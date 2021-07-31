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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te orman yangınlarıyla ilgili açıklamada bulundu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te orman yangınlarıyla ilgili açıklamada bulundu Açıklaması

31.07.2021 21:50
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te orman yangınlarıyla ilgili açıklamada bulundu Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, bu yangınların izlerini kısa sürede silecektir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye, bu yangınların izlerini kısa sürede silecektir. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade edemeyiz. Can kaybı dışındaki her türlü kaybı, telafi edecek güce ve imkana sahibiz." dedi.

Erdoğan, Marmaris Öğretmen Evi'nde orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamasına, "geçmiş olsun" dileğinde bulunarak başladı.

Marmaris'ten önce Antalya'nın Manavgat ilçesine gittiğini ve yapılan çalışmaları yerinde incelediğini belirten Erdoğan, Manavgat'tan Alanya'ya kadar olan alanı helikopterden inceleme imkanı bulduğunu söyledi.

Allah'tan ülkeyi ve milleti her türlü kazadan, beladan, afetten ve musibetten muhafaza eylemesini niyaz eden Erdoğan, yangında şu ana kadar çeşitli otel, kamu kurumu ve evlerin hasar gördüğünü, tehlike altında olan bazı mahallelerin boşaltılarak insanların güvenli yerlere nakledildiğini ifade etti.

"İhtiyaçlar için her türlü ikmal mekanizması oluşturulmuştur"

Erdoğan, açıklamasına şöyle devam etti:

" Muğla'dan, diğer illerimizden ve Azerbaycan'dan gelen ekipler, her yangın sahasında çalışmalarını sürdürmektedir. Yangınlara müdahale için hava araçları yanında 80 arazöz, 35 tanker, 31 iş makinesi, 176 hizmet aracı, 1400 personel görev yapmaktadır. Sağlık Bakanlığımız da 38 ambulans ve 175 personelle vatandaşlarımıza yardımcı olmaktadır. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın 2'si dışında hepsi hastanelerden taburcu edilmiştir. Boşaltılan mahallelerimizdeki vatandaşlarımız en yakındaki güvenli yerleşim yerlerine aktarılmıştır. Ayrıca barınma, gıda, temizlik malzemesi ve benzeri ihtiyaçlar için gereken her türlü tedbir alınmış, her türlü ikmal mekanizması oluşturulmuştur."

Şahin Akdemir'in Marmaris'teki yangına müdahale eden ekiplere yardımcı olmak isterken hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Erdoğan, geride gözü yaşlı bir kız evlat ve sevenlerini bırakan Şahin'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diledi.

Türkiye'nin, Şahin ve onun gibi canı pahasına ülkesini korumanın mücadelesini verenleri asla unutmadığını ve unutmayacağını belirten Erdoğan, yangın söndürme ve soğutma faaliyetlerini müteakip hemen yapılan zarar tespitlerine göre, konut, ahır ve ticari alanlarla ilgili gereken adımların atılmaya başlanacağını bildirdi.

Erdoğan, "Marmaris'teki yangının birine çocukların yol açtığı bilinmekle birlikte, diğer yangınlarla ilgili araştırmalar sürüyor. Hatta Milas'taki yangınla ilgili bir kişi gözaltına alınmıştır." dedi.

Geçen yıl terör örgütü elebaşlarının ormanları yakma talimatı vermesinin ardından ülkedeki orman yangını alanının iki katına çıktığını anımsatan Erdoğan, bu yangınların bir kısmının da benzer bir talimatla başlatılmış olma ihtimalini gözardı etmediklerini söyledi.

"Bu kirli zihniyeti yok farz ediyoruz"

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ormanlarımızı yakanları bulup ciğerlerini yakmak boynumuzun borcudur. İlgili birimlerimiz gereken çalışmaları hassasiyetle yürütmektedir. Tabi ülkemizin karşılaştığı her krizde, her hadisede, her sıkıntıda olduğu gibi orman yangınları konusunda da istismarcı bir kesim hemen harekete geçmiştir. Sosyal medya ve çeşitli dedikodu mecraları aracılığıyla akıl almaz yalanlar, iftiralar, çarpıtmalar hemen ortalığa saçılmıştır. Halbuki bu siyaset konusu yapılabilecek bir mesele kesinlikle değildir. Türkiye, bölgesinin en güçlü orman yangınlarıyla mücadele altyapısına sahip bir ülkedir. Uçaklar meselesinde devletin resmi bilgilerine kulak vermektense yıllarca bu ülkenin vaktini ve kaynaklarını israf etmiş olanların yalanlarına inanmayı tercih edenleri üzüntüyle takip ediyoruz. Canlarını tehlikeye atarak, yangınlarla mücadele eden ormancılarımıza, itfaiyecilerimize, güvenlik ve sağlık personelimize, resmi ve sivil görevlilerimize zerre kadar saygısı olmayan bu kirli zihniyeti yok farz ediyoruz, ademe mahkum ediyoruz."

"Allah'ın izniyle Türkiye, bu yangınların izlerini kısa sürede silecektir. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade edemeyiz. Can kaybı dışındaki her türlü kaybı, telafi edecek güce ve imkana sahibiz." diyen Erdoğan, kendi ülkesine ve halkına düşman zihniyeti milletin ilk fırsatta tasfiye edeceğine ilişkin düşüncesini paylaştı.

Erdoğan, birliğe, beraberliğe, dayanışmaya en çok ihtiyaç olan dönemde tüm vatandaşları bir binanın tuğlaları gibi sıkı sıkıya kenetlenmeye davet etti.

"Devlet-millet dayanışmasını bozmak isteyen provokatörlere asla meydanı bırakmayacağız"

Yanan alanlarda fidan dikimine ilk yağmurlarla birlikte başlanacağını ve zarar gören vatandaşların hiçbirinin mağduriyetine de meydan verilmeyeceğini belirten Erdoğan, "Devlet-millet dayanışmasını bozmak isteyen provokatörlere asla meydanı bırakmayacağız. Şehitler veren bir kurum olan orman teşkilatımızın kahraman mensuplarının fedakarlıklarına saygı duymayanlar, her mecrada hak ettikleri dersi alacaktır." diye konuştu.

Erdoğan, orman yangınlarıyla mücadele ederken şehit olan itfaiyecilere Allah'tan rahmet ve ailelerine sabır dileyerek, alanında dünyanın en iyilerinden olan orman teşkilatını daha da güçlendirmek için gereken adımları süratle atacaklarını açıkladı.

Orman yangınlarından etkilenen bölgelerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini hatırlatan Erdoğan, böylece tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarlarının karşılanacağını, yanan ve hasar gören evlere öncelikle 50 bin liraya kadar eşya yardımı yapılacağını söyledi.

Erdoğan, ayrıca kira yardımı yapılacağını, vergiler, SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri, tarım kredi, tarım ziraat borçlarının erteleneceğini, faizsiz esnaf kredisi ve KOSGEB acil desteği verileceğini ve bir ay içerisinde de evlerin inşaatına başlanacağını kaydetti.

"Acil ihtiyaçların karşılanması için 50 milyon lira ödenek gönderildi"

Bir yıl içerisinde kırsal mahallelerdeki ve tüm afet bölgesindeki evlerin yöresel mimariye uygun şekilde ahırı, deposu ve tüm müştemilatıyla tamamlanacağını açıklayan Erdoğan, yangından etkilenen bölgelerde acil ihtiyaçların karşılanması için 50 milyon lira ödenek gönderildiğini belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Biz iktidar olduğumuz süre içerisinde yaklaşık 5 milyon ağaç dikmiş bir iktidarız. Sadece bu 19 yıllık sürede diktiğimiz bu ağaçlar ile şu anda başımıza gelen bu sıkıntıları inşallah yine en kısa zamanda telafi edecek güce sahibiz. Orman alanımızı bu süre içerisinde 23 milyon hektara çıkarmıştık. İnşallah hem yanan yerlerin yenilenmesi hem diğer kampanyalarımızla bu alanı daha da artıracağız." değerlendirmesini yaptı.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle Beldibi Stadı'na iniş yaptı.

Otobüsle Marmaris Öğretmen Evine gelen Erdoğan, bekleyen kalabalığa el sallayıp içeriye girdi, bölgede devam eden yangınlar hakkında bilgi aldı.

Erdoğan'a Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Orman Yangınları, Marmaris, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te orman yangınlarıyla ilgili açıklamada bulundu Açıklaması - Son Dakika


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