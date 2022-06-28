TEKNOFEST takımlarıyla buluşan Tuzla Belediye Başkanı: "Fikriniz varsa yerimiz var"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'in teknoloji yarışmalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerle buluştu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Marmaracık Gençlik Kampı'nda gerçekleşen buluşmada öğrencilerin geliştirdikleri projeleri tek tek dinleyen Başkan Yazıcı, gençlere, teknoloji takımlarına en az bir tane temel bilimci dahil etmeleri konusunda tavsiyelerde bulunarak, "Ekiplerinize temel bilimciler dahil ederek araştırmalarınız zenginleştirmeniz lazım" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'in teknoloji yarışmalarına katılarak farklı kategorilerde dereceye giren öğrenciler ile buluştu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Marmaracık Gençlik Kampı'nda kampta olan ve Türkiye'nin 81 ilinden gelen yüz öğrenci ile gerçekleşen buluşmaya İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu da katıldı. Başkan Yazıcı, programa Sarıyer'de bulunan Gençlik Kampını gezerek başladı. Başkan Yazıcı daha sonra öğrenciler ile konferans salonunda buluştu. Öğrencilerin bilim, teknoloji, genel kültür ve yaşam kategorilerindeki soruları cevaplayan Başkan Yazıcı, öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.

"FİKRİM VAR DİYENLER İÇİN TEKNOLOJİ MERKEZİMİZ HAZIR"

Konuşmasa kendisini tanıtarak başlayan Başkan Yazıcı, KOSGEB ile birlikte yerel yönetimler bazında ilk kez açılan Teknoloji Merkezi hakkında da bilgiler verdi. Başkan Yazıcı," Tuzla'da belediye başkanlığı yapıyorum. Belediye başkanlığını yaparken bilime, sanata, spora ve özellikle temel bilimler konularına önem gösteriyorum. Belediye KOSGEB işbirliğiyle Tuzla'ya bir tane Teknoloji Merkezi kurduk. TEKMER'in içerisinde, start-uplar için, gençlerimiz için elimizden gelen imkanı sağladık. Sizlere de duyurmak istiyorum. Burada bulunan tüm öğrencilerimizin birer fikrinin olduğunu duymak çok keyifli. Bizim 5 bin 500 Core İşlemcili bir süper bilgisayarımız var. Simülasyon ve birçok program için rahatlıkla çalışabileceğiniz bir teknoloji merkezimiz var. Biyoteknoloji, yapay zeka, moleküler biyoloji ve genetik başta olmak üzere 'fikrim var' diyenlerin için hazırız" dedi.

"TEKMER'DE ÇOK İNOVATİF İŞLER VE UYGULAMALARI YAPAN SEÇİCİ BİR KURULUMUZ"

Öğrencilerin geliştirdikleri projeler için sektöründe öncü mentör bulmakta zorlandıklarını belirtmesi üzerine Başkan Yazıcı, TEKMER'de alanında uzman isimlerin olduğunu belirterek," Hakan Altunay Bey, Türkiye'nin ilk TEKMER'cisidir. 1990'lı yıllarda İTÜ'de ilk TEKMER'e yüz metrekarede başlamış ve şimdi 6 tane fabrikası var. Almanya'daki bir otomobil markasına da otomasyon konusunda tedarik sağlıyor. Savunma sanayisinde çok fazla işler yapıyorlar. O mesela TEKMER'in yönetim kurulunda olacak. Organize Sanayi Bölgeleri'nin temsilcileri olacak. 3 tane üniversite var. TEKMER'de uygulamacıların olması bizim için çok kıymetli. TEKMER'de çok inovatif işler ve uygulamaları yapan seçici bir kurulumuz var. O yüzden sizleri projelerinizle bekliyoruz" dedi.

"TEKMER'DEKİ LABARATUVARLARI HERKES ORTAK"

Liseye giden bir öğrencinin proje geliştirirken lisanslı uygulamalar kullanma konusunda sıkıntı yaşadığını belirtmesi üzerine Başkan Yazıcı," TEKMER'lerin özelliği de budur zaten. Birçok ortak kullanabilecek, herkesin almaya imkanı bulamadığı uygulamaların olacağı bir yer. 5 bin 500 coreluk süper bir bilgisayar var. Birçok verinizi analiz edebileceğiniz, uzaktan core kullanabileceğiniz, bazı programlar da ortak kullanılabilecek. Tek başına bir program masraflı olur. Birçok kişinin kullanabileceği bir program kıymetli olur. TEKMER'lerin en önemli kısmı bence burası. Moleküler biyoloji ve genetik laboratuvarı yapıyoruz. Bu konuda çalışacak yüz kişi, kendisine öyle bir laboratuvar kurmaya kalkarsa bir sürü masraf olur. Orada ortak bir laboratuvar var herkes kullanıyor. Laboratuvarlar, uygulamalar, simülasyonlar dahil olmak üzere birçok test aşamalarını orada yapacaklar. TEKMER bu programları alır, iştirakçilerine kullandırır. Bu yüzden kabul edildiğinizde, program, lisans hiçbir şey ödemeden tüm imkanlardan yararlanabiliyorsunuz" dedi.

"EKİPLERİNİZE TEMEL BİLİMCİLER DAHİL EDEREK ARAŞTIRMALARINIZI ZENGİNLEŞTİRMENİZ LAZIM"

Öğrencilerin teknoloji takımlarına en az bir tane temel bilimci dahil etmeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Başkan Yazıcı," Temel bilimler konularına girebilecek noktalarda işbirliği yapmanız lazım. Ekiplerinize temel bilimciler dahil ederek araştırmalarınızı zenginleştirmeniz lazım. Bu size malzemelerin en ergonomik hale getirilmesi hem de en iyi ürünün çıkması konusunda çok ciddi bir disiplin ve ürün bazında da muhteşem işler çıkartabilir. Teknoloji bilimin ürünüdür. Siz bilimin ürününü kullanıyorsunuz. Dolayısıyla temel bilimciler ile birlikte bu işi çözmek lazım" dedi.

"ALACAĞIMIZ BİR KARARDA GENÇLER İLE BİRLİKTE KARAR VERECEĞİZ"

Bir öğrencinin 'Tuzla'da yapılan akıllı şehircilik projeleri nelerdir' sorusuna Başkan Yazıcı, "Akıllı şehirler mutlaka olacaklar. Akıllı evler, giyinilebilir teknolojiler artık her yerde olacaklar. Akıllı şehir olmazsa olmazımız olacak. Şehrimizin IQ seviyesini artırmamız lazım. Biz belediye olarak ilk önce kurumsal yapıda alt yapımızı değiştirdik. Akıllı kent otomasyon sistemimizi, bilgi işlem alt yapımızı, mobil uygulamalarımızı yaptık. Şimdi özellikle de topladığımız veriler için açık veri portalımızı oluşturduk. Açık veri ile herkesin uygulama yazabileceği bir noktaya getirdik. Ortak karar verebilme konusunda ise blockchain teknolojisi ile yeni bir uygulama geliştirdik. Alacağımız her kararda gençler ile birlikte karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'UMUZUN EN BİLİMSEL BAŞKANINI AĞIRLAMAK BİZLERİ ÇOK MUTLU"

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu ise "Bugün Marmaracık kampımızda İstanbul'umuzun en bilimsel başkanını ağırlamak bizleri çok mutlu etti. Sayın başkanımızı bugün TEKNOFEST gençliği ile bir araya getirdik. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın gençlik merkezlerinde TEKNOFEST takımlarımızın kampı yaklaşık bir hafta sürdü. Bu kamp süresinde çeşitli seminerler ve konferanslar yapıldı. Bugün kapanış günüydü. Kapanışımızda Tuzla Belediye Başkanımız gerçekten bir tıp doktoru olması ve bilime bu kadar ilgili olması gençlerimiz açısından önemliydi. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

(İHA)