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Son dakika haberleri... 'Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne 22 ülkeden katılım olacak - Son Dakika

Son dakika haberleri... 'Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne 22 ülkeden katılım olacak

24.09.2021 12:43
Son dakika haberleri... 'Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne 22 ülkeden katılım olacak, System.String[]

Son dakika haberler: MÜSTAKİL Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne 22 ülkeden katılım sağlanacak.

MÜSTAKİL Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne 22 ülkeden katılım sağlanacak.

İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığının destekleriyle bu yıl 5-6 Ekim'de 3'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi (MRBS) Hacettepe Beytepe Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. 2 gün sürecek zirvede görüşülecek konuları MÜSİAD Ankara Başkanı Fehmi Yıldız ve başkan yardımcıları düzenledikleri basın toplantısıyla duyurdu. Başkan Yılmaz, Türk savunma sanayisi adına çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını belirterek şöyle dedi:

"Bizler sanayiciler olarak Türk savunma sanayisinin yüzde 80'ini temsil eden başkentimizi bölgesel merkez haline getirecek projeleri sonuna kadar destekliyoruz. Bunlardan en büyüğü, biliyorsunuz, yüzlerce işletmeye ev sahipliği yaparak binlerce istihdam yaratacak olan 'Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi' (HAB) projesi. Düzenlediğimiz zirvelerin, etkinliklerin, iş toplantılarının tek bir hedefi var; yerli ve milli çözümler üreterek dışa bağımlılığı azaltmak, istihdam ve ihracat kanallarıyla ülke ekonomisine reel katkıda bulunmak. Bu kapsamda, artık geleneksek hale gelen zirvemizi düzenlerken, bu yılki hedeflerimizi de büyüttük. Son yıllarda gerçekleştirilen atılımlarla savunma sanayisinde yürütülen proje sayısı ve iş hacmi oldukça arttı. Yerlilik oranının yüzde 25'ten yüzde 75 gibi çok yüksek bir orana yükselmesi hepimizi gururlandırıyor. Yeni hedefimiz, özellikle ülke güvenliğiyle ilgili kritik alanlarda yerlilik oranını yüzde 100'e çıkarmak. Bunun için biz de kollarımızı sıvadık. Savunma sanayimizin gelişimini ve ihracatını desteklemeye MÜSİAD olarak devam edeceğiz."'GÖÇMEN KRİZİYLE MÜCADELENİN İLK ADIMI SINIR GÜVENLİĞİ'Yılmaz, zirvede düzensiz göç, sınır güvenliği, terörle mücadele gibi konuların öncelikli başlıklar olduğunu bildirerek şöyle konuştu: "Ülkeler arasındaki gerilimler, istikrarsız bölgelerde yaşanan iç savaşlar ve terörist gruplara karşı verilen mücadelelerin sonucunda maalesef büyük göç dalgaları ortaya çıkıyor. Çatışmalardan kaçan dünya çapında 10 milyonlarca insan yurtlarından uzakta hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bu mücadelenin bir tarafını da Türkiye gibi milyonlarca düzensiz göçmene ev sahipliği yapan ülkelerin çabaları oluşturuyor. Bu yüzden karada, denizde ve havada sınır güvenliği konusunu günümüz dünyasında sadece askeri bir mesele olarak değerlendiremeyiz. Bütüncül bir yaklaşımla baktığımızda ortada baş edilmesi gereken çok ciddi sosyal, ekonomik, hukuki meselelerin olduğunu görebiliyoruz. Göçmen kriziyle sürdürülebilir mücadelenin ilk adımı ister karada olsun ister denizde olsun hudutlarda tesis edilecek sınır güvenliğidir. Düzenlediğimiz zirvede hem yerli ve milli teknolojilerle ürettiğimiz sınır güvenliği çözümlerini konuklarımıza tanıtmayı hem de söz konusu meseleyi tüm yönleriyle ele almayı istiyoruz."'22 ÜLKEDEN KATILIM SAĞLANACAK'Yılmaz, zirvede verilecek konferansta oturumların '3'üncü Dünya Savaşında Sınır Güvenliğinin Önemi' başlıklı özel sunumla başlayacağını belirterek şöyle devam etti: "İçişleri Bakanlığı, TÜBİTAK BİLGEM ile 'Sınır Güvenliği Özel Teknolojileri', Sahil Güvenlik Komutanlığı ile 'Sahil Net Projesi', ROKETSAN ile 'Sınır Güvenliğinde Asimetrik Tehditlere Karşı Yenilikçi Teknolojiler' özel oturumları olacak. Ayrıca anti-drone radar sistemleri, terörle mücadele ve hudut güvenliği, dijital denizcilik ve haberleşme, havadan sınır gözetimi konularında dikkati çeken oturumlarımız olacak. Yerli üreticileri alım heyetleriyle ve askeri ataşelerle bir araya getiren zirveye bu yıl aralarında savunma sanayisinin öncü firmalarının da yer aldığı 100'e yakın şirketin katılması bekleniyor. Yaklaşık bin 200 ziyaretçinin ağırlanmasını bekliyoruz. Türk savunma sanayisinin en son teknolojiyle üretilmiş ürün ve çözümlerini incelemek için ABD, Avusturya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Burundi, Danimarka, Endonezya, Filistin, Fransa, Güney Sudan, İspanya, Japonya, Kazakistan, KKTC, Kongo, Kosova, Pakistan, Sırbistan, Sri Lanka, Ukrayna ve Ürdün başta olmak üzere 22 ülkeden heyetler zirveye katılım gösterecek."


Son dakika haberleri... 'Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne 22 ülkeden katılım olacak
Son dakika haberleri... 'Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne 22 ülkeden katılım olacak
Son dakika haberleri... 'Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne 22 ülkeden katılım olacak

İçişleri Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Ankara, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... 'Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne 22 ülkeden katılım olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... 'Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne 22 ülkeden katılım olacak - Son Dakika
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