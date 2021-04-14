TEGV "Yeni Dünya" kampanyası kapsamında 2 bin 53 çocuğa tablet dağıttı - Son Dakika

TEGV "Yeni Dünya" kampanyası kapsamında 2 bin 53 çocuğa tablet dağıttı

14.04.2021 18:53
TEGV

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve Eski Arçelikliler Derneği'nin (EAD) uzaktan eğitime erişimi kısıtlı öğrenciler için sürdürdüğü kampanya kapsamında 2 bin 53 çocuk tabletle buluştu.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve Eski Arçelikliler Derneği'nin (EAD) uzaktan eğitime erişimi kısıtlı öğrenciler için sürdürdüğü kampanya kapsamında 2 bin 53 çocuk tabletle buluştu.

TEGV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kampanyanın tüm Türkiye'yi kucakladığı belirtilerek, çocukların eğitimde fırsat eşitliğine kavuşması açısından gerçekleştirilen çalışmanın önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada, salgın sürecinde uzaktan eğitime geçilmesinin oluşturduğu tablet ihtiyacını karşılamak ve çocukların eğitimlerine kesintisiz devam etmelerini sağlamak amacıyla, TEGV ve EAD işbirliğinde yürütülen 'Yeni Dünya' kampanyasının, eklenen bağışlarla her geçen gün büyüdüğü belirtildi.

Kamuoyunun ilgisini gören ve pek çok kurum ve kuruluştan destek alan kampanyaya vatandaşların da duyarsız kalmadığı aktarılan açıklamada, Ekim- Aralık 2020 döneminde 498 çocuğa, Ocak-Şubat 2021'de 728 çocuğa, Mart ayında ise 827 olmak üzere bugüne kadar toplam 2 bin 53 çocuğa tabletlerin ulaştırıldığı kaydedildi.

"Yeni Dünya kampanyası, duyarlı kurum ve bireylerin bağışlarıyla büyüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, kampanyanın yeni kurumsal ve bireysel bağışlarla daha da büyütmeyi arzu ettiklerini belirterek, salgının, eğitimde fırsat eşitsizliğini artırdığı ifade etti.

Kovid-19 salgını sürecinde yaşananlardan çocukların eğitim hayatında zorluk yaşadığını işaret eden Tosyalı, şöyle devam etti:

"Çocuklarımız hem okullarından ve arkadaşlarından ayrı kalıyor hem de çeşitli altyapı sorunları nedeniyle uzaktan eğitimden eşit şekilde yararlanamıyor. Ödevlerini annesinin telefondan yapmaya çalışan, televizyondan derslerini takip ederek sınavlara hazırlanan çocuklarımızın yaşadıkları bu sıkıntıya son vermek amacıyla başlattığımız Yeni Dünya kampanyası, duyarlı kurumlar ve bireylerin bağışlarıyla büyüyor. Bugüne kadar Tekirdağ'dan Şanlıurfa'ya, Zonguldak'tan Şırnak'a, İzmir'den Batman'a, Ankara'dan Siirt'e kadar ülkemizin dört bir yanındaki 2 bin 53 çocuğumuzu tabletleriyle buluşturduk. Onların gözündeki ışığın nedeni olan tüm bağışçılarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Çocuklarımıza fırsat eşitliği sunmaya çalıştığımız kampanyanın, tüm duyarlı insanların ve eğitim dostlarımızın desteğiyle daha da büyüyeceğine inanıyoruz."

Beykoz'dan başlayan dağıtımların Siirt Kurtalan ve Pervari, Van Gevaş ve Erciş, Şanlıurfa Harran, Şırnak Cizre, Gaziantep Şehitkamil ve Şahinbey, Diyarbakır Ergani, Mardin Savur ve Midyat, Erzincan Üzümlü ve Merkez, Hakkari Merkez, Afyonkarahisar Derbent, Giresun Espiye, Batman Merkez, Ankara Etimesgut, İzmir Bayraklı, Bornova, Çiğli ve Egekent, Zonguldak Çaycuma ve Tekirdağ Çorlu'da devam ettiği belirtilen açıklamada, kampanyanın devam edeceği ve daha çok çocuğa ulaştırılacağı bildirildi.

Tabletlerine kavuşan öğrenciler hem Milli Eğitim Bakanlığının verdiği derslere hem de Fen, Matematik, İngilizce, Bilişim, Okuma, Sosyal-Duygusal Öğrenme Etkinliklerinin bulunduğu TEGV uzaktan eğitim platformuna ulaşabiliyor.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Türkiye, Aralık, Tablet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TEGV 'Yeni Dünya' kampanyası kapsamında 2 bin 53 çocuğa tablet dağıttı - Son Dakika


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