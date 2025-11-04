Taksiciye Darp Davası Başladı - Son Dakika
Taksiciye Darp Davası Başladı

04.11.2025 19:01  Güncelleme: 22:23
İstanbul'da İngiliz yolcu tarafından darbeden taksi şoförü, mahkemede yaşadığı travmayı anlattı.

İstanbul Havalimanı'ndan aldığı İngiltere uyruklu boksör yolcusu Ross Kitchen tarafından darbedilen taksi şoförü Kadir Biçer'in davasının görülmesine başlandı.

"KAÇIRILDIĞIMI DÜŞÜNDÜM, BU YÜZDEN SALDIRDIM"

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ross Kitchen ile müşteki Kadir Biçer ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunması sorulan sanık Kitchen, "Panik atak hastasıyım. Türkiye'ye gelmeden önce de kendimi kötü hissediyordum. Kaçırıldığımı düşündüm. Bu yüzden saldırdım. Amacım gasbetmek değildi" dedi.

"PARMAKLARINI GÖZÜMÜN İÇİNE SOKTU, BOYNUMU ÇEVİRDİ"

Müşteki Kadir Biçer ise, duruşmada şunları söyledi: "Ben havalimanında çalışıyorum. Olay günü sıram geldi, sanık aracıma bindirildi. Bindiren kişi sanığın Taksim'de bir otele gideceğini söyledi. Biz kural olarak valizleri bagaja koyarız. Müşterilerin yanına almasına müsaade etmeyiz. Sanık yola devam ederken kendi kendine konuşarak gülmeye başladı. Ben de kendisine nereli olduğunu sordum. Telefonumu aldım ancak birini aramadım. Çeviri uygulamasını açtım. Benim telefonumu aldı yere fırlattı. Parmaklarını gözümün içine soktu. Boynumu çevirdi. Ben o esnada 90 ile giden arabayı kullanıyordum.

"'EYVAH BENİM KIZIM VAR' DEDİM"

Elimi ısırdı. Elimden kan geliyordu. Gözümden de kan geliyordu. 'Eyvah benim kızım var' dedim. Montumun cebini açıp içindeki parayı aldı. Ben de parayı alıp beni bırakması için karşı koymadım. Arabayı sağa yanaştırıp durdurdum. Arabaya yaslandım. Sanık bana vurdu, yere düştüm, kafamı tekmeledi defalarca. Parmaklarımı oynatamıyordum. Derdimi anlatacağım kimse yoktu. Sadece sesler duyuyordum. Cebimden para aldı, araca da zarar vermiş.

"HER GECE BAĞIRARAK UYANIYORUM"

Ben gerçekten onun temiz olduğuna, hasta olduğuna inanmıyorum. Ben sapasağlam hayatıma devam edemeyeceğim. Gözüm içerde ve gözüm kör. Uzuv kaybı yaşadım. Her gece bağırarak uyanıyorum. Bugüne kadar herhangi bir zararım giderilmedi. Şikayetçiyim"

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, müştekinin zararının giderilmesi için gelecek celseye kadar süre verilmesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 25 Nisan 2025 günü saat 01.55 sıralarında Kadir Biçer'in aracı ile Alibeyköy istikametine doğru İngiltere uyruklu boksör Ross Kitchen ile ilerlediği belirtildi. Bu esnada Kitchen'ın bir anda Biçer'e saldırdığı anlatıldı. İddianamede taksici Biçer'in aracı yol kenarında durdurduğu ve saldırıdan kurtulmak için aracın içinden çıkmaya çalıştığı, araç dışında da sanık tarafından darbedildiği belirtildi. İddianamede taksi sürücüsünün montunun cebinde bulunan 45 Euro ile 60 bin TL'ye yakın parasının olay sonrası kayıp olduğunu belirterek şikayetçi olduğu ifade edildi. İddianamede, olay yeri inceleme ve görüntü tutanağına göre Kitchen'ın mağdura defalarca vurduğu, mağdurun araçtan uzaklaşmasına rağmen tekrar yaralamaya devam ettiğinin tespitine de yer verildi. Ross Kitchen hakkında 'canavarca hisle kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde nitelikli kasten yaralama' ve 'nitelikli yağma' suçlarından toplam 13 yıldan 33 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kaynak: İHA

