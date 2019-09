Söğüt'te, ertuğrul gazi'yi anma ve yörük şenlikleri'nin 738'incisi yapıldı -2

BİLECİK'in Söğüt ilçesinde, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin 738'incisi düzenlendi. Etkinliğe TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici katılırken, programı binlerce kişi izledi.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin 738'incisi Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlendi. Etkinliğe TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile binlerce kişi katıldı. Söğüt ilçesine kara yoluyla gelen Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ertuğrul Gazi türbesini ziyaret edip külliyede dua okudu. Ardından türbenin alt kısmında bulunan stadyumdaki törenlere katıldı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise mehter takımı eşliğinde Söğüt ilçe merkezinden türbeye kadar yürüyüş korteji eşliğinde gelerek tören alanına geçti.

ŞENTOP: ŞAN VE ŞEREFLE ANDIĞIMIZ BİR ECDADIN TORUNLARIYIZ

Yüzlerce yıl cihana hükmeden Osmanlı Devleti'nin temellerinin Söğüt topraklarında atıldığını belirten TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şöyle konuştu:

"Bugün büyük bir hürmetle yad ettiğimiz Ertuğrul Gazi, yüz yıllarca dünyanın birçok coğrafyasında dalgalanacak olan Osmanlı sancağını bu topraklarda kaldırdı. Aleme nizam vermeyi kendine gaye edinen Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi, bu topraklarda kılıç kuşandı. Manevi iklimimizin mümtaz büyüklerinden Şeyh Edebali, hikmetli nasihatlerini bu topraklarda yaydı. Bizler için bu topraklar, geçmişin hatırasını ve geleceğin mayasını ihtiva etmektedir. Bugün burada bir araya gelmemizin yegane sebebi, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucularından, atamız Ertuğrul Gazi'nin aziz hatırasını anmak değildir. Biz bugün burada bir araya gelerek, Ertuğrul Gazi'ye, Osman Gazi'ye, yoldaşlarına, alplerine cihan devleti kurmayı ilham eden manaya, ruha sahip çıktığımızı, onların mirasını gururla üstlendiğimizi dosta düşmana duyurmuş oluyoruz. Bizler, şan ve şerefle andığımız bir ecdadın torunlarıyız. Bu yıl 738'incisi tertip edilen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri de ecdadımıza duyduğumuz muhabbetin, onları yücelten değerlere bağlılığımızın müşahhas bir göstergesi. Bu toplantılar aynı zamanda ecdadımıza duyduğumuz minnet ve şükranın da birer ifadesi. Bugün Ertuğrul Gazi'nin vefat tarihi olan 1281'den 738 yıl sonra bizi burada, bu büyük Türk liderinin manevi huzurunda buluşturan da işte bu ruhtur. İstiklal Marşı'mızın şairi ve Milli Mücadele kahramanı Mehmet Akif'in veciz ifadesini hatırlayalım, 'Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez, toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.'"

'EVLATLARININ HUKUKUNU SAVUNAN ANNELERE TEBRİK EDERİM'

Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırıldığı için HDP İl binası önünde eylem yapan ailelere destek veren Şentop, "Bilhassa, dün Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyon sırasında şehit olan kahraman Özel Harekat Şube Müdürü'müz Tufan Kansuva'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Ailesine, emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yine bu vesileyle, terör örgütüne karşı cesaretle evlatlarının hukukunu savunan Diyarbakırlı annelere tebrik ve takdirlerimi iletiyor, onları saygı ile selamlıyorum. Vatan için, millet için, kardeşliğimiz için mücadele eden her bir ferdimiz, milletimizin ve devletimizin desteğinin daima ve sonuna kadar arkasında bulunduğundan emin olmalıdır" diye konuştu.

BAHÇELİ: TARİHİMİZİN NABZI SÖĞÜT'TE ATIYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Söğüt'ün sadece ilçe adı olmadığını ve Türk milletinin ağırlık ve hareket merkezi olduğunu söyledi. Türk tarihinin nabzının Söğüt'te attığını kaydeden Bahçeli, "Söğüt sıradan bir yurt köşesi, ilçelerden bir ilçenin adı değildir. Söğüt, Türk milletinin ağırlık ve hareket merkezi, cihanşümul ruhunun, fütuhat şuurunun, gaza duygusunun kader ve kavrama mahrecidir. Tarihimizin nabzı burada atmaktadır. Milli ülkülerimizin yüksek ahlakı beşeriyetin vicdanına, coğrafyaların kalbine buradan ulaşmıştır. Söğüt, Türk milletinin hayat pınarı, haysiyet pırıltısıdır. Aynı zamanda milli bekamızın kilidi, milli varlığımızın kifayetidir. Söğüt'ü tutup tarihten çıkardığımızda geriye yavan, yapay, yeğni olaylar yığınından başka hiçbir şey kalmayacak, bir yanımız sürekli aksayıp eksik olacaktır. Türk milleti göçe göçe, bazen at sırtında, bazen yürüye yürüye buralara kadar gelmiş ve yerleşmiştir. Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyundan cihana hükmeden bir asalet, zalimlere diz çöktüren bir meziyet çıkmıştır. 400 çadırlık bir Türkmen varlığından ömrü altı asır olan bir imparatorluğun doğması muazzam bir tarih vakıası, muhteşem bir başarı vesikasıdır. Bu çarpıcı gerçek Türk milletinin tarihin her döneminde devlet ve imparatorluk kurmaktaki maharet ve muvaffakiyetini çok açık şekilde gözler önüne sermektedir" diye konuştu.

'SÜLEYMAN ŞAH'IN AZİZ NAAŞI TEKRAR ESKİ YERİNE KONULACAK'

Türkiye'nin kendi sınırları dışında sahip olduğu tek toprak parçası olan Süleyman Şah Türbesi'nin nakliyle ilgili değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Bahçeli, türbenin yeniden eski yerine konulacağını söyledi. Türkiye'nin terörle mücadelesine de değinen Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk milleti varlığını ne pahasına olursa olsun savunacaktır. Bu Ertuğrul Gazi'nin ve devamı nesillerinin bizlere manevi vasiyetidir. Hiç kimsenin ağzına bakamayız. Türkiye'yi insani felaketlerin içine çekme tertiplerine, sınırlarımızdaki karanlık senaryolara müsaade edemeyiz. Teröristlere ve işbirlikçilerine bu vatanda hayat hakkı tanıyamayız. Hainlerin sınır ötesindeki hesaplarına, Fırat'ın doğusundaki haşarata sessiz kalmak, küresel güçlerin oyalamalarına, aldatmalarına, zamana oynamalarına da asla izin veremeyiz. Pençe darbesiyle sendeleyen, Kıran Operasyonu ile şaşkına dönen hainleri hem topraklarımızdan, hem de Misak-ı Milli alanından temizlemek, kendi işimizi de kendimiz yapmak zorundayız. Hiç kimseden korkumuz yoktur. Kahraman bir ceddin torunları olarak tam bağımsız yaşamak milli bir vecibedir. Asırlar evvel Fırat'ın sularına büyük ceddimiz Süleyman Şah'ı vermiştik, inanıyorum ki, aziz naaşı tekrar eski yerine konulacak, bizim olan toprakta ruhu şad olacaktır. Bizim Fırat'ın doğusuna vereceğimiz ise sadece Türk milletinin güçlü sesi, muktedir müdahalesi, hıyanetin tepesine indireceği demir yumruğudur. Türk milleti, tarihin hiçbir devrinde geri adım atmadı. Tehditlere kulak asmadı, zulmü kabullenmedi. İstediğimiz huzurdur, güvenliktir, bekamızın ve egemenlik haklarımızın sonsuza kadar yaşamasıdır. Bu isteklerimizle kimin sorunu varsa, bizim de onlarla sorunumuz olacaktır. Bizim önümüzü kesmek için kimler plan yapıyorsa bilsinler ki, ölürsem şehit, kalırsam gazi diyen bir millete karşı yerle yeksan olmaktan başka kurtuluşları da bulunmayacaktır."

BAKAN DÖNMEZ: BİZİM TARİHİ SORUMLULUĞUMUZ VAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"15 Temmuz'da milletimize kasteden düşmanlarla, şer odaklarla mücadele içerisindeyiz. Bu mücadele Kıbrıs'ta, Suriye'de ve dünyanın dört bir yanında da devam edecek. Bu ateşten gömleği giymekten dün nasıl geri adım atmadık isek, bugün de atmıyoruz, yarın da atmayacağız. Milli enerji ve maden politikamızın bir sonucu olarak, Akdeniz'de, Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimizle Barbaros Hayretin Paşa ve Oruç Reis sismik arama gemilerimizle çalışmalar sürdürülüyor. Bölgede hem Türkiye'nin, hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Uluslararası hukuktan doğan haklarımızı kimseye çiğnetmeyeceğiz. Bizim tarihi sorumluluğumuz var. Çünkü dünyadaki mazlumların gözü kulağı Türkiye'den gelecek yardım elinde, inanıyoruz ki bizler tarihe tekerrür değil, tefekkür nazarından baktıkça, aziz milletimizin varlığına kastedenler her zaman mağlup olacaklar. Milletimizin çelikten imanı karşısında eriyip yok olmaya mahküm olacaklar. Bizler vicdan ve merhametin köreldiği bir dünyada, umudun adresiyiz. İnsanlığın adeta tek kalesiyiz. Söğüt ruhuyla, Çanakkale aşkıyla, Sakarya zaferiyle, bu ruh her zaman dinç kalacak, bu kale hiçbir zaman düşmeyecek Allah'ın izniyle. Bizler kendi çıkarları uğruna gözlerini dahi kırpmadan milyonlarca insanın ölmesine, evlerinden ve yurtlarından sürgün edilmelerine seyirci kalan bir zihniyetin savunucuları olmadık. Gittiği her yeri yakıp yıkan, insanların hayatlarında onulmaz yaralar bırakan sömürgeci bir milletin mirasçıları da olmadık. Yüce bir dinin ve kadim bir medeniyetin temsilcileri olarak insanı eşref-i mahlukat olarak kabul eden bizler, tarih boyunca onun şan ve şerefine layık adil bir düzenin kurulması için çalıştık. İşte bu nedenle tarihi sorumluluğumuz gereği ilişki içerisinde bulunduğumuz her coğrafyanın mağdur değil, mağrur olması için gayret gösteriyoruz."

Törenlerde Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Türkiye'den farklı illerden gelen ekipler yöresel gösterilerini sundu. Atlı gösteri ekibi de ellerinde Türk bayraklarıyla tribünleri selamladı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, törene katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Bakan Dönmez'e günün anısına hediyeler verdi.

738'inci Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, programa geleneksel kıyafetleriyle katılan dernek ve federasyonların Jandarma Genel Komutanlığı bando takımı eşliğinde resmi geçidiyle tamamlandı.

- Bilecik