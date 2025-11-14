Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Sivas\'a lapa lapa kar yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı Sivas'ta, hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düştü. Akşam kent genelinde başlayan sağanak, sabah saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının şiddetini artırmasıyla kent meydanında güzel görüntüler oluştu.

KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ

Karadeniz ile Akdeniz bölgelerinin bağlantı yolu olarak bilinen Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi ile Sivas-Erzincan kara yolunda bulunan 3 bin 25 rakımlı Kösedağ etekleri de kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

VATANDAŞLAR FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Yağışı fırsat bilen bazı vatandaşlar, tarihi Kent Meydanı'nda hatıra fotoğrafı çektirdi. Kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Sivas'tan kar manzaraları şöyle: