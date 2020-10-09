Doğu Anadolu'da eylül ihracatı salgına rağmen zirve yaptı - Son Dakika

Doğu Anadolu'da eylül ihracatı salgına rağmen zirve yaptı

09.10.2020 11:15

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) kanalıyla eylül ayında yapılan ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,54 artışla Türkiye'nin ihracat ortalamasının da üzerine çıkarak 214 milyon 171 bin dolar oldu.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) kanalıyla eylül ayında yapılan ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,54 artışla Türkiye'nin ihracat ortalamasının da üzerine çıkarak 214 milyon 171 bin dolar oldu.

AA muhabirinin, DAİB ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden yaptığı derlemeye göre, eylül ayında birliğin sorumluluk alanındaki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 168 ülkeye ürün gönderildi.

Geçen yıl eylülde 160 milyon 378 bin dolarlık ihracat yapan DAİB'in bu yıl eylül ihracatı, Kovid-19 sürecine rağmen geçen yıla göre yüzde 33,54'lük artışla Türkiye'nin yüzde 4,8 olan ihracat ortalamasını geçerek 214 milyon 171 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Eylülde en çok ihracat sanayi ve tarımdan yapıldı

Geçen yıl eylül ayında yurt dışına 123 milyon 172 bin dolarlık sanayi ürünü, 27 milyon 863 bin dolarlık tarım ürünü satan DAİB üyesi firmalar, bu yıl aynı dönemde sanayide yüzde 21,93'lük artışla 150 milyon 184 bin dolarlık, tarımda ise yüzde 94,43'lük artışla 54 milyon 174 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Eylül ayında madencilik sektörünün ihracatı ise geçen yıla göre yüzde 5'lik artışla 9 milyon 342 bin dolardan 9 milyon 811 bin dolara çıktı.

Sanayi ürünleri ihracatında ilk sırayı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,6 artışla 29 milyon 371 bin dolarla kimya sektörü aldı.

Bu sektörü 25 milyon 954 bin dolarla yaş meyve sebze, 24 milyon 416 bin dolar ile hazır giyim ve 19 milyon 963 bin dolar ile makine sektörü takip etti.

Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinin ihracatı da yüzde 29,79 artarak 14 milyon 659 bin dolardan 19 milyon 26 bin dolara yükseldi.

DAİB üyesi firmalar, tarım ürünleri kapsamında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 4 milyon 585 bin dolar, yaş meyve ve sebzeden 21 milyon 569 bin dolar, meyve sebze mamullerinden ise 4 milyon 386 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

En fazla ihracat Irak'a yapıldı

Birliğin eylül ayı ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde 52 milyon 813 bin dolar ile ilk sırada Irak yer aldı.

Yıl boyunca bu alanda liderliğini koruyan Irak'ı 13 milyon 439 bin dolar ile Libya, 13 milyon 216 bin dolar ile Azerbaycan-Nahçivan, 11 milyon 580 bin dolar ile İran, 11 milyon 213 bin dolar ile Almanya ve 8 milyon 866 bin dolar ile Suriye izledi.

TİM Denetim Kurulu Üyesi de olan DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, AA muhabirine, birliğin bölge illerinde ciddi ihracat seferberliği başlattığını, bunun da meyvesini aldıklarını söyledi.

"Güneş Doğu'dan yükseliyor"

DAİB'in eylül ihracatının Türkiye'nin ihracat ortalamasının çok üzerine çıktığını vurgulayan Tanrıver, "Hamdolsun güneş Doğu'dan yükseliyor. Hızlı ihracat artışımız olmaya başladı. Türkiye ihracatı eylülde yüzde 4,8 büyüdü, biz ise yüzde 33,54 büyüdük. Burada ihracatçılarımızın gerçekten seferberliği var. Irak'ta, Azerbaycan ve Türki Cumhuriyetlerde ciddi başarımızın etkisi bunlar. Bundan sonra ihracatımızı daha da yükselteceğiz." dedi.

Tanrıver, bölgede eylül ayında ilk defa ihracatla buluşan 105 iş insanı olduğunu, yıl sonu ihracat hedeflerine yaklaştıklarını ifade etti.

Ticaret Bakanlığının destekleriyle sınırdaki sorunlara karşı çok hızlı aksiyonlar aldıklarını anlatan Tanrıver, şöyle konuştu:

"Özelikle Habur Sınır Kapısı'nda temassız gümrükleme işlemine başladık. Buradan tırlarımızı tampon bölgemize gönderdik, tampon bölgemizden de alıp karşı tarafa götüren ikili iş birliği kurduk, bu dünyada eşi benzeri olmayan bir şeydi. Pandemi sürecinden ihracatçımızı hiç düşürmeden elimizden geleni seferber ettik. Bu konuda ihracatçılarımızın da desteği bize güç verdi. "

"Pandemi sürecinde tren hattının menfaatlerini gördük"

Tanrıver, sınır kapılarındaki sorunların aşılacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tren yolumuz, lojistik köylerimiz yavaş yavaş aktif olmaya başladı. Bölge illerimizden Kafkaslara açılan birlik olmamız sebebiyle tren yolunu da yavaş yavaş kullanır hale geldik. Pandemi süresince İran ile aramızdaki sınırın kapalı olması dolayısıyla tren hattı devreye girdi ve bunun menfaatini gördük. İnşallah bundan sonra pandemileri ülke olarak yaşamayız, artık bunlardan ders aldık, yapacaklarımızı not ettik ve bundan sonra treni, denizi, kara yolunu en iyi kullanan birlik olacağız."

İhracatçıların her zaman yanında olduklarını aktaran Tanrıver, dünyanın elektronik döneme geçtiğini, salgın döneminde sanal seyahatler ve fuarlar yaparak ticaret yaptıklarını sözlerine ekledi.

Doğu Anadolu'da eylül ihracatı salgına rağmen zirve yaptı
Doğu Anadolu'da eylül ihracatı salgına rağmen zirve yaptı
Doğu Anadolu'da eylül ihracatı salgına rağmen zirve yaptı
Doğu Anadolu'da eylül ihracatı salgına rağmen zirve yaptı

Doğu Anadolu, İhracat, Türkiye, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğu Anadolu'da eylül ihracatı salgına rağmen zirve yaptı - Son Dakika Ekonomi

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