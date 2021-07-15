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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit okutuldu, çeşitli programlar düzenlendi - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit okutuldu, çeşitli programlar düzenlendi

15 Temmuz 2021 Perşembe 18:31

Trakya'daki vakıf camilerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Trakya'daki vakıf camilerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Tekirdağ'daki Orta Cami'de şehitler için gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

İl Müftüsü İsmail İpek tarafından dualar edildi.

Programa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ve protokol üyeleri katıldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince (NKÜ) "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Küresel Güç Merkezlerinin Hedefindeki Türkiye" konulu konferans düzenlendi.

NKÜ Rektörlük Salonu'nda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, İletişim Başkanlığının hazırladığı "Türkiye Geçilmez" videosu gösterildi.

NKÜ Rektörü Prof.Dr. Mümin Şahin, konferansta yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da hainlerin milli iradeyi hedef aldığını ifade ederek, "Milletimiz darbe girişimini, sokakları ve meydanları doldurarak ölümü göze alarak başarısızlığa uğratmıştır. Aziz milletimiz o gece milli iradesine sahip çıkarak ülkenin ve milletin kararlılığını dünyaya ilan etmiştir." dedi.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş da 15 Temmuz'un diğer darbelerden çok farklı olduğunu ve Türk milletinin darbecilere gereken cevabı verdiğini dile getirdi.

Konferansın ardından rektörlük binası fuaye alanında 15 Temmuz temalı fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

Kapaklı ilçesinde de kaymakamlık tarafından düzenlenen programda şehit kabirleri ziyaret edildi, Mevlana Camisi'nde mevlit okutuldu.

Çorlu Şehitliği'nde düzenlenen tören Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

İlçe Müftüsü Mevlüt Haliloğlu'nun dua okumasının ardından şehit mezarları ziyaret edildi.

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ve protokol üyeleri şehit mezarlarına kırmızı karanfil bıraktı. Törene 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da katıldı.

Ardından Merkez Süleymaniye Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.

Kırklareli

Kırklareli'nde Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Cami imamı Zaim Işık ve müezzinler tarafından mevlit ve kasideler okunarak, dualar edildi.

Kırklareli Müftüsü Aydın Yığman, buradaki vaazında, 15 Temmuz hain darbe girişimini bir kez daha lanetlediklerini söyledi.

15 Temmuz'da Türkiye'nin zor bir zamandan geçtiğini ifade eden Yığman, darbe girişimine karşı milletin büyük bir direnç gösterdiğini belirtti.

Türk milletinin demokrasinin yanında gösterdiği duruş ile diğer ülkelere de örnek olduğunu vurgulayan Yığman, "Bu memleket korkunç bir rezaletten tehlikeden kurtulmuş oldu. 251 şehidimize Allah rahmet eylesin. Milletimize selam vermek lazım. Milletimiz selamı hak ediyor. Çünkü bu milletimiz darbeye karşı dimdik ayakta durdu, karşı çıktı. Allah milletimize zeval vermesin." dedi.

Duanın ardından Kırklareli Valisi Bilgin ve beraberindekiler cami avlusunda 251 şehit anısına fidan dikti.

Daha sonra Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğünce cami avlusuna açılan stantta vatandaşlara lokum dağıtıldı.

Programa Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Kılıç, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Edirne

Edirne'de de Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Selimiye Camisi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Mevlit öncesi cami içerisine görevlilerce gül suyu sıkıldı.

Selimiye Cami imamları tarafından okunan mevlidin ardından İl Müftüsü Alettin Bozkurt tarafından dua edildi.

Mevlide Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Yeşilay Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç ve vatandaşlar katıldı.

Cami avlusunda da mevlide gelenlere su ve lokum ikram edildi.

Bu arada 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Edirne Temsilciği tarafından program düzenlendi.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda öğrenciler 15 Temmuz konulu gösteriler gerçekleştirdi.

TÜGVA Edirne İl Temsilcisi Yasin Nas, 15 Temmuz'da büyük bir kahramanlık destanı yazıldığını söyledi.

Milli iradeyi hedef alan darbecilerin hedeflerine ulaşmadığını vurgulayan Nas, "251 vatandaşımızın şehit düştüğü 2 bin 196 vatandaşımızın da gazi olduğu hain darbe girişimi büyük mücadele ve direnişle engellendi." diye konuştu.

Konuşmacı Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler de hedefleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı alaşağı etmek olan FETÖ'nün darbe girişiminde, Türk milletinin darbecilere geçit vermediğini ifade etti.

Milli İrade Platformu'nun açıklaması

Milli İrade Platformu Edirne Temsilcisi Ahmet Çetin, 15 Temmuz'da Türk milletinin büyük bir zafer elde ettiğini söyledi.

Çetin, TÜGVA Edirne İl Temsilciliğinde platform üyesi sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle birlikte yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un Türk tarihinin dönüm noktalarından olduğunu ifade etti.

Türk milletinin darbecilere geçit vermediğini aktaran Çetin, "Aziz milletimiz, kendi iradesine ve varlığına kasteden bu hain darbe teşebbüsüne karşı yekvücut olup ayağa kalkmış, tarihte eşi benzeri olmayan bir destan yazarak vatanına sahip çıkmıştır. " ifadelerini kullandı.

Keşan ilçesinde Asri Mezarlık'taki şehitlik ziyaret edildi. İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit'in okuduğu duanın ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Öğle namazı öncesinde, şehitler için İki Minareli Çarşı Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Hatm-i Şerif okutuldu.

Programa Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, 4. Mekanize Tugay Komutanı Albay Öztürk Mustafa Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da katıldı.

Havsa ilçesinde Fatih Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve resim sergisi gezildi.

Program kapsamında Havsa Kaymakamı Reşit Özer Özdemir, Belediye Başkanı Aydın Balkan, daire amirleri ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla şehitlik ziyaret edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit okutuldu, çeşitli programlar düzenlendi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit okutuldu, çeşitli programlar düzenlendi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit okutuldu, çeşitli programlar düzenlendi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit okutuldu, çeşitli programlar düzenlendi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit okutuldu, çeşitli programlar düzenlendi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit okutuldu, çeşitli programlar düzenlendi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit okutuldu, çeşitli programlar düzenlendi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit okutuldu, çeşitli programlar düzenlendi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit okutuldu, çeşitli programlar düzenlendi

Trakya Bölgesi, 15 Temmuz, Edirne, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit okutuldu, çeşitli programlar düzenlendi - Son Dakika


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