Tüm ülkede arttı, Ege Bölgesi'nde azaldı

Türkiye'de nohut üretimi bir önceki yıla göre yüzde 34 artarken, Ege Bölgesi'nde yüzde 13,9 azaldı. Ülke genelinde 630 bin ton nohut üretimi yapılırken, Ege Bölgesi'nde üretim 50 bin 978 tonda kaldı.



Türk mutfağının en önemli bakliyatlarından biri olan nohutta üretim bir önceki yıla göre yüzde 34 artarken, Ege Bölgesi'nde yüzde 13,9'luk düşüş yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, "TÜİK tarafından yayımlanan 2018 yılı Bitkisel Üretim İstatistikleri verilerine göre ülkemizde 5 milyon 144 bin 159 dekarlık alanda ekilen nohudun 5 milyon 141 bin 15 dekarlık alanı hasat edilmiştir. 2018 yılında nohut üretimi bir önceki yıla göre yüzde 34'lük bir artış göstererek 630 bin ton olmuştur. 2018 yılı verilerine göre nohut üretim miktarı en yüksek 5 il sırasıyla 65 bin 952 tonla Kırşehir, 57 bin 959 tonla Ankara, 53 bin 319 tonla Yozgat, 48 bin 845 tonla Konya ve 46 bin 697 tonla Kırıkkale olurken, nohut üretimi en düşük 5 il sırasıyla 1 tonla Kastamonu, 3 tonla Ordu, 7 tonla Giresun, 8 tonla Zonguldak ve 9 tonla Bartın oldu. Ülkemizde Ardahan, Artvin, Düzce, Gümüşhane, Kars, Rize, Trabzon ve Yalova olmak üzere 8 ilde nohut üretimi yapılmamıştır" dedi.



2018 yılında Ege Bölgesi'nde nohut üretim miktarının bir önceki yıla göre yüzde 13,9 azalarak 50 bin 978 ton olduğunu kaydeden Akyol, "2018 yılında Ege Bölgesi illeri arasında en fazla nohut üretimine sahip il 27 bin 233 tonluk üretimle Uşak ili olurken, en az nohut üretimine sahip olan il ise 67 tonla Aydın ilidir" açıklamasında bulundu.



Manisa'da en çok üretim Demirci'de



Manisa'daki nohut üretiminden de bahseden Akyol şunları söyledi:



"2018 yılı verilerine göre Manisa ilindeki nohut üretimi bir önceki yıla göre yüzde 21,5 azalarak 2 bin 978 ton olarak gerçekleşmiş olup, Manisa ili bu üretim miktarı ile Türkiye üretiminin yüzde 0,5'ini karşılamaktadır. Manisa ili en fazla nohut üretimi yapan Türkiye'de 32'nci, Ege Bölgesi'nde 5'inci il konumundadır. 2018 yılı geçici verilerine göre Manisa ilinde nohut üretiminin en fazla olduğu 5 ilçe sırasıyla 883 tonla Demirci, 447 tonla Akhisar, 412 tonla Kula, 405 tonla Gördes ve 338 tonla Soma'dır. Manisa ilinde nohut üretiminde en fazla verim 170 kg/da ile Yunusemre ilçesinde, en az verim ise 64 kg/da ile Köprübaşı ilçesindedir." - MANİSA