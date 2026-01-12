TÜGVA\'dan Genç Lig 2026 Tanıtımı

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen Liseler Arası Futbol Turnuvası 'GENÇLİG 2026'nın lansman programı, İstanbul'da Volkswagen Arena'da gerçekleştirildi.

Lansman kapsamında eski milli futbolcular ve davetlilerin yer aldığı gösteri maçı oynandı. Futbol dünyasının tanınmış isimlerinden Mesut Özil, Mario Jardel, Volkan Demirel, Tuncay Şanlı, Hasan Kabze, Ümit Karan, İlker Yağcıoğlu, Ahmet Dursun ve Suat Kaya da etkinlikte yer aldı.

Teknik direktörlüğünü Hikmet Karaman'ın üstlendiği Kırmızı Takım; Bilal Erdoğan, Emre Belözoğlu, Mario Jardel, Osman Aşkın Bak, Necati Ateş, Mehmet Topal, İbrahim Hacıosmanoğlu, Emir Dağlı, Suat Kaya, Hasan Kabze, Hakan Bahadır, Tuncay Şanlı, Selçuk Şahin'den oluştu.

Rıza Çalımbay yönetimindeki Beyaz Takım'da ise, "İbrahim Beşinci, Volkan Demirel, Serdar Aziz, Arda Turan, Gürkan Emecen, Enes Eminoğlu, Mesut Özil, Taylan Oran, Davut Gül, Metin Özdemir, Mehmet Aurelio, Ümit karan, İlker Yağcıoğlu ve Yakup Sivri" yer aldı.

BİLAL ERDOĞAN: KULÜPLERİMİZİN İZLEYİCİLERİ, SCOUTLARI DA TURNUVALARI TAKİP EDİYOR

Programa katılan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Bugün GençLig'in tanıtımını yapacağız. Geçen sene çok başarılı bir şekilde organize edildi. 20 binin üzerinde lise öğrencisi Türkiye'nin her tarafında futbol turnuvalarında yarıştılar. Bu sene TÜGVA'nın her çalışmasında olduğu gibi daha iyisini daha büyük katılımlısını hedefliyoruz ve yaklaşık 60 bin lise öğrencisinin bu sene Gençlik Müsabakalar'ında yarışmasını hedefliyoruz. ve bu senenin bir farklılığı var. Futbol kulüplerimizin izleyicileri, scoutları da turnuvaları takip ediyor. Dolayısıyla çok yıldız adayı kardeşlerimiz bu turnuvalara katıldılarsa onların futbolda yükselmeleri için de bir fırsat olacak. Biz öncelikle bugün burada bu etkinliğimizi destekleyen bütün kulüp yöneticilerimize şu anda oynayan ve geçmişte oynamış olan yıldız sporcularımıza Montella hocamıza, Sayın Bakanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle futbolun bizi birleştiren, aramızdaki farklılıkları aşmamızı sağlayan bu milletin kardeşliğini, asgari müşterekte çok ciddi şekilde temsil eden bir alan olduğunu da hatırlama fırsatı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

OSMAN AŞKIN BAK: BİR SPOR ÜLKESİ OLMA YOLUNDAYIZ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise, "Tabii gençlik organizasyonu gençlerin spora yönlendirilmesi için önemli. Lise çağındaki sporcularla organize edilen bu çalışma için TÜGVA'ya ve sponsorlarına katkı veren herkese teşekkür ediyoruz. Tabii biz özellikle de sporun kitleleri hareketlendiren, birleştirici, iyileştirici gücüne inanıyoruz. Özellikle de çağımızda gençlerimizi tehdit eden başta dijital bağımlı olmak üzere uyuşturucu bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklardan gençlerimizi uzak tutmak için de bütün herkesi spor tesislerine davet ediyoruz. Spor yapmalarını arzu ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi nedeniyle Türkiye'de bir spor tesisi devrimi yaşanmıştı. Türkiye'nin dünya standartlarında stadyumları, spor salonları, yüzme havuzları, başta olmak üzere pek çok tesisi var. Bu bunların artık içinde koşan gençleri arzu ediyoruz. Gençlerin, ortaokuldaki gençlerimizin sahalarda olmasını istiyoruz. Özellikle de bu noktada çaba harcayacağız. Biliyorsunuz 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası organize edilecek. Türkiye her şeyiyle hazır. Bir spor ülkesi olma yolundayız. Biz spora onun birleştirici gücüne inandığımız için gençlerimizi spora davet ediyoruz. TÜGVA'ya ve sponsorlarına teşekkür ediyoruz. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak hem okul sporları federasyonu vasıtasıyla hem de kulüpler vasıtasıyla sporun yayılması için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Camiaların bizlere çok büyük katkısı oldu. Dolayısıyla sporun bu gücünü kullanmamız lazım ve spor her zaman doğru yöne yönlendiren ve birleştiren, milletimizi birleştiren bir etki. İnşallah Milli Takımımızın da Dünya Kupası elemeleri var. İnşallah onları da geçerek Dünya Kupası'na katılacak. Ona yürekten inanıyoruz. Bu milletimizi sevindiren en önemli şeylerden bir tanesi. Bütün gençleri maçlara, spora, turnuvaya davet ediyoruz" diye konuştu.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU: 60 BİN GENCİMİZ OYNAYACAK MÜSABAKALARDA

İbrahim Hacıosmanoğlu konuşmalarında GençLig'in bir fırsat olduğunun altını çizerek, "Öncelikle Bilal Bey'e bu etkinliklere büyük destek veriyor. Teşekkür ediyorum. Başkanımızla bu sene 60 bin gencimiz oynayacak müsabakalarda. Tabii bu çok önemli. Hem de milli takım hocaları hem de kulüp başkanlarından da zaten bu işin içinde. Onların da hocalarıyla beraber 60 bin kişi, 60 bin gencin içinden 60 tane gencimizi çıkarabilirsek Türk futboluna çok büyük katkısı olur. Zaten son zamanlarda hepiniz takip ediyorsunuz. Buradaki temiz futbol hareketinden dolayı takımlarımızdan birçok oyuncu gitti ama alttan gelen genç çocuklara bakıyorsunuz, yurt dışına transferi olanlar da var içinde. Demek ki gençliğe, gençlere önem vermemiz lazım. Hem federasyon olarak hem sivil toplum kuruluşları olarak hem de kulüplerimiz olarak bu gençlerin içinden ne kadar çocukları yıldız yapıp katarsak bakanın da dediği gibi en kötü alışkanlıklardan, hem sosyal sorumluluk olarak büyük bir görev yapmış oluruz. Hepinize saygılarımı sunuyorum" dedi.

İBRAHİM BEŞİNCİ: ÖNÜMÜZDEKİ YIL, 60 BİN ÖĞRENCİMİZİ AĞIRLAMAYI HEDEFLİYORUZ

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise duygularını şöyle ifade etti:

"Bizler inşallah sahada rekabetin, tribünde kardeşliğin, kalplerde dostluğun kazandığı bir turnuvanın başlangıcını bugün yapıyoruz. Birçok futbolcumuz bu anlamlı projeye katkı sağlamak üzere buraya geldiler. Türkiye geneli liseler arası futbol turnuvamızı başlatıyoruz. Burada tabii bu yılın mottosu unutulmaz derdimiz davamız olan Filistin'e destek. Tabii şehitlerimize rahmet. Dolayısıyla bu etkinlikle beraber inşallah Türkiye hattında dört bir tarafında sekiz ay boyunca önce illerde finaller, sonra bölge finalleri, devamında da Türkiye finali gerçekleşecek. Burada üç büyük spor kulübü başkanımıza da bilhassa çok teşekkür ediyorum. Bölge finallerinde scout ekipleri gelerek yetenekli futbolcuları inşallah spor hayatına kazandırmış olacaklar. Bizler de Türkiye Gençlik Vakfı olarak Türkiye'nin gençliği olarak gençlerin enerjisini, sporun birleştirici gücüyle bir araya getirerek ülkemize faydalı, sağlıklı, yaşama faydalı, kişisel gelişimlerine katkı sağlayan bir projeyle önümüzdeki yıllara imza atacağız. Burada geçen yıl yaklaşık 20 bin öğrencimizi ağırladık. Önümüzdeki yıl, 60 bin öğrencimizi ağırlamayı hedefliyoruz. Bütün genç kardeşlerimizi bu anlamlı projeye davet ediyoruz. Ben bilhassa tekrardan çok teşekkür ediyorum. Başta sizlere olmak üzere bütün katkı sağlayan bütün büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum"

MECNUN OTYAKMAZ: 60 BİN ÖĞRENCİYE TEMAS EDİLEN BİR ORGANİZASYON

TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz şunları söyledi:

"Öncelikle bu organizasyon için emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Başta Bilal Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ederim. 81 ilde organize edilen 60 bin öğrenciye temas edilen bir organizasyon. Futbolun birleştiriciliğini, sporun ahlakını ön plana çıkaran bir organizasyon gerçekleştirdik."

ARDA TURAN: DÜNYADAKİ TÜM SAVAŞLARIN BİTMESİ DİLEĞİYLE

Arda Turan da konuşmasında, "Çok güzel bir gündü. Eski dostları görmek çok güzeldi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Futbolun birleştirici ruhunu tekrar hatırlattılar. Futbolun eğlence olduğunu unutmamak lazım. Dünyadaki tüm savaşların bitmesi dileğiyle" şeklinde görüşlerini aktardı.

ERTAN TORUNOĞULLARI: BÜTÜN ETKİNLİKLERDE SPORCU ARKADAŞLARIMIZLA BULUŞUP KATKIDA BULUNUYORUZ

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, "Gerçekten güzel bir organizasyon olmuş. Organizeyi yapan başkan ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Biz şuna inanıyoruz; spor ahlakıyla büyümüş bir gençliğin hem topluma hem ülkesine çok faydalı olacağına inanan bir kulübüz. Onun için biz de Fenerbahçe Kulübü olarak gençlerle ilgili yapılan bütün etkinliklerde sporcu arkadaşlarımızla yönetici arkadaşlarımızla buluşup katkıda bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

İSMAİL YÜKSEK: GENÇLERE GÜZEL NESİLLER BIRAKMAK İSTİYORUZ

Fenerbahçeli oyuncu İsmail Yüksek, "Öncelikle herkese tekrardan çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir organizasyon vardı, çok güzel bir gün oldu. Bizler de burada olduğumuz için çok mutluyuz. Bizleri de davet ettikleri için tekrardan teşekkür ederiz. Biz futbolcular olarak gençlere başarılarınıza ilham olmak istiyoruz. Gençlere güzel nesiller bırakmak istiyoruz" dedi.

HAKAN DALTABAN: FİLİSTİN KANAYAN YARAMIZ

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban ise Filistin konusundaki duyarlılığın altını çizerek, "Organizasyona dahil Filistin kanayan yaramız. Bu konu adına verilen bütün mücadelenin yanındayız. Ayrıca burada bir özellikle gençlerin spora alıştırılması üzerine bir organizasyon var. Çok anlamlı ve değerli. Gençlerimizi, sporun barış ve birleştirici ruhuna çekiyor olmamız lazım. Yeni nesillerde sporsuz bir hayatın olmadığını biliyoruz. Yarın öbür gün gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak için yapılan her türlü organizasyonu sonuna kadar destekliyoruz. Biz de Beşiktaş Kulübü olarak altyapıya çok önem veren gençlerin spora yatkınlığına önem veren bir kulübüz. Büyük bir camiayız. Bu anlamda özellikle yeni neslin spora ulaşması için verilen bütün mücadelelere sonuna kadar destek veriyoruz, veririz. Burada da çok değerli iki tane genç kardeşimiz var. Onlar da özellikle yeni nesil gençlerimize çok önemli örnek. Yeni nesile bazı önerilerim olacak. Lütfen amatör ruhu, sporun birleştirici ve kardeşlik havasını unutmasınlar. Çok erken profesyonel olmaya çalışmasınlar. İyi bir kariyerin amatör ruhtan ve çok çalışmaktan geçtiğinin bilincinde olsunlar. Herkese tavsiye ederim. Emirhan ve Orkun bizim genç kardeşlerimiz" açıklamasını yaptı.

ORKUN KÖKÇÜ: ÇOK GÜZEL BİR ETKİNLİK BENCE

Beşiktaş'ın kaptanlarından Orkun Kökçü ise şunları söyledi:

"Tabii genç yaşta keyif almak, öğrenmek yani sporla vakit geçirmek çok iyidir. Avrupa'da ben böyle büyüdüm. Dışarıda top oynayarak büyüdüm. Yani o da futboluma da yansıdı. Yeteneğini de değiştirebiliyorsun veya böyle bir etkinlikte. Yani çok güzel bir etkinlik bence"

EMİRHAN TOPÇU: ZEKİ, ÇEVİK VE AHLAKLI OLUNMASI GEREKİYOR

Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu da, "Öncelikle ilk başta kötü alışkanlıklardan uzak durmaları gerekiyor. Çünkü sporcu olabilmek için hani laf vardır. Zeki, çevik ve ahlaklı olunması gerekiyor. Bu yüzden ilk başta dediğim gibi bütün kötü alışkanlıkları bırakıp sadece kafayı spora vermeleri lazım. Kardeşimle Avrupa'dan yani bir örnek verdi. Ben Anadolu'dan çıktım. Tokat'ta büyüdük. Yüzde 100'ünü spora versinler" dedi.