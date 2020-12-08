Son dakika... SÜLEYMANİYE - IKBY hükümetinin protesto edildiği gösterilerde açılan ateş sonucu 1'i çocuk 2 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika... SÜLEYMANİYE - IKBY hükümetinin protesto edildiği gösterilerde açılan ateş sonucu 1'i çocuk 2 kişi öldü

08.12.2020 17:49

Son dakika haberler: Irak'ın Süleymaniye kentinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinin protesto edildiği gösterilerde açılan ateş sonucu 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ın Süleymaniye kentinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinin protesto edildiği gösterilerde açılan ateş sonucu 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, memur maaşlarının gecikmesi nedeniyle Süleymaniye vilayetinin Tekye beldesinde düzenlenen gösterilerde protestoculara ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Gösterilerin yoğun şekilde devam ettiği Seyidsadık ilçesinde de yine açılan ateş sonucu 1 çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Halepçe'de KDP binası ateşe verildi

Irak'ta gösterilerin alevlendiği bir diğer vilayet ise Halepçe oldu. Halepçe'nin Taze Mahallesi'nde toplanan göstericiler Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) ait binayı ateşe verdi.

Göstericiler, Süleymaniye'nin Şarezur ilçesindeki eğitim müdürlüğü binasını da ateşe verdi.

Göstericilerin öldürülmesi ve binaların yakılmasına ilişkin IKBY tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Süleymaniye'de dün alevlenen protestolarda açılan ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Göstericiler, başta KDP olmak üzere IKBY hükümetinin koalisyon ortakları Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Goran Hareketi ile muhalefet cephesinde yer alan Kürdistan İslami Birlik Partisi ve Kürdistan İslami Toplum Partisi'ne ait binaları da ateşe vermişti.

Son dakika... SÜLEYMANİYE - IKBY hükümetinin protesto edildiği gösterilerde açılan ateş sonucu 1'i çocuk 2 kişi öldü
Son dakika... SÜLEYMANİYE - IKBY hükümetinin protesto edildiği gösterilerde açılan ateş sonucu 1'i çocuk 2 kişi öldü
Son dakika... SÜLEYMANİYE - IKBY hükümetinin protesto edildiği gösterilerde açılan ateş sonucu 1'i çocuk 2 kişi öldü
Son dakika... SÜLEYMANİYE - IKBY hükümetinin protesto edildiği gösterilerde açılan ateş sonucu 1'i çocuk 2 kişi öldü
Son dakika... SÜLEYMANİYE - IKBY hükümetinin protesto edildiği gösterilerde açılan ateş sonucu 1'i çocuk 2 kişi öldü

Süleymaniye, Çocuk, Ateş, IKBY, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... SÜLEYMANİYE - IKBY hükümetinin protesto edildiği gösterilerde açılan ateş sonucu 1'i çocuk 2 kişi öldü - Son Dakika


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