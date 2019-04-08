Söke'de Kurşun ve Trap Yarışması Heyecanı Yaşandı

Söke
'de avcılar kurşun ve trap atış yarışması heyecanı yaşandı. Söke Belediyesi
, Söke Ziraat Odası, Söke Ticaret Odası ve İkizler Av Bayii'nin katkılarıyla Söke Avcılık Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Derneği tarafından bu yıl 8.'si düzenlenen "Kurşun ve Trap Atış Yarışması" Akçakonak Poligonunda gerçekleşti.
Yarışmaya katılanlar Profesyonel Sabit Hedefe Kurşun Atış (Numaralı Kağıt), Amatör Sabit Hedefe Kurşun Atış (Numaralı Kağıt), Trap Atış (Maket), Havalı Tüfek (Numaralı Kağıt) kategorilerinde hünerlerini sergilediler. Söke Kurşun ve Trap Atış Müsabakalarına Manisa
, İzmir
, Aydın
, Muğla
, Didim
, Nazilli
, Menemen
, Selçuk
, Tire
, Davutlar
ve Ödemiş
'ten gelen sporcular katıldı.
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Söke Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Gökhan Kurgan, Kahveciler Odası Başkanı Ali Öztürk
, Güzelçamlı Avcılar
Kulübü Başkanı Yüksel Şenyurt
, Didim Avcılar Kulübü Başkanı Murat Zekioğulları, Nazilli Avcılar Kulübü Başkanı Semih Zengin, Çeştepe
Avcılar Kulübü Başkanı Abdullah Nalbant, Kuşadası
Avcılar Kulübünden Hakan Ören
, Çağatay Aynalı ve Çevre ilçelerin Avcılar Kulübü Başkanlarının da gün içinde ziyaret ettiği atışları, çok sayıda meraklısı izledi.
Atışlarında birincilere otomatik tüfek, ikincilere tam, yarım ve çeyrek altın, üçüncülere gram altın ve yarışmalarda ilk altıya giren tüm atıcılara çeşitli hediyeler verildi.
Yapılan müsabakalar sonunda Profesyonel Sabit Hedefe Kurşun Atış (Numaralı Kağıt); Ali Oksat (Muğla) birinci, Ali Sarıkaya
(İzmir) ikinci, Adem Orak (Manisa) üçüncü, Ozan Kaygısız
(Manisa) dördüncü, Olcay Sevindik
(Söke) beşinci, İsmail Aygün
(Söke) altıncı oldu.
Amatör Sabit Hedefe Kurşun Atış (Numaralı Kağıt); Barış Okuroğlu (Söke) birinci, Levent Sarıtunç (Aydın) ikinci, Ümit Boy (Aydın) üçüncü, Suat Üren (Söke) dördüncü, Mustafa Çeşme
(Söke) beşinci, Mehmet Tok
(Davutlar) altıncı oldu.
Trap Atış (Maket); Levent Sarıtunç (Aydın) birinci, Alirıza Afyoncu (Söke) ikinci, Tunay Sinur (Tire) üçüncü oldu.
Havalı Tüfek (Numaralı Kağıt); (Dededen Toruna) Fahrettin Yelmer Birinci (Söke) birinci, Hadem Orak (Manisa) İkinci, Ozan Tuna (Söke) üçüncü oldular.
Trap Atışı, profesyonel ve amatör kurşun atışı ile profesyonel kurşun atışı dallarında yapılan müsabakaların sonunda dereceye girenlere kupa ve madalyaları takdim edildi.
Söke Avcılık ve Atıcılık İhtisas ve Spor Kulübü Başkanı Fevzi Keçeci; geleneksel hale getirdikleri ve bu yıl 8.'sini gerçekleştirecekleri kurşun ve trap atış müsabakalarına katkı sağlayan herkese teşekkür etti.
"Başkan Tuncel de Heyecana Ortak Oldu, Atış Yaptı"
Söke Avcılık Atıcılık İhtisas Spor Kulübü tarafından Söke Belediyesinin de katkılarıyla gerçekleştirilen "8. Kurşun ve Trap Atış Yarışması" heyecanına Başkan Tuncel de ortak oldu. Etkinliğe konuk olan Belediye Başkanı Levent Tuncel, atış heyecanı da yaşadı. 3 atıştan ikisini hedefine tutturan Başkan Tuncel katılımcılardan alkış aldı. Söke Avcılık Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Derneği Fevzi Keçeci öncülüğünde bu güzel etkinliğin gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür etti. - AYDIN