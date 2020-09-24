Son dakika haberleri: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 32 milyon 260 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 984 bine, iyileşenlerin sayısı 23 milyon 800 bine ulaştı.

Vaka sayıları ABD'de 7 milyon 141 bin, Hindistan'da 5 milyon 732 bin, Brezilya'da 4 milyon 624 bin, Rusya'da 1 milyon 128 bine yükseldi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, salgında yeni bir dalganın engellenmesi için üye ülkelerin tedbirlere sıkı şekilde uyması gerektiği, aksi halde baharda olduğu gibi yasakların yeniden uygulanabileceği uyarısında bulundu.

İspanya Eğitim Bakanı İsabel Celaa, yüz yüze eğitimin başlamasından bu yana geçen üç haftada okullarda tespit edilen vakalardan dolayı toplam 2 bin 852 sınıfın kapandığını açıkladı.

Portekiz'deki sol hükümet, salgının ekonomideki etkilerini hafifletmek için bireysel ve şirket kredi moratoryumunu 31 Eylül 2021'e kadar uzattı.

İtalya'da bugün 5 bölgede daha yaklaşık 2 milyon öğrenci için ders zili çaldı. Okulların açıldığı 5 bölgeden biri olan Campania'da dışarıda da maske takma zorunluluğu getirildi.

İngiltere, son günlerde vaka sayısında artış kaydedilen Danimarka, Slovakya ve İzlanda'dan ülkeye gelecek yolculara 14 günlük karantina şartının getirildiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Matt Hancock, Kovid-19 temas ve izleme mobil uygulamasının kullanıma hazır hale geldiğini belirterek, halka "ülkenin salgına karşı daha güvenli bir yer haline getirilmesi" için uygulamayı kullanma çağrısında bulundu.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, salgının ekonomi üzerindeki etkisini azaltmak için işverenlere çalışanlarını işten çıkarmak yerine daha az çalıştırmaları halinde destek verilmesini içeren bir program açıkladı.

Almanya, yeni vakalarda artış görülen Danimarka, Portekiz, İrlanda ve Slovenya'nın bazı bölgelerini "riskli bölgeler" kapsamına aldı. Bu kapsamda, Portekiz'in başkenti Lizbon ile İrlanda'nın başkenti Dublin de riskli bölgeler arasında yer aldı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 testleri yapan merkez laboratuvarın test kapasitesinin yarıya düştüğünü duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkedeki salgında yeni dalgalarla karşılaşılması halinde kısıtlamalara başvuracaklarını söyledi.

İsrail yönetimi, günlük vakalardaki sert yükselişin devam etmesi nedeniyle 18 Eylül'de başlattığı yumuşatılmış karantina önlemlerini sıkılaştırma kararı aldı. Ülkede 18 Eylül'de başlatılan karantina nedeniyle 100 binden fazla kişinin işsizlik başvurusunda bulunduğu bildirildi.

Çin, salgın nedeniyle ülkede vize ve oturum izni sahibi olan ancak yurt dışında bulunan yabancı ülke vatandaşlarına getirilen ülkeye giriş yasağını kaldırdığını duyurdu.

Çin'de salgınla ilgili sosyal medyada serbest habercilik faaliyeti yürütürken şubat ayında ortadan kaybolan Çın Çiuşı'nın otoriteler tarafından gözaltında tutulduğu ortaya çıktı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin salgında ikinci dalgada olduğunu söyledi.

Kenya'da Kovid-19 ödeneklerinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada sağlık malzemeleri temin eden 25 şirkete ait dosyanın kayıp olduğu ortaya çıktı.

Hindistan'da Demiryolu Bakanı Suresh Angadi, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Irak'ta salgın nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Umman, salgın tedbirleri kapsamında mart sonunda durdurulan uçuşların ekimde tekrar başlatılacağını duyurdu.

Gana'da salgın nedeniyle devlet tarafından verilen ücretsiz su kararı 3 ay daha uzatıldı.

Özbekistan Mahalle ve Aileyi Destekleme Bakanı Rahmat Mamatov, Bakan Yardımcıları Batır Parpiyev ve Azizbek İkramov'da virüs tespit edildiği bildirildi.