazı yetkililer hiç bir şey olmamış gibi davranıyor, sosyal medyada umursamaz paylaşımlar yapmaları yakışıksız olmaktadır. Sorumluluk sadece hukuki değil siyasi ve vicdanidir. Bu meclisin asli görevi koltuk korumak değil, Şile'nin geleceğini korumaktır. Sokakta konuşulanlar burada konuşulanlardan çok daha sert" dedi.

'TÜM MECLİS ÜYELERİ ZAN ALTINDA'

Ardından söz alarak bazı meclis üyelerine 800 bin lira rüşvet verildiği iddialarını hatırlatan MHP meclis üyesi Zeliha Deniz Olcar, "Sadece Şile'ye, İstanbul'a değil tüm Türkiye'de basına yansıyan bir kağıt var, üzerinde notlar var. Bu kağıdı veren kişi; tutuklu belediye başkanı Özgür Kabadayı'nın birinci adamı Oğuz Kaçmaz ama bu kağıtta yer alan detaylar üzerine konuşmayacağım ama şahsen benim canımı sıkan hatta tüm meclisi ilgilendiren bir not var. Meclis üyelerine 800 bin lira dağıtıldığı yazıyor. Ben bu konunun bugün burada aydınlatılmasını istiyorum. Bu para hangi kaynaktan aktarıldı? 2 kişi mi, 10 kişi mi bu işin içinde? İsimler açıklanmalı. CHP'li meclis üyeleri yazmıyor ya da hangi meclis üyeleri olduğu yazmıyor. Bütün Meclis üyeleri olarak zan altındayız. Ben bu durumu kabul etmiyorum. Hiç kimse böyle bir durumla beni karşı karşıya bırakamaz. Tüm Türkiye bu konuyu konuşuyor. Size bu konuyu aydınlatabilir misiniz demiyorum. Bu konuyu aydınlatacaksınız. Hatta gerekirse sabaha kadar burada oturacağız ama bu konu netleşecek" dedi.

'YEDİKLERİ YOĞURDU BÜTÜN ŞİLE'NİN ÜSTÜNE BOCA ETTİLER'

AK Parti Şile Belediye Meclis Üyesi Fatih Mehmet Kömürcü: "Şile'nin Başına Gelmiş En Büyük Afetsiniz. Gönül isterdi ki bugün yapamadığımız projeleri, belediyenin diğer iş kalemlerini tartışsaydık. Gönül isterdi ki İBB'nin köylüden kiralayamadığı traktörleri, geçici personel istihdam edilmediğini konuşsaydık. Ancak ne yazık ki Şile'nin neden bu hale geldiğini konuşmak zorunda kaldık. Şile'de yaşanan tablonun kötü yönetimin sonucu olduğunu savunan Kömürcü, meclis tutanaklarında sıkça dile getirilen 'Şile'yi Şileliler yönetecek' söylemini hatırlatarak, "Soru şu; Şile'yi gerçekten Şileliler mi yönetti? Göreve gelindiği günden bu yana defalarca imar müdürü ve başkan yardımcısı değiştirildiğini söyleyen Kömürcü, "Dört günlük imar müdürleri getirdiniz. En önemlisi; turizm ve otelcilik mezunu bir kişiyi imardan sorumlu başkan yardımcısı yaptınız. İmar Komisyonu'na verecek bir tane mühendisiniz, şehir plancınız yok. Buna rağmen Şile'nin imar sorununu çözeceğinizi söylediniz. Şişli'den Şile'yi tanımayan isimleri buraya taşıdınız. 'Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır' dediniz. Evet, yedikleri yoğurdu bütün Şile'nin üstüne boca ettiler" dedi.

'ŞİLE ANA HABERLERDEN DÜŞMÜYOR'

Şile'nin ana haber bültenlerinden düşmediğini belirten Kömürcü, "Ama hangi sebeple? Rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla. 'Her güzel şey sancılı olur' dediniz; bu manşetler mi güzel şey? Bizi fazla personelle eleştiriyordunuz, bugün siz daha fazlasını yapıyorsunuz. Ancak yapamadığınız tek bir şey var: eser, hizmet, proje. Bu ilçeye döktüğünüz bir proje betonu yok. Bu tablo Şile için zulümdür. Gelin bu ilçeye daha fazla zarar vermeyin. Açıkça çağrı yapıyorum: İstifa. Şile halkının iradesine yeniden başvurulmalı" diye konuştu.

'YAKLAŞIK 33 MİLYONUN HESABINI VERİN'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gündeme getirdiği 700 bin liralık ödeme iddiasına da değinen AK Parti Şile Belediye Meclis Üyesi Onur Taylan, "O ödeme dekontunu Şile halkına göstermeyen namerttir. Gelin buraya, yeni bir miting yapın ama önce yaklaşık 33 milyonun hesabını verin. Şile deniziyle, turizmiyle anılan bir ilçe iken bugün rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla Türkiye gündeminde" dedi.

Kaynak: DHA

