Son dakika haberleri... Deprem endişesiyle taşındığı Yılmaz Erbek Apartmanı'nda enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Deprem endişesiyle taşındığı Yılmaz Erbek Apartmanı'nda enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi

04.11.2020 16:12
Son dakika haberleri... Deprem endişesiyle taşındığı Yılmaz Erbek Apartmanı'nda enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi, System.String[]

Son dakika haberler... Deprem endişesiyle taşındığı Yılmaz Erbek Apartmanı'nda enkaz altında kalarak yaşamını yitirdiİZMİR'de meydana gelen depremde, market ile üzerindeki ilk katı çöken ve vinçlerin ayakta tuttuğu Yılmaz Erbek apartmanında enkaz altında kalarak hayatını kaybeden evli, 2 çocuk babası emekli...

Deprem endişesiyle taşındığı Yılmaz Erbek Apartmanı'nda enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi

İZMİR'de meydana gelen depremde, market ile üzerindeki ilk katı çöken ve vinçlerin ayakta tuttuğu Yılmaz Erbek apartmanında enkaz altında kalarak hayatını kaybeden evli, 2 çocuk babası emekli Jandarma Astsubay Ramazan Ateş (60), memleketi Eskişehir'in Çifteler ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ramazan Ateş'in 20 yıl önce oturduğu ve İzmir depreminde ilk yıkılan binalardan biri olan Emrah Apartmanı'ndan deprem endişesiyle Yılmaz Erbek Apartmanı'nda taşındığı ortaya çıktı. Emekli Jandarma Astsubay Ramazan Ateş'in kardeş Abdil Ateş, 'Deprem endişesiyle Yılmaz Erbek Apartmanı'na taşınmıştı. Depremde eşi Sevil Ateş'i kurtarmak için güvenli bölgeye iterek ağabeyimin kolonun altında kaldığı ve kurtulamadığı bilgisine ulaştık" dedi.İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Yılmaz Erbek Apartmanı'nın market ve üzerindeki 1'inci katı çöktü, diğer katlar ise vinçlerle desteklenerek ayakta durabildi. Yılmaz Erbek Apartmanı'nın birinci katında emekli Jandarma Astsubay Ramazan Ateş enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Yanındaki eşi Sevil Ateş ise kurtarma ekiplerince enkazdan yaralı olarak çıkarılarak hastanede tedavi altına alındı. Yılmaz Erbek Apartmanı ise daha sonra kontrollü olarak yıkıldı. Depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Ramazan Ateş'in cenazesi İzmir'deki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Eskişehir'in Çifteler ilçesine getirildi. Ateş için Çarşı Camii yanındaki Cumhuriyet Parkı'nda cenaze namazı düzenlendi. Namaza, Ramazan Ateş'in kardeşi Abdil Ateş, yurt dışında yaşayan 2 oğlundan Uğur Ateş, Çifteler Kaymakamı Mehmet Uğur Aslan, Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile ilçe halkı katıldı. Öğle namazının ardından cenaze namazı kılınan Ramazan Ateş, gözyaşlarıyla Çifteler Mezarlığı'nda toprağa verildi.'DEPREM ENDİŞESİYLE EVİ DEĞİŞTİRDİ, KADERİNDEN KAÇAMADI?Abdil Ateş, ağabeyinin 20 yıl önce Emrah Apartmanı'nda oturduğunu ve deprem endişesiyle daha sağlam olarak gördüğü Yılmaz Erbek Apartmanı'na taşındığını söyledi. Emrah Apartmanı'nın depremde ilk yıkılan binalar arasında yer aldığını kaydeden Abdil Ateş, ağabeyi için 'deprem endişesiyle evini değiştirdi, kaderinden kaçamadı' yorumunu yaparak, 'Ağabeyim, 1990 yılların sonunda son İzmir depreminde yıkılan Emrah apartmanından bir daire almıştı. O dairede belli bir süre yaşadıktan sonra depreme dayanıklı olmadığını düşündüğü için sattı. Daha sonra Yılmaz Erbek Apartmanı'na taşındı. Uzun yıllar burada yaşadı. Ancak binanın altında bulunan markette kolanların kesilmesi ile ilgili çok ciddi iddialar var, şahitler var. Onunla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Marketin üzerine eğilmesi ve ardından yıkılması sonucu alttan 2 kat çöktü. Markette bulunan 10, birinci katta 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtulanlar var. Çok üzgünüz. Sevgi dolu, İzmir aşığı bir insandı. Depremin ardından gittiğimiz enkaz alanında kent halkı bizlere çok destek oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz derece önem gösteren arama ve kurtarma ekiplerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Arama ve kurtarma çalışmaları sırasında artçı bir sarsıntı oldu, hepimiz kaçtık. Ancak kurtarma ekipleri içeride çalışmalarına devam etti. Bu olay hiç bir karşılıkla yapılacak bir iş değil" dedi.'EŞİNİ GÜVENLİ BÖLGEYE İTTİ, KENDİ KOLON ALTINDA KALDI?Depremden sonra Yılmaz Erbek apartmanı vinçlerle ayakta durduğunu ve daha sonra kontrollü olarak yıkıldığını anlatan Abdil Ateş, 'Bizim başımıza gelen olay başkalarının başına gelmesin. Sorumluların cezalarını çekmesini istiyorum. Söylenenlere göre, eşi Sevil Ateş'i kurtarmak için güvenli bölgeye iterek ağabeyimin kolonun altında kaldığı ve kurtulamadığı bilgisine ulaştık. Eşi, Sevil Ateş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altında. Başından ve boynundan ciddi yaralanması mevcut. Yılmaz Erbek apartmanı gerçekten sağlam bir bina ancak beklenmedik bir gelişmeden dolayı bu olay başımıza geldi. Sorumluların cezalandırılmasından yanayım. Başkalarının canı yanmasın bu kolon kesme olayı son örnek olsun. Kolon kesme olayı 1999 yılında Marmara depreminde Eskişehir'deki Tarhan apartmanında yaşandı. Bu olay berim için ikinci" diye konuştu.EŞİ SEVİL ATEŞ YOĞUN BAKIMDA

İzmir depreminde Yılmaz Erbek apartmanda ölen Ramazan Ateş'in eşi Sevil Ateş'in Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Market, Deprem, Emekli, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Deprem endişesiyle taşındığı Yılmaz Erbek Apartmanı'nda enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi - Son Dakika


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