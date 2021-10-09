CMAS 5. SERBEST DALIŞ OUTDOOR DÜNYA ŞAMPİYONASI DÜNYA REKORLARI İLE SONA ERDİ - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu - Son Dakika

CMAS 5. SERBEST DALIŞ OUTDOOR DÜNYA ŞAMPİYONASI DÜNYA REKORLARI İLE SONA ERDİ Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF)'nun ev sahipliğinde 4-9 Ekim'de gerçekleştirilen Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda master erkeklerde 9 dünya rekoru, erkeklerde 1 dünya rekoru ve 65 ulusal rekor kırıldı. Antalya'nın Kaş ilçesinde Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 29 ülkeden 95 sporcunun katıldığı CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası dünya rekorları ile sona erdi. 9'u master erkeklerde olmak üzere toplam 10 kez dünya rekoru ve katılan ülkelerin ulusal rekorları 65 defa kırıldı. Hırvat Petar Klovar, sabit ağırlık paletsizde 92 metreyle Ruf Alexey Molchanov'un 90 metrelik derecesini geçerek dünya rekoru kırdı. Milli Sporcumuz Birol Özbek, master erkekler sabit ağırlık paletsiz disiplininde 46 metrelik derecesiyle dünya rekoru kırdı. Özbek, bu derecesiyle dünya dördüncüsü oldu. Kadınlarda Slovenya'dan Alenka Artnik iki ayrı disiplinde dünya şampiyonu olurken, erkeklerde Rusya'dan Alexey Molchanov da iki ayrı disiplinde dünya şampiyonu oldu. Master erkeklerde en çok dünya rekorunu Danimarkalı sporcu kırdı. Jesper Stechmann, master erkeklerde farklı disiplinlerde dünya rekorunu 3 kez kırdı. Milli Sporcumuz Rüstem Derin, sabit ağırlık çift palette 85 metreyle Türkiye rekoru kırdı. Eski rekor 83 metreyle yine Rüstem Derin'e aitti. DÜNYA ŞAMPİYONASI'NIN SON GÜNÜNDE SABİT AĞIRLIK ÇİFT PALET DALIŞLARI YAPILDI Kaş İnceboğaz Belediye Halk Plajı açıklarında 4 ayrı disiplinde yapılan Dünya Şampiyonluğu'nun son yarışları 72 sporcuyla katılımın en yüksek olduğu sabit ağırlık çift palette gerçekleşti. Master erkeklerde 2 dünya rekoru kırıldı. Bu disiplinde kadınlarda dünya şampiyonluğunu Slovenya'dan Alenka Artnik, 103 metreyle kazandı. Gümüş madalya 98 metreyle İtalya'dan Alessia Zecchini'nin olurken, bronz madalyayı aynı dereceyi yapan iki sporcu paylaştı. Fransa'dan Marianna Gillespie ve Ukrayna'dan Nataliia Zharkova 97 metrelik dereceleriyle dünya üçüncüsü olurken kendi ulusal rekorlarını da kırdılar. Erkeklerde altın madalyayı iki Fransız sporcu paylaştı. Aldelatif Alouach ve Arnaud Jerald 116 metreye başarılı dalışlar yaparak dünya şampiyonluğu unvanın paylaştı. Bronz madalyayı ise 103 metrelik dalışlarıyla yine iki sporcu paylaştı. Tunus'tan Walid Boudhiaf ve İtalya'dan Davide Cerrara dünya üçüncüsü oldular. Sabit ağırlık çift palet master erkekler yarışmasında Danimarka'dan Jesper Stechmann 92 metreyle master dünya rekorunu kırarak altın madalya aldı. Hollanda'dan Pete Botman 85 metreyle gümüş, Almanya'dan Jens Stoetzner 78 metreyle bronz madalya aldı. Master 70 yaş üzeri erkeklerde Slovenya'dan Japec Jakopin 75 metreyle 70+ Master Dünya Rekoru'nu kırarak dünya şampiyonu oldu. ÖDÜL TÖRENİ… Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan sabit ağırlık çift palet madalya ve kapanış törenine, Ak Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, CMAS Başkanı Anna Arzhanova, TSSF Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Arslan, TSSF Eski Başkanı Tunay Gürsel, CMAS Yönetim Kurulu Üyesi Bozana Ostojic ve CMAS Serbest Dalış Direktörü Apostolos Bellos katıldı. Kapanış töreninde konuşan TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, "Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu olarak dünyanın en güzel dalış bölgelerinden olan Kaş ilçemizde serbest dalışın en prestijli yarışmalarına ev sahipliği yapmanın heyecanını hep birlikte yaşadık. 25 ülkeden 95 sporcunun sabit ağırlık paletli, sabit ağırlık çift palet, sabit ağırlık paletsiz ve ip destekli sabit ağırlık dalışlarında 1 dünya rekoru, master erkeklerde 12 dünya rekoru ve 71 ulusal rekor kırıldı. Mücadeleleri, cesaretleri ve başarılarıyla Dünya Şampiyonası'na katılan tüm ülke sporcularını ve teknik heyetlerini kutluyor ve teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde gerçekleştirdiğimiz bu uluslararası organizasyonlarda Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Spor Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere, Antalya Valiliği ve Belediyesi'ne, Kaş Kaymakamlığı'na, Kaş Belediyesi'ne, Gençlik Spor İl ve İlçe müdürlüklerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, UMKE personeline, organizasyonda görevli hakemlere, güvenlik dalgıçlarımıza, dalış teknelerimizin kaptan ve personellerine ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. Kapanış konuşması yapan CMAS Başkanı Anna Arzhanova, Dünya Şampiyonası için Kaş'ta olmaktan mutlu olduklarını belirtti. SERBEST DALIŞ MİLLİ TAKIMI Dünya Şampiyonası sabit ağırlık paletli (CWT), sabit ağırlık çift palet (CWT-BF), sabit ağırlık paletsiz (CNF) ve ip destekli sabit ağırlık (FIM) disiplinlerinde yapıldı. 29 ülkeden 95 sporcunun katıldığı CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi Devrim Cenk Ulusoy'un antrenörlüğündeki 7 kişilik Serbest Dalış Milli Takımı'mız temsil etti. Serbest Dalış Türk Milli Takımı'nda şu isimler yer aldı: Şahika Ercümen, Yaren Türk, Birgül Erken, Rüstem Derin, Serkan Toprak, Birol Özbek ve Görkem Gedik. Milli sporcumuz Birol Özbek master erkeklerde ülkemizi temsil etti. ŞAMPİYONAYA KATILAN ÜLKELER Dünya Şampiyonası'nda Türkiye ile birlikte 4 kıtadan 29 ülke; Avusturya, Danimarka, Slovakya, İsviçre, Ukrayna, Umman, Tunus, Güney Afrika, İsveç, Rusya, Belarus, ABD, Güney Kore, Almanya, Slovenya, Azerbaycan, Kuveyt, Fransa, Lübnan, Çekya, İtalya, İspanya, Şili, Yunanistan, Macaristan, Kolombiya, Hırvatistan ve Hollanda milli takımları yarıştı. CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası, TSSF'nin youtube sayfasından canlı olarak yayınlandı.