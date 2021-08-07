Üye Girişi
Son dakika haberleri... Oğuz boylarının göç hikayesinin anlatılacağı belgeselde Trabzon'daki yayla göçlerine de yer verilecek - Son Dakika

Son dakika haberleri... Oğuz boylarının göç hikayesinin anlatılacağı belgeselde Trabzon'daki yayla göçlerine de yer verilecek

07.08.2021 11:09
Son dakika haberleri... Oğuz boylarının göç hikayesinin anlatılacağı belgeselde Trabzon'daki yayla göçlerine de yer verilecek, System.String[]

Son dakika haber... Oğuz boylarının göç hikayesinin anlatılması amacıyla çekimlerine Türkmenistan'da başlanan, "Orta Asya'dan Anadolu'ya Oğuz Boyları" belgeselinin bazı bölümleri de Trabzon'da çekiliyor.

Oğuz boylarının göç hikayesinin anlatılması amacıyla çekimlerine Türkmenistan'da başlanan, " Orta Asya'dan Anadolu'ya Oğuz Boyları" belgeselinin bazı bölümleri de Trabzon'da çekiliyor.

Yönetmen Halil Demirci'nin koordinesinde, Şalpazarı ilçesinin yanı sıra Kadırga Yaylası, Alaca ve Sis dağlarında gerçekleştirilen çekimlerde yöre halkının her yıl gerçekleştirdiği yayla göçüne de yer verildi.

Yaklaşık 7 ay önce çekimlerine başlanan belgeselde, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve İran'ın yanı sıra Türkiye'nin çeşitli illerinden de görüntüler yer alacak.

Belgeselin Şalpazarı ilçesindeki çekimlerinde Sinlice Mahallesi'nden Alaca Dağı mevkisine hayvanlarıyla göç eden yöre halkının yaşadıkları olaylar anlatılıyor.

"Arzumuz, emelimiz, heyecanımız ve beklentimiz bu kültürün yaşamasıdır"

Yönetmen Demirci, AA muhabirine, yurt dışı ve 18 ilde çekimi yapılacak belgesel için çalışmalara devam ettiğini söyledi.

Oğuz boylarının milattan önce bu bölgelere gelerek Anadolu'ya yerleştiklerini belirten Demirci, "Danişmendlilerin ilk merkezi Sivas'tır. Türkiye'nin değişik illerinde yüz binlerce Oğuz boyunun evlatları ve torunları yaşıyor. İşte bizde bu tarihi hem gün yüzüne çıkartmak hem de gelecek kuşaklara aktarmak için dağlardayız." dedi.

Demirci, belgeselin birçok yabancı dile de çevrileceğine işaret ederek, "Kültürler çok kısa zamanda unutuluyor çünkü çağlar zamanla değişiyor. Ancak biz köklü bir milletin torunlarıyız. Tarihin derinliklerine kök saldık, büyük bir orman olduk ve bu ormanları kurutmayacağız." diye konuştu.

Yaylaya göç eden yöre halkının sahnelerini Alaca Dağ'da çektiklerini anlatan Demirci, şunları kaydetti:

"Belgeselin görüntü yönetmenliğini Sinan Demirci yapıyor, danışmanlarımızla birlikte yaklaşık 50 kişilik ekibimiz var. 6 ay daha çekimlerimiz devam edecek. Tamamlandığında 4 bölümden oluşacak belgesel, bazı kanallarda yayına girecek. Oğuz boylarının Çepni kolunun geleneksel kültürünü bölgede yaşatan Şalpazarı'dır. Şalpazarı bölgenin bu alanda en önemli merkezidir. Oğuz boyları ve Çepniler, Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinde var. Ancak bu kültür bölgede hiç bozulmamış diyebiliriz. İzleyicilerimiz bunu görecekler. Çekimlerde bazı sahneleri dramatize ederek çekiyoruz. Gece sahnemizde ise horon ve kemençe bizlere renk verdi."

Demirci, ilçede yaşayan yöre halkının sahip oldukları kültürü kaybetmeden geçmişten bugüne kadar taşıdıklarının altını çizerek, "Hiçbir şeylerini kaybetmemişler. İnatla, sevgiyle, cesaretle 'bu kültürü yaşatacağız' diyorlar ve bunu yaşatıyorlar. Bölgeye gelen yabancılar da bunu görüyorlar. Şalpazarlılar bu alanda çok farklılar. Arzumuz, emelimiz, heyecanımız ve beklentimiz bu kültürün yaşamasıdır." ifadesini kullandı.

Halil Demirci, belgeselin çekimine destek veren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Ortahisar Belediyesi Meclis üyesi Ahmet Yüksel Gülay'a teşekkür etti.

Türkmenistan, Oğuz Boyları, Trabzon, GÖÇ, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberleri... Oğuz boylarının göç hikayesinin anlatılacağı belgeselde Trabzon'daki yayla göçlerine de yer verilecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Balkondan atılan izmarit kavgası kanlı bitti! Talihsiz adam komşusu tarafından kalbinden bıçaklandı 11:57 Balkondan atılan izmarit kavgası kanlı bitti! Talihsiz adam komşusu tarafından kalbinden bıçaklandı Yatağında ölü bulunan Esra Hankulu'nun tırnaklarında Ümitcan Uygun'un DNA'sına rastlandı 11:41 Yatağında ölü bulunan Esra Hankulu'nun tırnaklarında Ümitcan Uygun'un DNA'sına rastlandı Bu harekete hiç anlam verilemedi! Bürosu mühürlenen 'sopalı şifacı'nın deve sidiği içtiği görüntüler ortaya çıktı 11:36 Bu harekete hiç anlam verilemedi! Bürosu mühürlenen 'sopalı şifacı'nın deve sidiği içtiği görüntüler ortaya çıktı
Üvey oğlunu balkondan atmakla suçlanan üvey anne hakkındaki müebbet kararı bozuldu 11:20 Üvey oğlunu balkondan atmakla suçlanan üvey anne hakkındaki müebbet kararı bozuldu Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı 11:14 Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı Antalya'da umut veren olay! Yeni güne yağmurla merhaba dediler 10:40 Antalya'da umut veren olay! Yeni güne yağmurla merhaba dediler
Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi 09:56 Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi Son Dakika: Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon oldu 09:47 Son Dakika: Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon oldu

Son Dakika Haberleri
11:59 Fenerbahçe bedava verdi, Beşiktaş geri çevirdi! Pereira'nın istemediği Caulker ortada kaldı
11:35 Bu harekete hiç anlam verilemedi! Bürosu mühürlenen 'sopalı şifacı'nın deve sidiği içtiği görüntüler ortaya çıktı
11:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Busenaz Sürmeneli'yi arayıp tebrik etti
11:20 Üvey oğlunu balkondan atmakla suçlanan üvey anne hakkındaki müebbet kararı bozuldu
11:16 Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar
11:14 Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı
11:10 Tokyo Olimpiyatlarına damga vurdu! ABD, basketbolda üst üste 4. kez şampiyonu oldu
10:53 Nehirde cansız beden bulan vatandaşlar ekiplere haber verdi
10:52 Yardım almak için AK Parti Gençlik Kolları'yla konuşan afetzedelere, Oyuncu Leyla Bilginel'den aşırı tepki
10:33 Türkiye'nin gururu! Busenaz'ın çaldırdığı İstiklal Marşımız'ın okunduğu anda gözyaşları sel oldu
Fenerbahçe bedava verdi, Beşiktaş geri çevirdi! Pereira'nın istemediği Caulker ortada kaldı Fenerbahçe bedava verdi, Beşiktaş geri çevirdi! Pereira'nın istemediği Caulker ortada kaldı         
11:59
Orman yangını felaketinden etkilenen bölgelere 72,5 milyon lira nakdi yardım gönderildi Orman yangını felaketinden etkilenen bölgelere 72,5 milyon lira nakdi yardım gönderildi         
11:53
Gecekonduda çıkan yangın bütün evi küle çevirdi! Dehşet anlarında bir kişi yaralandı Gecekonduda çıkan yangın bütün evi küle çevirdi! Dehşet anlarında bir kişi yaralandı         
11:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Busenaz Sürmeneli'yi arayıp tebrik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Busenaz Sürmeneli'yi arayıp tebrik etti         
11:33
Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar         
11:16
Yardım almak için AK Parti Gençlik Kolları'yla konuşan afetzedelere, Oyuncu Leyla Bilginel'den aşırı tepki Yardım almak için AK Parti Gençlik Kolları'yla konuşan afetzedelere, Oyuncu Leyla Bilginel'den aşırı tepki         
10:52
Yangın Muğla'dan Aydın'a sıçradı! Çine'de 6 mahalle boşaltıldı Yangın Muğla'dan Aydın'a sıçradı! Çine'de 6 mahalle boşaltıldı         
10:02
Cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen belediye başkanlarına Kılıçdaroğlu'ndan mesaj: İkinci dönem de devam etmeliler Cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen belediye başkanlarına Kılıçdaroğlu'ndan mesaj: İkinci dönem de devam etmeliler         
09:49
Ellerini ve ayaklarını bağlanıp engelli kıza cinsel istismarda bulundu! O şahıs mahkeme kararıyla tahliye edildi Ellerini ve ayaklarını bağlanıp engelli kıza cinsel istismarda bulundu! O şahıs mahkeme kararıyla tahliye edildi         
09:46
İcradan alınan arsa bela getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara girdi İcradan alınan arsa bela getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara girdi         
09:38
Son Dakika: Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı Son Dakika: Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı         
22:44
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı         
17:52
Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölüm raporunda çarpıcı detay! Köpek korkusu ölüm getirmiş Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölüm raporunda çarpıcı detay! Köpek korkusu ölüm getirmiş         
17:19
Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu         
16:56
Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde "cumartesi" kararı çıktı         
16:50
Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize         
16:46
Akşener'den Akşener'den "Yangın devam ederken neden buradasınız?" sorusuna cevap: Türkiye'nin diğer yerlerinde de esnaf yanıyor         
14:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2021 12:05:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Oğuz boylarının göç hikayesinin anlatılacağı belgeselde Trabzon'daki yayla göçlerine de yer verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement