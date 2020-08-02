SpaceX'in NASA astronotları Dünya'ya dönüyor - Son Dakika

SpaceX'in NASA astronotları Dünya'ya dönüyor

SpaceX'e ait Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatılan Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotları Dünya'ya dönüyor.

SpaceX'in NASA astronotları Dünya'ya dönüyor, System.String[]

SpaceX'e ait Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatılan Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotları Dünya'ya dönüyor.

Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in Falcon 9 roketinin uzaya fırlattığı Dragon uzay aracı ekibi bugün Dünya'ya ayak basacak. 30 Mayıs'ta fırlatılan ve 31 Mayıs'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşan NASA astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley'i taşıyan Crew Dragon kapsülü bugün TSİ 02.34'te Dünya'ya dönmek üzere yola çıktı.

Kapsülün, yaklaşık 19 saat sürecek yolcuğun ardından Meksika Körfezi veya Florida'nın doğu kıyılarına yakın bir konuma iniş yapması bekleniyor.

(İHA)

Elon Musk, NASA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 11:47

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel SpaceX'in NASA astronotları Dünya'ya dönüyor - Son Dakika
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