Ayağına çapa bağlayarak denize atladı, geriye sitem dolu paylaşımı kaldı - Son Dakika
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Ayağına çapa bağlayarak denize atladı, geriye sitem dolu paylaşımı kaldı

07.08.2023 14:25

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir genç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından ayağına bağladığı çapa ile denize atlayarak intihar etti. 10 gündür süren arama çalışmalarına rağmen cansız bedenine ulaşılamayan gencin, intihar etmeden önce sosyal medya hesabından sitem dolu bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir genç, 28 Temmuz günü sosyal medya hesabından yaptığı "Buraya kadarmış' paylaşımının ardından ayağına bağladığı çapa ile denize atlayarak intihar etmişti. 10 gündür sürdürülen çalışmalara rağmen gencin cansız bedenine ulaşılamadı.

Olay, Sürmene ilçesi Soğuksu mevkii açıklarında 28 Temmuz günü meydana geldi. Sabah saatlerinde limandan babasına ait tekne ile açılan İsmail Karaahmetoğlu, ayağına bağladığı çapa ile denize atladı.

"GERİDE BIRAKTIKLARIM İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM"

Sosyal medya hesabında denizde çektiği bir görüntüye "Buraya kadarmış" yazarak paylaşımda bulunan Karaahmetoğlu, daha sonraki paylaşımda ise "Söylenecek çok şey var, son zamanlarda psikolojim çok bozuldu. Aile ve iş kaynaklı iyice isyan noktasına geldim. Geride bıraktıklarım için çok üzgünüm. Herkes hakkını helal etsin. Bakalım demirlerle kaç saniyede suyun dibine gideceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Ayağına bağladığı çapa ile denize atlayıp intihar eden gencin son paylaşımı kahretti

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILAMADI

Bu paylaşımları gören İsmail Karaahmetoğlu'nun yakınları teknenin Sürmene açıklarında olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik arama-kurtarma çalışmaları olayın ardından 10 gündür sürerken, İsmail Karaahmetoğlu'nun cansız bedenine bugüne kadar ulaşılamadı.

İşte gençten geriye kalan o paylaşımlar;

Ayağına bağladığı çapa ile denize atlayıp intihar eden gencin son paylaşımı kahretti
Ayağına bağladığı çapa ile denize atlayıp intihar eden gencin son paylaşımı kahretti
Kaynak: İHA
YORUMLAR (6)
  • Serkan ergezer : Ülke elden gidiyor büyük ekonomi kriz var insanların CAN KAYBINA YANSİYOR ACİL HÜKÜMET DEVLET BİŞEY YAPMALI Cevap Yaz 7 4 Yayından Kaldır
  • Salih Pestil: Denize atlama görüntü varmı hal ve durum analizi için ? Büyük ihtimalle cinayet Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
  • Murat Sarıal: kendine çok yazık etmişsin. bu dünya savaş ve mücadele dünyası. mücadeleyi bırakmayacaktın. Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Sürmene, İntihar, Trabzon, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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