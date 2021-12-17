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TOKİ bugüne kadar 45 ilde yaklaşık 179 bin riskli konutu dönüştürdü - Son Dakika

TOKİ bugüne kadar 45 ilde yaklaşık 179 bin riskli konutu dönüştürdü

17.12.2021 11:04
TOKİ bugüne kadar 45 ilde yaklaşık 179 bin riskli konutu dönüştürdü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 45 ilde 108 projede yaklaşık 179 bin riskli konutun dönüşümü gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 45 ilde 108 projede yaklaşık 179 bin riskli konutun dönüşümü gerçekleştirildi. 5 bin konutun plan ve proje çalışması sürüyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye genelinde geniş kapsamlı bir kentsel dönüşüm çalışması yürüten TOKİ, her yıl yaklaşık 30 bin konutun dönüşümünü sağlıyor. İdare, 2022 yılında da 30 bin konutluk dönüşüm projesini hayata geçirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda 2003'ten buna yana yerel yönetimlerle iş birliği içinde 64 il, 159 ilçede 279 kentsel dönüşüm projesi geliştiren TOKİ, 45 ilde 108 projede yaklaşık 179 bin riskli konutu dönüştürdü, 5 bin konutun plan ve proje çalışması sürüyor.

2,5 yılda gerçekleştirdiği sosyal nitelikli projelerin yüzde 19'unu kentsel dönüşüm projelerinden oluşturan TOKİ, 18 yılda kentsel dönüşüm kapsamında yaklaşık 23 milyar lira proje yatırımı yaptı.

Ülke genelindeki 829 aktif şantiyesinde yatırım değeri 110 milyar lira olan 185 bin konut ve kentsel dönüşüm konutunun sosyal donatılarıyla inşasını sürdüren TOKİ, bu yıl yaklaşık 80 bin konutun ihalesini tamamladı.

TOKİ gelecek yıl da il ve ilçelerden gelen talepler ile ihtiyaçlar doğrultusunda sosyal konut ve kentsel dönüşüm projelerine hız vermeyi planlıyor.

Şehirlerde dönüşüm

İdarenin kentsel dönüşüm projeleri, başta İstanbul olmak üzere deprem ve afet riski yüksek şehirlerde hız kazandı.

Özellikle deprem tehdidi ile yüz yüze olan İstanbul'da kapsamlı projeler yürüten TOKİ, 22 ilçede devam eden 35 kentsel dönüşüm projesiyle riskli alanlar ve gecekondu bölgelerini çağdaş yerleşim alanlarına dönüştürüyor. Bu kapsamda İstanbul'da 85 bin konutu projelendiren TOKİ, yaklaşık 12 bin yeni konutun da temelini attı.

Buna göre, Gaziosmanpaşa, Güngören Tozkoparan, Esenler, Kağıthane, Küçükçekmece, Bağcılar, Üsküdar, Zeytinburnu'nda devam eden 15 projede, 9 bin 303 konut ve 355 ticari birimden oluşan 9 bin 658 bağımsız birim inşa ediliyor. Ayrıca yeni yapılacak 9 bin 685 bağımsız birime ilişkin kentsel tasarım ve projelendirme çalışmaları tamamlanırken, inşa çalışmalarının kısa sürede başlatılması hedefleniyor.

Esenler'de "akıllı şehir" uygulaması

Dünyadaki konut teknolojileri ve şehircilik uygulamalarına uyumlu olarak "akıllı şehir" projelerini de hayata geçiren TOKİ, bu alandaki örnek uygulamalardan biri olacak Esenler'deki alanda 50 bin konutu içeren bir proje yürütüyor.

Afet riski altındaki alanların dönüşümünde kullanılmak üzere ilçede yaklaşık 8,5 milyon metrekarelik rezerv alanda kurulan proje, etaplar halinde inşa ediliyor. Bu kapsamda yaklaşık 4 bin 672 bin konutun üretimi devam ederken, 45 bin konuta ilişkin proje ve kentsel tasarım çalışmaları eş zamanlı yürütülüyor.

Ayrıca Esenler Güney Rezerv Alan içinde yapımı devan eden Esenler Millet Bahçesi'nin yapımı ise tamamlandı.

TOKİ'nin Üsküdar'da 5 bin konut üretimini içeren büyük dönüşüm projesi çalışmaları ise 180 bin 550 metrekarelik alanda devam ediyor.

Proje kapsamında aşamalı olarak inşa edilen konutlardan Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerinde 504 konut ve 47 adet ticari birimin inşaatı tamamlanarak, hak sahiplerine teslim ediliyor. Devam eden 2. etapta ise 1372 konut ve 95 ticari birimin ihalesi yapıldı, inşaat süreci sürüyor.

Sultan Murat Mahallesi'nde Üsküdar Belediyesi iş birliğiyle yürütülen projede ise 767 konut ve 42 ticari iş yeri olmak üzere toplam 809 bağımsız birim üretilecek.

Kağıthane'de de gönüllülük esasıyla kapsamlı bir dönüşüm projesi yürüten TOKİ, 688 konut ve 57 ticari iş yerinin inşasını sürdürüyor. Yaklaşık 136 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen konut alanında, 14 bin metrekare yeşil alan, 18 konut bloku ile otopark ve sosyal alanlar da bulunuyor.

Başkentte riskli alanlar dönüştürülüyor

TOKİ, yürüttüğü kapsamlı kentsel dönüşüm projeleriyle Ankara'da riskli alanları dönüştürme çalışmalarını sürdürüyor.

İdare tarafından bugüne kadar Altındağ, Mamak, Kuzey Ankara, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde yürütülen 33 proje ile 38 bin 254 konut ve 335 iş yeri inşa edildi.

Altındağ, Mamak, Yenimahalle ve Kızılcahamam'da 2 bin 817 konut ve 494 iş yerinin inşası devam ediyor. Buradaki 15 projede 3 bin 262 konut ve 1590 iş yeri planlanıyor.

Ayrıca 50 bin ve 100 bin konut üretimi kampanyaları kapsamında da kente toplam 7 bin 700 konut yapılıyor.

Altındağ'da büyük dönüşüm

Altındağ'da 28 bin metrekarelik alanda 2 bin 53 ev ve iş yerlerinin bulunduğu büyük bir dönüşüm çalışması başlatıldı.

TOKİ, proje kapsamında, Ankara'nın tarihi, yerel ve kültürel dokusundan izler taşıyan 357 konut ve 42 ticari ünite yapacak. 92 milyon 678 bin lira yatırım bedeli olan uygulama 1 yılda bitirilerek, vatandaşlara teslim edilecek.

Ayrıca Altındağ'da yürütülen diğer kentsel dönüşüm projeleri kapsamında da inşa edilen 5 bin 140 konuttan 4 bin 332'si tamamlanarak, hak sahiplerine verildi.

Tarihi dokunun ihyası ve aynı zamanda gecekondu alanlarının yenilenmesi amacıyla Ulus Hergelen Meydanı'nda başlatılan düzenleme ve Cinderesi'nde inşaatı devam eden dönüşüm projeleriyle de Altındağ'ın yeni ve kimlikli bir mimari dokuya kavuşması hedefleniyor.

Yerinde ve gönüllü dönüşüm ilkesiyle hayata geçirilen Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 451 konutun yanı sıra ihtiyaçlara dönük sosyal donatı alanları da inşa ediliyor. Yapımı yıl sonunda tamamlanacak yerleşimde yaklaşık 2 bin kişinin yaşaması öngörülüyor.

Bursa, Burdur, Trabzon ve Rize'de dönüşüm çalışmaları sürüyor

TOKİ, Bursa'da Osmangazi ilçesi, Alemdar ve Gaziakdemir mahalleleri sınırları içerisinde yer alan "Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında da 690 konut ve 92 ticari birimin inşa sürecini başlattı.

İhalesi gerçekleştirilerek inşaat süreci başlayan bir diğer dönüşüm çalışması ise Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 644 konut ve 177 ticari birimlik proje olacak.

Burdur'da da Bozkurt Mahallesi'nde 49 hektarlık alanda yürütülen ve bitirilme aşamasına gelen kentsel dönüşüm projesinde ise inşa edilen 655 konut ile 41 ticari ünitenin yakın zamanda vatandaşlara teslim edilmesi bekleniyor. Necatibey Mahallesi'ndeki dönüşüm projesinin ise 2022'de tamamlanması planlanıyor.

TOKİ, Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk etabının da temelini attı.

Yaklaşık 20 bin metrekarelik arazi üzerinde bölge mimarisine uygun olarak hayata geçirilecek projeyle, 50 dairenin bulunduğu Cadde Evleri ve 80 dairenin bulunduğu Sıra Evleri ile özgün bir yerleşim yeri kurulması planlanıyor. 90 bin metrekarelik etabın 2022'nin ilk çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor.

Of ilçe merkezinde de önemli bir yenileme projesi başlatıldı. İçinde dükkan, ofis ve konut alanları bulunan proje kapsamında ticari faaliyetini sürdüren esnaf için 94 dükkan ve 27 ofis bulunuyor. Ayrıca eski terminal alanında 25 dükkan daha inşa ediliyor.

Afet riski yüksek bölgelerde de çalışmalar devam ediyor

Dere yatakları, heyelan alanları, afet riski yüksek bölgeler ve tarihi kentsel alanlarda yürütülen çalışmalar kapsamında TOKİ, Araklı Özgen Mahallesi'nde 278, Çaykara'da 85, Esiroğlu Mahallesi'nde 144, Çömlekçi Mahallesi'nde 106 ve Ortahisar İnönü Mahallesi'nde 38 konutu içeren projelerin inşa çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Rize'de, riskli yapıları ortadan kaldırarak Yağlıtaş ve Salarha'da ilk etapta 500 olmak üzere toplam bin konutun yapımına başlayan TOKİ, ayrıca iki yerleşimde toplam 920 rezerv konut üretiyor ve merkez çarşıda bölge mimarisine uygun projeler geliştiriyor.

İdare, kentsel dönüşüm projeleriyle yenilenmiş konut alanları inşa etmenin yanı sıra büyük rekreasyon alanları, kent parkları ve meydanları ile yeni ticaret merkezlerini de şehirlere kazandırıyor.

TOKİ bugüne kadar 45 ilde yaklaşık 179 bin riskli konutu dönüştürdü
TOKİ bugüne kadar 45 ilde yaklaşık 179 bin riskli konutu dönüştürdü
TOKİ bugüne kadar 45 ilde yaklaşık 179 bin riskli konutu dönüştürdü
TOKİ bugüne kadar 45 ilde yaklaşık 179 bin riskli konutu dönüştürdü
TOKİ bugüne kadar 45 ilde yaklaşık 179 bin riskli konutu dönüştürdü

geri dönüşüm, Türkiye, konut, Toki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TOKİ bugüne kadar 45 ilde yaklaşık 179 bin riskli konutu dönüştürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: TOKİ bugüne kadar 45 ilde yaklaşık 179 bin riskli konutu dönüştürdü - Son Dakika
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