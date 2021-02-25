TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi - Son Dakika

Gelen dosyalar arasında Pervin Buldan, Meral Danış Beştaş, Garo Paylan, Berdan Öztürk, Ayşe Acar Başaran, Ayşe Sürücü, Pero Dundar ile Sezai Temelli'nin ikişer dosyası bulunuyor.

Buldan, Beştaş ve Oluç'un yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen HDP milletvekilleri şöyle:

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayınlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi. Aralarında Kobani soruşturması kapsamında fezleke hazırlanan 9 HDP milletvekili de yer alıyor.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan , HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç 'un da arasında bulunduğu 25 milletvekiline ait 33 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu.

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