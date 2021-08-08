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Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)

08.08.2021 22:16
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1), System.String[]

Bir son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ????şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangın olmadığını belirterek "TARSİM sigortasıyla alakalı bir hafta içerisinde tüm ödemeleri gerçekleştireceğiz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ????şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangın olmadığını belirterek "TARSİM sigortasıyla alakalı bir hafta içerisinde tüm ödemeleri gerçekleştireceğiz. Bugün Antalya'ya 9 milyon lira daha gönderdik." dedi.

Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmaris Öğretmenevi'nde koordinasyon toplantısına katıldı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, Isparta Sütçüler yangınını kontrol altına aldıklarını, Antalya'nın Kaş ilçesi, Hatay'ın İskenderun ile İzmir'in Urla ve Torbalı ilçeleri ve Manisa Gördes yangınları ile Dalaman Havalimanı'nı tehdit eden ve Datça'da çıkan yangınların gün içinde kontrol altına alındığını söyledi.

Toplamda 163 kırsal yangına müdahale ettiklerini belirten Pakdemirli, "Devam eden yangınlarda 15 uçak, 9 İHA, 1 insansız hava helikopteri, 64 helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve 5 bin 250 personelle yangınları kontrol etmeye devam ediyoruz. Bugün itibarıyla 89 hava aracının günlük koordinasyonunu yapmak durumunda kalıyoruz. Zor bir operasyon." diye konuştu.

"10 jandarma helikopteri de söndürme çalışmasına katılıyor"

Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğüne değinen Pakdemirli, "Genel itibarıyla Muğla'daki tüm yangınlarla ilgili durum iyiye doğru gidiyor. Muğla'da 29 Temmuz'dan bu yana yangınlarla mücadele ediyoruz. Şu ana kadar 10 bin 400'e yakın sorti yapıldı, 180 bin ton su atıldı. Şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangın yok." ifadesini kullandı.

Söndürme çalışmalarında havadan müdahalenin önemine işaret eden Pakdemirli, "10 jandarma helikopteri çok kısa bir süre içinde bambi takarak su atmaya bizlere katıldı. Söndürme çalışmalarını sürdürüyoruz." dedi.

Pakdemirli, Muğla'da 16 orman yangını çıktığını belirterek "6 uçak, 39 helikopter, 630 arazöz, 128 iş makinesi ve 3 bin 600 personel görev yaptı." ifadesini kullandı.

Yanan alanların tekrar ağaçlandırılacağını anlatan Pakdemirli, "Yanan yerlerin başka maksatla kullanılması söz konusu değil, buralar yeniden ağaçlandırılacak." dedi.

"Bugün itibarıyla Antalya'ya 9 milyon lira daha para gönderdik"

Ekiplerin tüm söndürme çalışmalarında cansiperane çalıştığını vurgulayan Pakdemirli, "2 işçi soğutma çalışmaları sırasında uçurumdan yuvarlandı. Helikopterle hastaneye kaldırıldılar. Hayati tehlikeleri yok." diye konuştu.

Yangının kontrol altına alındığı yerlerde hasar tespit çalışması yapıldığını aktaran Pakdemirli, hasar tespit çalışması tamamlanan yerlerde çalışmalara başlandığını belirtti.

Bakan Pakdemirli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu ana kadar Adana, Aydın, Osmaniye, Antalya, Muğla ve Mersin'de toplam 6 ilde 22 ilçe, 172 köyde 7 bin 320 çiftçinin hasar tespiti yapıldı. 51 bin 770 dekar ekili dikili alan 670 dekar sera, 4 bin büyükbaş, 4 bin 204 küçükbaş, 5 bin 475 arılı kovan, 28 bin 762 kanatlı hayvan, 6 bin 570 alet makine, 2 bin 549 ton depolu ürünler, 1840 tarımsal yapının zarar gördüğü tespit edilmiştir. TARSİM'in yangınlarda 102 milyon 464 taleple hasar beyanı var. Hasar tespit çalışmaları biter bitmez de en kısa sürede bunların ödemeleri yapılacak. TARSİM sigortasıyla alakalı bir hafta içerisinde tüm ödemeleri gerçekleştireceğiz. Bugün itibarıyla Antalya'ya 9 milyon lira daha para gönderdik."

(Sürecek)

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)

Bekir Pakdemirli, Marmaris, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika


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