Soner Çetin 7. kez Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soner Çetin 7. kez Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı - Son Dakika

Soner Çetin 7. kez Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı

6 saat önce

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, SONAR Araştırma Şirketi'nin Türkiye genelinde gerçekleştirdiği ankette, yüzde 76,5'lik oranla, Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı seçildi.

Soner Çetin 7. kez Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı, System.String[]

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, SONAR Araştırma Şirketi'nin Türkiye genelinde gerçekleştirdiği ankette, yüzde 76,5'lik oranla, Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı seçildi. Soner Çetin böylece 6 yıl içinde değişik araştırma şirketleri tarafından yapılan anketlerde 7'nci kez Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı olarak belirlendi.


SONAR Araştırma Şirketinin 15 Ocak -15 Mart 2018 tarihleri arasında, TÜİK örneklemlerini dikkate alarak, Türkiye genelinde gerçekleştirdiği anket, İstanbul hariç 20 Büyükşehir Belediyesinin nüfusa göre en yüksek 147 ilçesinde yapıldı. Çalışma; ilçe belediyelerinin hizmetlerini değerlendirmek, vatandaş memnuniyetini belirlemek amacıyla farklı sosyo-demografik gruba mensup kişilerden, yaş, cinsiyet ve eğitim kotalarına göre, tesadüfi yöntemle seçilen kişilerle yüz yüze gerçekleştirildi.


Anket sonuçlarına göre, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin yüzde 76,5 başarı oranıyla, ilçe belediye başkanlarını geride bırakarak, Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı seçildi. Yüzde 76,5 oranla Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı seçilen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yüzde 59 oranında oy almıştı.


En başarılı belediye başkanları sıralamasında ilk 10 şu şekilde oluştu:


Soner Çetin Çukurova- Adana yüzde 76,5


Mehmet Hançerli Karatay- Konya yüzde 73,6


Utku Gümrükçü Çiğli- İzmir yüzde 71,2


Mehmet Fatih Atay Efeler- Aydın yüzde 70,8


Turgut Altınok Keçiören- Ankara yüzde 68,8


Turgay Genç Döşemealtı- Antalya yüzde 68,2


Besim Dutlulu Akhisar- Manisa yüzde 67,6


Mustafa İduğ Bornova-İzmir yüzde 66,2


Erhan Kılıç Buca-İzmir yüzde 64,3


İsmail Yetişkin Seferihisar-İzmir yüzde 63,7 - ADANA

Soner Çetin, Çukurova, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:52 Kaynak: İHA
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