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Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (2) - Son Dakika

Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (2)

04.08.2021 21:59
Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (2), System.String[]

Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'dan gelen 66 kişilik ekiple bugün görüştüğünü belirterek, "Gündoğmuş'ta çalışmalarımıza yardım ediyorlar.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'dan gelen 66 kişilik ekiple bugün görüştüğünü belirterek, "Gündoğmuş'ta çalışmalarımıza yardım ediyorlar. Birlikte çalışmaktan son derece mutlular." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki değerlendirme toplantısı öncesi açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, yangınla mücadelede kritik bir gün olduğunu ve 5 ilçede 15 farklı noktada yangınla mücadele ettiklerini söyledi.

Yangına akşama kadar havadan ve karadan, akşamdan sonra karadan müdahale edildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Manavgat, Gündoğmuş, İbradı, Akseki ve Alanya ilçelerinde etkili. Demirciler, Beydiğin, Ahmetler, Kızılağaç, Sırtköy, Karahisarlı, Çayırözü, Senir ve Alara bölgesinde yangınla mücadelemiz gün boyunca devam etti, gece boyunca da devam edecek. Gündoğmuş'un Ümütlü'ye bakan yamacı, Demirkapı tünelinin kuzeyi, Gölcük, Gülendağ, Güzelbağ, Alara arasında, susuz cephelerinde çıkan orman yangınları, ekiplerin cansiperane mücadelesiyle bazı cephelerde kontrol sağlanmış, soğutma çalışmaları başladı."

Bazı bölgelerde kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini anlatan Çavuşoğlu, iki farklı cephede ekiplerin, yangında kalma riski yaşadığını ancak yoğun mücadele sonucunda Güzelbağ ve Demirciler bölgesinde kurtarıldığını bildirdi.

Bugün 6 uçakla müdahale edildiğini, uçaklardan bazılarının arıza yaptığını anlatan Çavuşoğlu, uluslararası camiadan destek tekliflerinin ve desteklerin de gelmeye devam ettiğini vurguladı.

"KKTC'den 21 kişilik ekip yola çıktı"

Bugün Avrupa'dan, özellikle Türkiye'ye yakın 4 ülkeden daha AB mekanizmasına yangın sebebiyle destek başvurusu yapıldığını anlatan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İtalya, Yunanistan, Makedonya ve Arnavutluk. O ülkelere de geçmiş olsun dileklerimizi iletmek isteriz. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bize ziyareti moral ve güç verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Kıbrıs Türk halkına şükranlarımızı sunuyoruz. KKTC'den 21 kişilik bir ekip bu akşam saatlerinde deniz yoluyla yola çıktılar, Mersin'e gelecekler. Akşam saat 21.30'da ulaşmış olacaklar. Kızılay Başkanı ve bir heyet Antalya'ya gelecekler. Sayı olarak sembolik olabilir ama bizim için son derece değerlidir, anlamlıdır. KKTC'nin sembolik de olsa bize verdiği destek gerçekten bizi mutlu etmiştir."

Helikopterlerin kullandığı "bambi" denilen su tankı ihtiyacının da olabileceği düşünülerek farklı ülkelerden getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini aktaran Çavuşoğlu, Azerbaycan'dan 2, Ukrayna'dan bir, Rusya'dan yarın sabah 2, cuma günü 3 bambinin Türkiye'ye geleceğini ifade etti.

Diplomatik kargoyla hızlı bir şekilde bunları getireceklerini belirten Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla bunların gönderildiğini dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Aslında uçağı ilk günden göndereceğini söyledi ancak uçak bakımdaydı. Bugün bakım bitiyormuş, testlerden sonra yarın sabah inşallah yola çıkacak. Türkmenistan'dan teklif geldi, sembolik bir teklif. Bazı tıbbi ekipmanlar göndereceklerini söylediler. Biz de 'buyurun' dedik onlar da yardımlarını ulaştıracak. Katar'dan gelen ekiple bugün görüştüm, 66 kişilik ekip var. Gündoğmuş'ta çalışmalarımıza yardım ediyorlar. Birlikte çalışmaktan son derece mutlular."

Çavuşoğlu, sahada tüm ormancılar, belediyeciler, sivil toplum kuruluşları, AFAD, Kızılay ve ilgili kuruluşların cansiperane bir şekilde yangınla mücadeleyi devam ettirdiğini belirtti.

Çalışmaların koordinasyonuna katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Yangının olduğu bittiği yerde hasar tespitlerini arkadaşlarımız yapıyorlar. Bu hasarların da tamir edilmesi, zararlarının karşılanması için de gerekli adımları attık." diye konuştu.

(Bitti)

Mevlüt Çavuşoğlu, Gündoğmuş, Katar, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (2) - Son Dakika


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