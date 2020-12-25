Son dakika haberleri | TV+'ın 2020 performansı - Son Dakika

Son dakika haberleri | TV+'ın 2020 performansı

25.12.2020 10:59
Son dakika haberleri | TV+'ın 2020 performansı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Türkiye'nin televizyon platformu TV+, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle büyük bölümünü evlerde geçirdiğimiz 2020 yılında da ekran tutkunlarının tercihi oldu.

Türkiye'nin televizyon platformu TV+, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle büyük bölümünü evlerde geçirdiğimiz 2020 yılında da ekran tutkunlarının tercihi oldu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, TV+, 2020 yılını televizyonseverlerin büyük ilgisi ile tamamladı. Binlerce dizi ve filmin yanı sıra spordan belgesel ve çocuk kanallarına kadar zengin yapımlarıyla yoğun bir izlenme dönemi geçiren TV+'ı en çok kullanan illerin başında İstanbul yer alırken, İstanbul'u, İzmir, Adana, Ankara, Mersin, Antalya, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır ve Kayseri takip etti.

Dünyaca ünlü platformlarda yayınlanan dizileri bünyesine alarak diziseverlerin buluşma noktası olan TV+'ta 2020 yılının en çok izlenen yapımı Cannes'da en iyi dizi ödülüne layık görülen İsveç yapımı Partisan oldu. Dışarıya kapalı bir topluluğun işlettiği organik çiftlikte çalışmaya başlayan yabancı bir adamın karşılaştığı değişik kuralları, rutinleri ve sırları konu alan dizinin başrolünde Fares Fares, Johan Rheborg ve Emelie Garbers yer alıyor.

2020'de en çok izlenen bir diğer dizi ise yaşadığımız salgın sürecine benzer hikayesi ile ilgi çeken Sloborn oldu.

Aynı zamanda Amerikan suç draması ve aksiyon dizisi Narcos ve korku başta olmak birçok türün etkileri barındıran 15 yıllık geçmişi olan Supernatural da en çok ilgi gören diziler arasına girdi.

2020'nin en çok izlenen diğer dizileri arasında ise ünlü aktör Pierce Brosnan'ın başrolde olduğu The Son, Wild District, Taboo, Spides, Godfather of Harlem ve Victor Lessard yer aldı.

Yılın en çok ilgi gören filmleri

Yılın en çok ilgi gören filmleri arasında koronavirüs sürecine benzer senaryoları ile dikkati çeken 2011 yılı yapımı Salgın ve Güney Kore'de ortaya çıkan bir virüs ile halkın yaşadıklarını konu alan Dünya Savaşı Z yer aldı.

2020 yılında komedi filmleri de oldukça ilgi gördü. Özellikle Türk komedi filmleri arasında en beğenilen yapımlardan olan Gupse Özay'ın yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği Deliha 2 ve Ölümlü Dünya da en çok izlenen yapımlardan oldu.

2020 yılının en çok izlenen diğer filmleri arasında ise Transformers serisinin beşincisi Transformers 5: Son Şövalye, Sahil Güvenlik, Jumanji: Vahşi Orman, Başlat: Ready Player One, Fokus ve Görevimiz Tehlike'nin altıncısı olan Mission: Impossible Yansımalar yer aldı.

Merak uyandırıcı belgeselleri kataloğuna ekleyerek izleyicilere sunan TV+'ta 2020 yılında en çok izlenen yapımlar arasında pandemi sürecini anlatan Pandemic: Covid-19 yer aldı.

Dünyaca ünlü belgesel kanalı Nat Geo Wild'da yayınlanan belgeselleri de gösterime sokan TV+'ta Afrika'nın Ölümcül Avcıları ve Columbus'un Sırları isimli belgeseller de ilgi gördü.

Ayrıca, Cristiano Ronaldo Anlatıyor, Piers Morgan ile Seri Katiller, Escobar'ın Kayıp Milyonları ve Hurda Avcıları da en çok izlenen belgeseller arasında sıralandı.

Minik izleyicileri için de dünyaca ünlü animasyon şirketlerinin eğlenceli ve öğretici yapımlarını gösterime sokan TV+'ta 2020 yılının en fazla izlenen çocuk programları Madagaskar Serisi, Şirinler 3: Kayıp Köy, Sünger Bob Filmi: Sünger Karaya Çıkıyor, Tom ve Jerry: Willy Wonka ve Çikolata Fabrikası ve Buz Devri serileri oldu.

Bu filmlerin yanı sıra Otel Transilvanya serisi, Emoji Filmi, Lego DC Adalet, Türk çizgi dizisi olan Pepee de en çok izlenen yapımlar arasında sıralamaya girdi.

Birbirinden heyecanlı maçlar ve yarışlar

Sporseveler için birbirinden heyecanlı maçları ve yarışlarını ekranlara getiren TV+'ta 2020 yılında da birçok mücadele izlendi.

Yerli ve yabancı ligleri gösterime alan TV+'ta Türkiye milli maçları haricinde Premier Lig ve Bundesliga maçları seyredildi.

Ayrıca tüm dünyanın soluksuz izlediği NBA Play-Off maçları ve Formula 1 de en çok izlenenler arasında yer aldı.

Koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitime geçiş yapılan 2020 yılında, çocuklar derslerini TV+'ta yer alan EBA TV kanalından takip etti. İlkokuldan liseye kadar olan tüm kanallar 500 milyon dakikadan fazla izlendi.

Koronavirüs, Belgesel, Türkiye, TV, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | TV+'ın 2020 performansı - Son Dakika Ekonomi


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