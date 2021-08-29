Son Dakika! Erdoğan'dan, ABD'ye DEAŞ-Horasan mesajı: Beraber adım atarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük Bosna-Hersek ve Karabağ ziyaretlerinin ardından yurda döndü. Erdoğan, dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Afganistan'da Taliban yönetimine değinen Erdoğan, Türkiye'nin diplomatik varlığının devam edeceğini vurgulayarak, "Afganistan süratle toparlanmalı, Afgan halkı bu kadar yükü çekemez" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN, BİDEN'IN DEAŞ SÖZLERİNE ŞİDDETLE KARŞI ÇIKTI

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "DEAŞ'ın yüzde 100'ünü devirdim. Suriye'de, Irak'ta devirdik. Şimdi yeni bir DEAŞ var" sözlerine ilişkin konuşan Erdoğan, "Doğrusu ben bu açıklamayı hiç doğru bulmuyorum. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Yani Sayın Trump'la bizim ikili özel görüşmelerimiz de olmuştur ama bir defa Amerika, DEAŞ'ı bitirmemiştir. DEAŞ'a karşı da hiç böyle ciddi ve kararlı bir mücadele vermemiştir. DEAŞ'a karşı dünyada kararlı mücadele eden tek ülke vardır, o da Türkiye'dir. Bu mücadeleyi biz ülkemizde verdik, veriyoruz, şu anda hala veriyoruz. Irak'ta verdik, veriyoruz. Suriye'de verdik veriyoruz. Acaba onlar dünyanın neresinde DEAŞ ile mücadele vermişler? Eğer bunları bitirmiş olsalardı, Irak'takileri bitirirlerdi; Irak'ta bile halledemediler, bu mücadele şu anda hala devam ediyor." dedi.

"ONLARLA BERABER ADIM ATARIZ"

Erdoğan, Kabil Havalimanı'na saldırarak 200'e yakın kişiyi öldüren DEAŞ-Horasan grubu içinse, "Temennim odur ki şu anda Biden yönetimi Amerika'nın bıraktığı yerden, böyle bir yaklaşımı devam ettirsin ve DEAŞ Horasan'ı halletsinler. Çünkü artık önümüzde şimdi DEAŞ Horasan diye bir şey çıktı. Onlarla bu mücadeleyi sürdürelim. Biz de onlarla beraber adım atarız." şeklinde konuştu.

"TALİBAN'LA İLGİLİ TEREDDÜTLER SÖZ KONUSU"

Afganistan'a ilişkin sorulara da yanıt veren Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda henüz Afganistan'da bir hükümet kurulmadı ve ne gibi bir getirisi götürüsü olacak belli değil. Taliban'ın açıklamaları ılımlı ama 20 yıl öncesinin açıklamalarıyla, şimdiki açıklamalar acaba örtüşüyor mu? Buna baktığımız zaman burada tabi tereddütler söz konusu. Burada süreci şu anda bizim hassasiyetle izlememiz lazım. İşte bakın hiç umulmadık anda 200'e yakın insan öldü. Ölenlerin içinde Taliban mensupları da var. Edinilen istihbarata göre tamamıyla DEAŞ Horasan deniliyor. Biz burada süreci dikkatle takip etmeliyiz. Bir defa kesinlikle Taliban'ın devlet olma veya devlet yönetme noktasındaki duruşu nedir, bunu göreceğiz.

"TALİBAN, AFGANİSTAN'IN KUZEYİNE ÇOK CİDDİ HASARLAR VERDİ"

Biz 20 yıldır Afganistan'a gerek altyapı gerek üstyapı ile ilgili olsun, her türlü desteği verdik. Ama gel gör ki, mesela Afganistan'ın kuzeyinde Taliban çok ciddi hasarlar verdi. Mesela şu anda kendisi de bir Türk olan Dostum tehdit altında olduğu için Afganistan'dan çıkmak zorunda kaldı. Şimdi bunlar tabi düşündürücü. Yarın başka ne olur ne olmaz bunları bilemeyiz. Aynı şekilde Afganistan'ın komşusu durumunda olan ülkeler, Azerbaycan'dan başlamak suretiyle, burada Türkmenistan, öbür tarafta Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan hep birlikte Taliban'ın atacağı olumlu adımlara belki ortak olmak isterler.

"YARDIMCI OLMAK İSTERİZ"

Biz de bu noktada yardımcı olmak isteriz. Türkiye Cumhuriyeti'nin belli bir birikimi var, belli bir alt yapısı var. Bu birikim ve alt yapıyla yardımcı olmak isteriz. Ama yardımcı olabilmek için de kapıların bir açılması lazım. Onun için de şu anda bizim istihbaratımızın Taliban muhataplarıyla görüşmeleri oluyor. Bunun dışında güneyde bazı ülkelerde bir araya gelmek suretiyle görüşmeler oluyor. Hepsinden öte işte şimdi Doktor Abdullah Abdullah ve Hamid Karzai oralarda bir araya geliyorlar. Onların verdiği sinyaller de bizim için çok çok önemli.

"AFGANİSTAN SÜRATLE TOPARLANMALI"

Türkiye olarak bizim derdimiz şu; Afganistan süratle toparlanmalıdır. Artık Afgan halkı bu kadar yükü çekemez. Ortada 40 milyona yakın bir nüfus var. Devasa bir ülke var. Biz Afganistan'ın birliğine, beraberliğine her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki Afganistan tarafından da bu anlamda o yaklaşımı görelim."