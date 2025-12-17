Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı - Son Dakika
Politika

Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel\'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM\'yi karıştırdı
17.12.2025 19:19  Güncelleme: 20:15
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Kamer Genç'in mezarı başında rakı içtiği görüntüler TBMM Genel Kurulu'nu karıştırdı. K Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır arasında sert tartışma yaşandı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır arasında 'mezar başında rakı içme' tartışması yaşandı.

MECLİS'TE "RAKI" TARTIŞMASI

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe tekliflerini görüşmek üzere toplandı. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katıldı.

"MEZAR BAŞINDA RAKI İÇENLER"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Kamer Genç'in mezarı başında rakı içtiği görüntüler TBMM Genel Kurulu'nda tartışmalara neden oldu. Bütçe üzerine AK Parti grubu adına söz alan Antalya Milletvekili Ethem Taş, savunma sanayi alanında yaşanan gelişmeleri anlatarak, "CHP Genel Başkanı sahneye çıkmış, tarihi testlerin yapıldığı Sinop'ta balıklar rahatsız oluyormuş. Hiç merak etmeyin, biz kimlerin rahatsız olduğunu çok iyi biliyoruz. Ben size söyleyeyim kimler rahatsız biliyor musunuz? Mezar başında rakı içenler" ifadelerini kullandı.

"AYNAYA BAKIN"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bu ülkede içen içer, içmeyen içmez. Bu ülkenin Cumhurbaşkanları Sayın Özal, Sayın Demirel açıkça kamuoyuna açık bir şekilde içki içtiğini söylemiştir. Ama şükürler olsun ki Cumhurbaşkanı'nın uçağına binen, sonra da inen, kokain çeken gazeteciler bizim tarihimizde hiç olmadı. Bir aynaya bakın" dedi.

"MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞMANIZ YANLIŞ"

CHP'li Başarır'ın konuşmasının ardından AK Parti ve CHP grubu arasında sataşmalar yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Bir mezar başında alkol almak bu ülkenin ne geleneğinde vardır, ne göreneğinde vardır, ne de inancımızda vardır. Bu yaşanmış bir olay. 'Bunu söylediler' diye kalkıp bunu buradan meşrulaştırmaya çalışmanız kadar yanlış bir şey olamaz. Bunun yanlış olduğunu söyleyip, 'Bir daha yapılmaması için gereğini yapalım' deseniz burada anlayışla karşılarız, biz de sizi alkışlarız. Yapılanı övmek ve bununla haklıymış konumuna düşürmeye çalışmak kadar yanlış bir tutum olamaz. O bahsettiğiniz kutular, vesaireler ancak sizin baklava kutularınızdır, kayıtlarda da çıkmıştır. 17-25 Aralık'ta atılan iftiraların hepsinin iftira olduğu ve yalan olduğu çok açık ve net ortadadır. Ancak şu an ortada olan İstanbul'la ilgili, iddianameyle ilgili bir kelime söylemeden, 'Her şey yalan, boş' diyorsanız, asıl içini doldurduğunuz çok belli. O iddianameyi dolduran sizsiniz, sizin yaptığınız yalanlar, iftiralar. Bu milletin parasını çalıp çırpıp, yiyip içip kameralar önünde para kuleleri dizip, ondan sonra da bu kürsüden millete 'Temiziz' demek ancak size yakışır" ifadelerini kullandı.

"UÇAKTA GEZENLERİN KOKAİN İÇMESİ SUÇ"

Genel Kurul'da sataşmalar sürerken CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yerinden konuşarak, "Bakın, burada, 'Şu içmiş, bu içmiş' bunları konuşmaktan üzüntü duyuyorum ama bir daha söylüyorum. Bu ülkede alkol almak suç değil. Ama Cumhurbaşkanının uçağında vızır vızır gezip de benim paramla o uçakta gezenlerin kokain içmesi suç. Bundan utanın" dedi.

"DÖN KENDİNE BAK"

AK Parti'li Usta ise "Bu ülkede alkol almak yasak değil, bunu çok net söylüyoruz; ama bir mezar başında rakı içip bunu da savunmaya kalkışmak yanlış bir şey. Yasa dışı madde kullanan kim ise yakalanmış ve şu anda tutuklu ve yargılanıyor. O kişinin programına sizin Genel Başkanınız da çıkmış. Demek ki biliyordu. Bağırıp çağırarak kendi yaptıklarını örtmekte mahirler. Bugün Genel Kurul'un gündemi mahkemede yargılanan kişilerle ilgili burada tartışmak değil. Biz mahkemelerimize güveniyoruz. Sayın Mahir haddini aşarak bizim grubumuza böyle bir iddiada asla ve kata bulunamaz. Dön kendine bak. Bu Genel Kurul'a zamanında ne halde geldiklerini çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Tbmm Genel Kurulu, Ali Mahir Başarır, Leyla Şahin Usta, Kamer Genç, Özgür Özel, AK Parti, Partiler, Politika, Türkiye, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 220198 220198:
    gercekten icmis mi ? 0 0 Yanıtla
  • Sultan Dagli Sultan Dagli:
    CEHUPE Türkiye icin bir risktir Tehlikedir 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
