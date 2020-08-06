Son dakika haberleri | Doğu'nun temmuz ayı ihracatı geçen yıla göre yüzde 13 arttı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Doğu'nun temmuz ayı ihracatı geçen yıla göre yüzde 13 arttı

Bir son dakika haberine göre Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) kanalıyla yapılan ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde normalleşme dönemine girilmesinin ardından temmuz ayında yıllık bazda yüzde 13 artarak 194 milyon 154 bin dolara yükseldi.

Son dakika haberleri | Doğu'nun temmuz ayı ihracatı geçen yıla göre yüzde 13 arttı, System.String[]

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) kanalıyla yapılan ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde normalleşme dönemine girilmesinin ardından temmuz ayında yıllık bazda yüzde 13 artarak 194 milyon 154 bin dolara yükseldi.

AA muhabirinin DAİB ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, temmuz ayında Birliğin sorumluluk alanındaki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 170 ülkeye ürün gönderildi.

Geçen yıl temmuz ayında 171 milyon 885 bin dolarlık ihracat yapan Birlik üyelerinin bu yılın temmuz ayı ihracatı 194 milyon 154 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

DAİB üyesi firmalar temmuz ayında sanayide 143 milyon 17 bin dolarlık, tarımda ise 41 milyon 665 bin dolarlık dış satıma imza attı. Temmuz ayında madencilik sektörünün ihracatı ise 9 milyon 468 bin dolar oldu.

Sanayi ürünleri ihracatında ilk sırada makine sektörü var

Sanayi ürünleri ihracatında ilk sırayı 22 milyon 942 bin dolarla makine sektörü aldı. Bunu, 22 milyon 234 bin dolarla kimya sektörü takip etti.

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün dış satımı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,89 artarak 14 milyon 997 bin dolardan 20 milyon 980 bin dolara yükseldi.

DAİB üyesi firmalar, 3 milyon 152 bin dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, 10 milyon 318 bin dolarlık yaş meyve ve sebze mamulleri sattı.

En fazla ihracat Irak'a yapıldı

Birliğin temmuz ayı ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde, 47 milyon 963 bin dolarla Irak ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 14 milyon 707 bin dolarla İran, 11 milyon 336 bin dolarla Azerbaycan-Nahçivan, 9 milyon 641 bin dolarla Almanya, 7 milyon 833 bin dolarla Libya, 5 milyon 245 bin dolarla Kazakistan ve 4 milyon 835 bin dolarla İsrail izledi.

"İhracat yükselişini devam ettireceğiz"

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, Kovid-19 salgını sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından 170 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi.

İhracatı artırmaya devam edeceklerini belirten Tanrıver, şunları kaydetti:

"Haziran ve temmuz ayları ihracat rakamlarını değerlendirdiğimizde, pazarlarımızda güçlü artışlar yaşandığını ifade edebiliriz. Pandemi dönemi sonrasında haziran ve temmuz aylarında yükselişini sürdüren ihracatımızı 2020 yılının geri kalan 5 aylık döneminde de artırmak için yoğun mesai harcayacağız. Böylelikle hem bölgemiz hem de ülkemiz ekonomisine sağladığımız katkının devamını hedefliyoruz."

İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 11:19

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Doğu'nun temmuz ayı ihracatı geçen yıla göre yüzde 13 arttı - Son Dakika Ekonomi
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