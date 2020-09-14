Son dakika haber! Pendik'de yolcu otobüsünün yan yattığı kaza kamerada - Son Dakika

Pendik'de yolcu otobüsünün yan yattığı kaza kamerada
İSTANBUL - Pendik'te 9 kişinin yaralandığı yolcu otobüsü kazası güvenlik kameralarına yansıdı.
Pendik'te Güzelyalı Mevkii'nde sabah 06.00'da meydana gelen kazada yolcu otobüsü kontrolden çıkarak yan yatmış, olayda 9 yolcu yaralanmıştı. Yaşanan kaza güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otobüs, bariyerlere de çarparak yan yatıyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 14:29 - Kaynak: İHA
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