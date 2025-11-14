Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Sivas'a lapa lapa kar yağdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Sivas'a lapa lapa kar yağdı

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Sivas\'a lapa lapa kar yağdı
14.11.2025 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarısının ardından Sivas'ta mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışının gece saatlerinde şiddetini artırmasıyla kent beyaz örtüyle kaplandı. Dışarı çıkan vatandaşlar Kent Meydanı'nda hatıra fotoğrafı çekilirken kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı Sivas'ta, hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düştü. Akşam kent genelinde başlayan sağanak, sabah saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının şiddetini artırmasıyla kent meydanında güzel görüntüler oluştu.

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Sivas'a lapa lapa kar yağdı

KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ

Karadeniz ile Akdeniz bölgelerinin bağlantı yolu olarak bilinen Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi ile Sivas-Erzincan kara yolunda bulunan 3 bin 25 rakımlı Kösedağ etekleri de kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Sivas'a lapa lapa kar yağdı

VATANDAŞLAR FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Yağışı fırsat bilen bazı vatandaşlar, tarihi Kent Meydanı'nda hatıra fotoğrafı çektirdi. Kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Sivas'tan kar manzaraları şöyle:

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Sivas'a lapa lapa kar yağdı
Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Sivas'a lapa lapa kar yağdı
Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Sivas'a lapa lapa kar yağdı
Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Sivas'a lapa lapa kar yağdı
Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Sivas'a lapa lapa kar yağdı
Kaynak: DHA

Hava Durumu, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Sivas'a lapa lapa kar yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya’da Rojin Kabaiş için diplomatik temas Bakan Tunç: Telefonun çözülmesi kritik İspanya'da Rojin Kabaiş için diplomatik temas! Bakan Tunç: Telefonun çözülmesi kritik
Somer Sivrioğlu yeni bir aşka yelken açtı Somer Sivrioğlu yeni bir aşka yelken açtı
2026 yılında emeklilik hesabı altüst olacak 2026 yılında emeklilik hesabı altüst olacak
Gördüğü kart gündem olmuştu İşte bahis oynayan tek yabancı futbolcunun cezası Gördüğü kart gündem olmuştu! İşte bahis oynayan tek yabancı futbolcunun cezası
15 yaşındaki çocuk 75 yaşındaki adamı öldürdü İfadesinde “Mesajları gördüm“ dedi 15 yaşındaki çocuk 75 yaşındaki adamı öldürdü! İfadesinde "Mesajları gördüm" dedi
Bahis soruşturmasında en yüksek ceza onlara 5 futbolcuya 1 yıl men Bahis soruşturmasında en yüksek ceza onlara! 5 futbolcuya 1 yıl men
Kaldırımda yürüyen kadını darbedip, kesici aletle yaraladı Kaldırımda yürüyen kadını darbedip, kesici aletle yaraladı
Torpil küçük çocuğun gözünü kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı Torpil küçük çocuğun gözünü kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır’dayken... Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...
Ölümden dönen Özgü Namal yaşananları anlattı: 10-15 dakika nefes alamadım Ölümden dönen Özgü Namal yaşananları anlattı: 10-15 dakika nefes alamadım
Üniversite öğrencisi genç kız kardeşlerine saldıran babasını bıçakladı Üniversite öğrencisi genç kız kardeşlerine saldıran babasını bıçakladı
Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili Adli Tıp’tan yeni rapor 134 kişinin DNA’sı incelendi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan yeni rapor! 134 kişinin DNA'sı incelendi
Mütalaa açıklandı Fenerbahçeli 2 futbolcu dahil toplam 5 sanığa hapis istemi Mütalaa açıklandı! Fenerbahçeli 2 futbolcu dahil toplam 5 sanığa hapis istemi
Filenin Sultanları, İslami Dayanışma Oyunları’nda üst üste ikinci kez şampiyon Filenin Sultanları, İslami Dayanışma Oyunları'nda üst üste ikinci kez şampiyon

12:44
Bursa şehitlerine sis engeli...Şehitleri taşıyan uçak sisten dolayı Bursa’yı pas geçti
Bursa şehitlerine sis engeli...Şehitleri taşıyan uçak sisten dolayı Bursa'yı pas geçti
12:25
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor Törende yürek yakan görüntü
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor! Törende yürek yakan görüntü
12:05
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi
11:33
Tedesco listeyi verdi Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor
Tedesco listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor
11:23
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP’de başörtülü vekiller olacak
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak
11:03
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu’nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti
10:58
Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum
10:56
’’Türklerle savaş olmalı’’ pankartı açan takıma UEFA’dan şaka gibi ceza
''Türklerle savaş olmalı'' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza
10:43
Yer:Esenyurt Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Yer:Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
10:07
Metrobüs durağında akıl almaz olay: Engelli vatandaş feci şekilde can verdi
Metrobüs durağında akıl almaz olay: Engelli vatandaş feci şekilde can verdi
09:57
Tehlikeyi sezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında partilileri uyardı
Tehlikeyi sezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında partilileri uyardı
09:57
Beyoğlu’nda oyuncu Bahadır Ünlü hırsızlık yaptığı iddiasıyla çalışanını beyzbol sopasıyla darbetti
Beyoğlu'nda oyuncu Bahadır Ünlü hırsızlık yaptığı iddiasıyla çalışanını beyzbol sopasıyla darbetti
09:55
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor Anne de hayatını kaybetti
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti
09:10
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı’nda tören düzenlendi
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2025 13:09:27. #.0.4#
SON DAKİKA: Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Sivas'a lapa lapa kar yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.