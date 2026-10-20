Tuncer Bakırhan Meclis'te açıkladı! İran ile PJAK masaya oturuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tuncer Bakırhan Meclis'te açıkladı! İran ile PJAK masaya oturuyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran ile terör örgütü PJAK arasında yeni bir diyalog sürecinin başladığını açıklayan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Sayın Bafel Talabani MERI formunda yaptığı konuşmada İran'daki Kürtlerle ilgili yeni bir diyalog sürecinin başlangıç aşamasında olduğunu belirtti ve İran devletinin de buna olumlu baktığı bilgisini verdi. Biz de bu açıklamayı önemsiyoruz. " dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konşmada, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri değerlendirdi.

Bakırhan, geçen hafta İstanbul'da, Kocaeli'de, Sakarya'da başta olmak üzere birçok kentteki sel taşkınlarında yaşamını yitiren ve yaralanan yurttaşlar olduğunu hatırlatarak, "Öncelikle bu her üç kentimizde yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanlarımıza acil şifalar diliyorum. Aynı zamanda bu selde dükkanı zarar gören bütün yurttaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umarım her şeye çok hızlı koşan iktidarımız burada zarar ziyan tazmini yaparak bu sel felaketinde kayıpları olan yurttaşlarımızın aynı zamanda zararlarını da giderir" dedi.

İSTANBUL'DAKİ SEL

"Yağmurdur yağar tabii, dünyada da yağmur yağıyor" diyen Bakırhan, hükümetin "sorumsuzluk" yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yağmur yağdığında eğer insanların ölmesi, araçların sürüklenmesi, evlerin suyla dolması, 16 milyonluk bir kentin ve diğer kentlerimizin saatlerce, günlerce felç olması durumu ortaya çıkıyorsa bu durumu sadece yağmura bağlamak doğru olmaz. Bu durum kentin nasıl yönetildiği ile ilgilidir. İstanbul'da, Kocaeli'de, Sakarya'da yıllardır dere yatakları daraltıldı. Su havzaları yapılaşmaya açıldı. Ya güzel kardeşim, sen dere yatağına imar izni verirsen, orayı betonla doldurursan su nereden geçecek? Suyun da bir hafızası vardır. Yolunu kapatırsan üzerinden geçer, altına alır, geçer ve insanlar yaşamını yitirir. Dolayısıyla bu durumu sadece yağmurun çok yağmasına bağlayan akıl bence doğru yapıyor, yanlış yapıyor. Dönüp biraz o kentlerin o dere havzalarının nasıl yapılaştırıldığı ve yönetildiğine biraz bakması gerekiyor. Düşünün, kuzey ormanları İstanbul'da yollarla, havinalarıyla parçalanmış. Bütün vadilere her gün projeler veriliyor. O su havzaları rezidanslarla yükseliyor. Sonra da çok yağmur yağdı diye bir gerekçe üretiyorlar. Valla biz bunu kabul etmiyoruz. Bu sel felaketinden etkilenmeyen yurttaşlarımız da kabul etmiyor. Bu sel ve yağmur sizi uyardı, inşallah aklınızı başınıza alırsınız."

Bakırhan, Kanal İstanbul projesinin sel gündemi sırasında yeniden gündeme alındığını ve tartışmaya açıldığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Kentin suyunu, toprağını, yaşam alanını tehdit eden bu Kanal İstanbul projesini tekrar hayata geçirmek için ısrar ediyorlar. Biz de buradan sesleniyoruz İstanbul'un mega projelere ihtiyacı yok, İstanbul'un mega risklerden korunmaya ve kurtulmaya ihtiyacı var. Eğer bu topluma, insanlarımıza bir iyilik yapmak istiyorsanız bu mega riskleri ortadan kaldıracak projeler yapın.

İki yıldır baştan İstanbul olmak üzere belediyelerle uğraşıyorlar ama 14 Ekim'de İstanbul aslında iktidara dedi ki: 'Ya biraz da artık belediyelerle uğraşacağına benim sorunlarımla uğraş.' Bakalım buradan bir ders çıkacak mı? Onu da beraber izleyip göreceğiz. Belediyeleri nasıl transfer edeceğinizi her gün konuşacağınıza, su basınca suyun nereye, suyun nereye transfer edeceğinizi de biraz konuşsanız, sayın hükümet, sayın yetkililer, sayın bakan. Bakın, İstanbul'da değiştirilmesi gereken dere deposu değil, dereyi arsayı, yeşili betona, kenti rampaya çeviren anlayışı değiştirmek gerekiyor."

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi bölgesindeki MERI forumuna davet edildiklerini hatırlatarak, Türkiye'de yürüyen sürece ve Kürtler arasında diyalogların gelişmesine verdikleri önemi forumda da gördüklerini söyleyen Bakırhan, "Forumda en sık yapılan değerlendirmelerden biri şuydu: 'Türkiye'de barış bölge barışının dinamosu olabilir' dediler. Biz de bu tespite yürekten katıldık. Doğru bir tespittir. Çünkü Türkiye'de Kürt meselesi demokratik yollarla çözüldüğünde bunun olumlu etkisi Türkiye'de sınırlı kalmaz; Suriye'de, Irak'ta, İran'da da hissedilir. Bu süreç yalnızca Türkiye'nin değil, bütün bölgenin umududur" dedi.

Bakırhan, Kürtlerin bugün bölgede barışın en istekli ve en kararlı taraflarından birisi olduğunu belirterek, "Kürtlerin ortak stratejik çıkarları çapında birleşmesi, bulundukları ülkelerin başkentinde daha güçlü olması bölge barışındaki kurucu rolünü daha da büyütecektir. Çünkü her yerde gördüğümüz ve tekrar teyit ettiğimiz en önemli şey şu oldu: Orta Doğu bugün bekleyenin değil, konuşanın ve siyaset üretmenin yol aldığı bir zemindir. Bundan ötürü Kürtler kendi aralarında daha fazla konuşmalı, daha fazla diyalog kurmalı, varsa kendi aralarındaki sorunları bunları gidermeli, sorunlarını konuşarak çözmeli ve bölgenin geleceğinde güçlü bir biçimde yer almalıdır" diye konuştu.

"İRAN İLE DİYALOG BAŞLARSA DESTEKLEYECEĞİZ"

Forumda konuşulan önemli başlıklardan birinin de İran olduğuna değinen Bakırhan, şu ifadelere yer verdi:

"Bu vesileyle İran'a dair ayrıca bir şeyler söylemek istiyorum. Sayın Bafel Talabani forumda yaptığı konuşmada İran'daki Kürtlerle ilgili yeni bir diyalog sürecinin başlangıç aşamasında olduğunu belirtti ve İran devletinin de buna olumlu baktığı bilgisini verdi. Biz de bu açıklamayı önemsiyoruz. İran'da henüz oturmuş bir düzen yok, bunu biliyoruz. Haklı olarak diyeceksiniz ki İran'da her gün Kürtler maalesef tutuklanıyor, idam ediliyor. Fakat çok açık bir gerçek var; İran'da Kürt siyasi dinamikleri meselelerini savaşla değil, diyalog ve müzakereyle çözmek istiyorlar. Tahran'da bunun Tahran'da bunu bir imkân olarak görmeli, idam sehpaları yerine, mahpular cezaevleri yerine bu diyalog ve müzakere talebine sırtını çevirmemelidir. İran yönetimi diyalog isteyen Kürt aktörleriyle doğrudan konuşabilmelidir. Aracıya gerek kalmamalıdır. Silahın konuştuğu yerde kimse kaybetme silahın konuştuğu yerde herkes kaybeder. Masanın olduğu yerde kimse kaybetmez. Dolayısıyla İran'da siyasetin konuşuldu konuşulduğu bir başlangıcın yapılmasını önemli görüyoruz. İran'da Kürt partileri yıllardır masaya oturmaya hazır olduklarını açıkça söylüyorlar. Tahran için bu kaçırılmaması gereken bir fırsattır. Kürt partileriyle müzakere ve diyalog masası vakti masası vakti kaybedilmeden kurulmalıdır. Bu masa geçici olmamalıdır. Bu masanın bir takvimi ve güvenceleri olmalıdır ve bu masa kalıcı bir barışa ulaşmak için değerlendirilmelidir. Biz bu diyaloğun devletli olarak başlamasını istiyoruz. Eğer bu diyalog başlarsa söz veriyoruz bu diyaloğu sonuna kadar destekleyeceğiz. Türkiye'de yürüyüş sürecin başarıya ulaşması da İran aleyhine değil, bütün bölgenin yararıdır. Türkiye'de İran'da olası bir Kürt ve İran diyalog sürecine destek vermelidir."

"ARTIK NEYİ BEKLİYORSUNUZ?"

Bakırhan, "PKK yönetiminin 8 Ekim’de Türkiye’den tamamen çekilme kararını açıkladığını ve bazı kampların boşaltıldığını" belirterek, bu gelişmelerin ardından barış sürecinde atılacak adımların geciktirilmemesi gerektiğini vuruladı. Bakırhan, "Hareket yönetimi Türkiye’de tek bir ferdinin kalmadığını, buradaki bütün güçlerini Türkiye sınırları dışına çektiğini söyledi. Bu önemlidir, atılmış önemli bir adımdır. Yine 8 Ekim’de bazı kampları boşalttıklarını belirtti hareket yönetimi. Bu önemli adımın sonuncusu. Herkesin aklında şöyle bir şey var: Barışın önünde açılacak adımlar daha ne kadar bekleyecek? Madem Türkiye’deki hareket militanlarını çektiyse, madem yavaş yavaş bulundukları üsleri boşaltıyorlar, kamplardan çekiliyorlarsa o zaman neyi bekliyoruz? Daha ne kadar bekleyeceğiz sorusunu soruyor insanlar" diye konuştu.

Silahların yakılmasına tanıklık ettiklerini, çekilme kararının açıklandığını ve kampların boşaltıldığını kaydeden Bakırhan, "Bu kadar açık bir tablo karşısında artık beklemenin bir gerekçesi kalmadı, iktidarın da bir bahanesi ve gerekçesi kalmadı. Biz de toplumun bize sorduğu sesle ve açık yüreklilikle buradan kürsümüzden soruyoruz. İktidara diyoruz ki; artık neyi bekliyorsunuz? Artık daha ne yapılması gerekiyor? Bu soruya iktidar sessizlikle cevap veremez. İktidar artık niyet anlatmayı bir kenara bırakıp karar alma aşamasına geçmelidir. Somut adım atma aşamasına geçmelidir" ifadesini kullandı.

"ÖCALAN'IN KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE BARIŞ VE SİYASALLAŞMA KURULU GECİKMEDEN KURULMALI"

Barış sürecinin yeni şartlar ve gerekçelerle ertelenemeyeceğini belirten Bakırhan, Meclis’e gerekli yasaları çıkarma, kayyum uygulamasını sona erdirme ve ifade ile örgütlenme özgürlüğünün önündeki engelleri kaldırma çağrısı yaparak, şu görüşlere yer verdi:

"Barış bekleme salonunda tutulacak bir şey değil. Her hafta yeni bir şart, her ay yeni bir gerekçe üreterek bu tarihi imkân tüketilemez. Açıkça diyoruz; Meclis daha fazla sorumlu kalsın, gerekli yasaları çıkarsın, kayyum sistemini bitirsin, ifade ve örgütlenme özgürlüğü önündeki engelleri kaldırsın. Hukuku iktidar sopası olarak değil, herkesin güvencesi haline getirsin.

Sayın Öcalan’ın koordinatörlüğünde Barış ve Siyasallaşma Kurulu artık gecikmeden kurulmalı ve çalışmalarına başlamalıdır. Silah bırakma bir irade beyanıyla tamamlanamaz. Onu sonuca götürecek bir mekanizma gerekir. O mekanizma bu kuruldur. Bu kurulda çalışacak isimler Sayın Öcalan’la gerekirse 7/24 saat barış mesaisinde olmalıdır. Sürecin baş müzakerecisiyle haftalar süren aralıklarla görüşülerek bu işi sağlıklı bir şekilde yürütmek imkansız bir noktaya geldi. Her geçen gün barış için kaybedilmiş bir gündür. Bu kurul beklemeye alınamaz, hemen kurulmalı, hemen çalışmaya başlamalıdır."

"BİR ELİNİZLE BARIŞ DEYİP, ÖTEKİ ELİNİZLE TOPLUMU VE BASINI SUSTURAMAZSINIZ"

Bakırhan, barış süreci devam ederken basına ve topluma yönelik uygulamaların da son bulması gerektiğini, Halk TV’ye kayyum atanmasına, gazetecilere yönelik gözaltılara ve yayınlara getirilen erişim engellerine tepki gösterdi.

"Eğer barış siyasetin konuşması ise neden konuşan herkes bir şekilde cezalandırılıyor, sansüre uğruyor" diye soran Bakırhan, "Bir elinizle barış deyip öteki elinizle toplumu ve basını susturamazsınız. Halk TV’ye kayyum atıyorsunuz. Bir şirket satın alımına yönelik iddialar, yüzlerce gazetecinin emeğine, milyonlarca insanın haber alma hakkına müdahalenin gerekçesi olamaz. Fon ile ilgili konuşan gazeteciler gözaltına alınamaz. Dipnot Yayınları’nın Mahir Çayan kitabı toplatılıyor, yayıncısı yargılanıyor. Mezopotamya Ajansı’na, JinNews’e, Yeni Yaşam’a dönük sansür ve erişim engelleri hâlâ devam ediyor" dedi.

FON KRİZİ: BU MESELENİN TEK SORUMLUSU İKTİDARINIZDIR

Bakırhan, konuşmasında fon krizine de geniş yer ayırdı. Türkiye’de yaşananları büyük bir vurgun olarak nitelendiren Bakırhan, ekonomik sistemin işleyişini eleştirerek, "İddiaya bakın, fonlara bakın, faiz ve gelir giderlerine bakın. Ülke ekonomisi dünyanın en büyük kumarhanelerinden birisine neredeyse çevrilmiş" dedi.

Fon krizinin yarattığı mağduriyetler ile emeklilerin ve emekçilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları karşılaştıran Bakırhan, inançlı kesimlere de seslenerek, şunları söyledi:

"Alnı beş vakit seccadeye giden, beş vakit namaz kılan vicdanlı büyüklerimize ve kardeşlerimize soruyoruz, Allah aşkına bu kadar soygun, bu kadar vurgun, kul hakkı olmadan yapılabilir mi? Bunu inançlı kardeşlerimize soruyorum, onlar kararını versin. İslam’ın ve insanlığın en temel ilkesi nedir? Kul hakkıdır. Yoksulun, işçinin, emeğinin hakkı gizli hesaplarda buharlaşırken susmak kul hakkına girmek değil midir diyorum?"

"FON KRİZİ İÇİN ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMALI"

Fon krizine ilişkin Meclis’te görüşülecek yasa teklifini de eleştiren Bakırhan, düzenlemenin mağdurların zararlarının giderilmesi ve sorumluların cezalandırılması yerine, paranın geri getirilmesine odaklandığını savunarak, "Bu yasa insanları dolandıranları cezalandırmak yerine ‘Çaldığın parayı getir, helalleşelim’ denen bir yasa olacak. Böyle bir yasa olmaz. AKP iktidarı burada sorun çözmek değil, yönetmek istiyor. Biz ise vurgunda mağdur olanlar adına, o küçük birikimlerini kaybeden, dişinden tırnağından artıran o yoksullar adına, 80 milyon adına diyoruz ki bu sorunu çözmek zorundasınız. Bu sorunun çözülünceye kadar da takipçisi olacağız" dedi.

Bakırhan, küçük miktarlarda hırsızlık yapanlara ağır cezalar verilirken büyük miktarlarda para çalanların korunduğunu öne sürerek "Aç karnını doyurmak için hatırlarsınız baklava çalan çocuğa ne verdiniz? Dokuz yıl ceza veren bir sistem. Eski parayla halkın katrilyonlarını çalanları korumaya devam ediyor. Baklava çalmaya gücü yeten, katrilyonları çalanlar karşısında sessiz kalıyor. Böyle adalet olur mu? Böyle adaleti kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Fon krizinin araştırılması için komisyon kurulması önerisinin kabul edilmediğini belirten Bakırhan, "20 milyar dolar, milyonlarca insanın mağdur olduğu bir iş için araştırma komisyonu kurmayacaksak ne için kuracağız? Bu Meclis ne için var? Bunu artık herkesin vicdanına bırakıyorum. Neyi, niye kabul etmiyorlar? Ne ispatlıyorlar" diye sordu.

Bakırhan, DEM Parti’nin fon krizine ilişkin tutumunu ise "Çünkü kirlenmemiş bir partiyiz. Emekçiyiz, yoksuluz, emekçiyiz. Bu işlere bulaşsaydı böyle rahat konuşur muyduk biz de? İşte biz sizin yoldaşlarınızız. Sizin o verdiğiniz onurlu mücadelenin temsilcileriyiz. Biz yanlış da yapmayız, yanlış yapanı da kabul etmeyiz" sözleriyle anlattı.

"BU BÜTÇE KİMİN BÜTÇESİ?"

Bakırhan, 2027 yılı bütçesini de eleştirerek kaynakların faiz ve sermaye kesimlerine aktarıldığını, ekonomik yükün ise emekçilerin ve emeklilerin üzerine bırakıldığını savunarak, "Geçen hafta 2027 yılı bütçesi sunuldu. Yine bir AKP klasiği ile karşı karşıyayız. Yine kaynaklar faiz lobilerine, sermayeye, güvenlik politikalarına, rantiyeci kesimlere aktarılırken yükü emekliye, emekçiye, asgari ücretliye ve halka bindiren bir bütçe hazırlıyorlar. Buna da refah bütçesi diyorlar. Fakir fukaranın içinde olmadığı bütçenin neresi refahlıdır" diye konuştu.

Bütçedeki faiz ve sosyal harcama kalemlerini karşılaştıran Bakırhan, "Faize yaklaşık 4 trilyon ayırıyorlar. Sosyal harcamalara 1 trilyon 300 milyar. Dört katını faize veriyorlar. Yani fakir fukaraya gidecek olanı faize veriyorlar. Adına da ne diyorlar? Refah bütçesi. Zenginin bütçesi. Bu mu refah bütçesi olacak?" diye sordu.

Gelir vergisi üzerinden emekçilerden alınması öngörülen tutarla patronlardan alınacak tutarı karşılaştıran Bakırhan, "Emekçilerin ödediği gelir vergisinden 5 trilyon 533 milyar lira almayı düşünüyorlar. Emekçilerden 5 trilyon 500 milyar almaya çalışıyorlar. Peki patronlardan ne kadar almayı düşünüyorlar? 2 trilyon. Emekçilerden 5 trilyon, zenginlerden, sermayeden 2 trilyon. Bu bütçe kimin bütçesi sizce? Bu mu refah bütçesi" ifadelerini kullandı.

Savunma harcamalarındaki artışa da dikkati çeken Bakırhan, "Savunma harcamaları yüzde 66 artmış. Ülkede belki çekiliyor, sınırlarından çekiliyor, kampları boşaltıyorlar. Barış sürecinde silaha yüzde 60'dan daha fazla bütçeden para ayırıyorsun. Bu sorunların cevabı kimde, onu da merak ediyorum. Bu ülkenin barışa olan ihtiyacı bu kadar açıkken kaynakların savaşa, silaha harcanması nasıl izah edilecek" diye konuştu.

DEM PARTİ’DEN 24 EKİM’DE BÜTÇE KAMPANYASI

DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti’nin bütçe kaynaklarının savaşa ve rant kesimlerine değil, emeklilere, emekçilere ve yoksullara ayrılması için mücadele edeceğini söyledi. Parti olarak "Ekmek, Barış ve Adalet İçin Bütçe" sloganıyla 24 Ekim’de kampanya başlatacaklarını açıklayan Bakırhan, kendisinin Siirt’in Kurtalan ilçesinde emekçiler ve emeklilerle bir araya geleceğini, Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları’nın ise İstanbul’da olacağını belirtti.

Kaynak: ANKA
Tuncer BakırhanDEM PartiGüncelGündemTerörİranPjakSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Yalçın Çetin Yalçın Çetin:
    Siz önce kendi yönettiğiniz Diyarbakır a bakın Tuncer Bakırhan, Kayapınar belediyesi başkanı Cengiz efendi karısını yegenlerini belediyede işe alsın, belediye çalışanlarını haksız gerekçeler göstererek tazminatsız işten çıkarsın, size Diyarbakır i dar ederiz 0 1 Yanıtla
  • ALİ YILDIRIM ALİ YILDIRIM:
    DEM parti toplumun refah gelir adaleti üretim gelişmişlik kültür gibi ortak değerleri üzerinden değil de tamamen ırkçılık üzerinden bölücü bir siyasete batmış partidir 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’a UEFA’dan kötü haber Galatasaray'a UEFA'dan kötü haber
Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül’ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül'ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Sincan’da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık Belediye ekipleri harekete geçti Sincan'da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Belediye ekipleri harekete geçti
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı’na sunuldu Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı'na sunuldu
15 yaşındaki çırağa işkencede yeni gelişme Yeniden gözaltına alınan cani berber tutuklandı 15 yaşındaki çırağa işkencede yeni gelişme! Yeniden gözaltına alınan cani berber tutuklandı
Galatasaray maçı öncesi Lille’de son prova Yıldız isim yok Galatasaray maçı öncesi Lille'de son prova! Yıldız isim yok
Türkiye’den çıkarken yakalandı Valizinden servet çıktı Türkiye'den çıkarken yakalandı! Valizinden servet çıktı
Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu Yüzlerce kişi ve şirkete çağrı Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu! Yüzlerce kişi ve şirkete çağrı
Milli takım görevini kabul eden Sergen Yalçın: 4 yıllık anlaşma var, maaşı daha konuşmadım Milli takım görevini kabul eden Sergen Yalçın: 4 yıllık anlaşma var, maaşı daha konuşmadım
A Milli Takım’ın yeni hocası Sergen Yalçın’ın TFF’den ücret istemediği öğrenildi A Milli Takım'ın yeni hocası Sergen Yalçın'ın TFF'den ücret istemediği öğrenildi
Sergen Yalçın’dan ilk icraat Montella’nın kovduğu ismi geri getiriyor Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Montella'nın kovduğu ismi geri getiriyor
Zincir marketlerin “1 alana 1 bedava“ oyunu deşifre oldu Zincir marketlerin "1 alana 1 bedava" oyunu deşifre oldu
Nikahta gergin anlar Memurun tavrı, Ahmet Özer’i küplere bindirdi Nikahta gergin anlar! Memurun tavrı, Ahmet Özer'i küplere bindirdi
Henüz 24 yaşındaydı Çelik platformun altında kalan işçinin acı sonu Henüz 24 yaşındaydı! Çelik platformun altında kalan işçinin acı sonu
Anne baba çekim peşindeyken çocuklarının başına gelene bakın Anne baba çekim peşindeyken çocuklarının başına gelene bakın
“Yarın savaş olacak“ Lille’den Galatasaray ve Osimhen’e meydan okuma "Yarın savaş olacak!" Lille'den Galatasaray ve Osimhen'e meydan okuma
Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
Dünyaca ünlü markalar tablalara düştü Dünyaca ünlü markalar tablalara düştü
Bir şehri gururlandıran hareket Herkes temizlik işçisini konuşuyor Bir şehri gururlandıran hareket! Herkes temizlik işçisini konuşuyor
Meclis’e sunuldu İşte Mekke Anlaşması’nın 16 maddelik taslağı Meclis'e sunuldu! İşte Mekke Anlaşması'nın 16 maddelik taslağı
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti’ye katıldı Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı
15:40
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti’ye katıldı
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı
15:32
Alarmları kurun Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam kıyamet kopacak
Alarmları kurun! Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam kıyamet kopacak
15:19
Meclis’e sunuldu İşte Mekke Anlaşması’nın 16 maddelik taslağı
Meclis'e sunuldu! İşte Mekke Anlaşması'nın 16 maddelik taslağı
14:55
Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
14:54
“Yarın savaş olacak“ Lille’den Galatasaray ve Osimhen’e meydan okuma
"Yarın savaş olacak!" Lille'den Galatasaray ve Osimhen'e meydan okuma
14:46
Trabzonspor’un kalecisi Onana, Beşiktaş’a karşı topu tutup kendini yere bıraktı
Trabzonspor'un kalecisi Onana, Beşiktaş'a karşı topu tutup kendini yere bıraktı
14:31
Doğu Libya’daki meclis boykotu kaldırdı, Türkiye ile 2019’daki deniz muhtırasını onayladı
Doğu Libya'daki meclis boykotu kaldırdı, Türkiye ile 2019'daki deniz muhtırasını onayladı
14:26
Henüz 24 yaşındaydı Çelik platformun altında kalan işçinin acı sonu
Henüz 24 yaşındaydı! Çelik platformun altında kalan işçinin acı sonu
14:19
Nikahta gergin anlar Memurun tavrı, Ahmet Özer’i küplere bindirdi
Nikahta gergin anlar! Memurun tavrı, Ahmet Özer'i küplere bindirdi
13:58
Real Madrid ve Manchester City’deki terlik yasağı iddiası: Parmak arası modelin ayağa etkisi
Real Madrid ve Manchester City'deki terlik yasağı iddiası: Parmak arası modelin ayağa etkisi
13:47
Sergen Yalçın’dan ilk icraat Montella’nın kovduğu ismi geri getiriyor
Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Montella'nın kovduğu ismi geri getiriyor
13:43
Tesla hisseleri bir yılda yüzde 16,44 geriledi, kredi risk primi üç yılın zirvesinde
Tesla hisseleri bir yılda yüzde 16,44 geriledi, kredi risk primi üç yılın zirvesinde
13:38
A Milli Takım’ın yeni hocası Sergen Yalçın’ın TFF’den ücret istemediği öğrenildi
A Milli Takım'ın yeni hocası Sergen Yalçın'ın TFF'den ücret istemediği öğrenildi
13:27
Milli takım görevini kabul eden Sergen Yalçın: 4 yıllık anlaşma var, maaşı daha konuşmadım
Milli takım görevini kabul eden Sergen Yalçın: 4 yıllık anlaşma var, maaşı daha konuşmadım
13:19
Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu Yüzlerce kişi ve şirkete çağrı
Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu! Yüzlerce kişi ve şirkete çağrı
13:08
Türkiye’den çıkarken yakalandı Valizinden servet çıktı
Türkiye'den çıkarken yakalandı! Valizinden servet çıktı
13:02
Galatasaray maçı öncesi Lille’de son prova Yıldız isim yok
Galatasaray maçı öncesi Lille'de son prova! Yıldız isim yok
12:21
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı’na sunuldu
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı'na sunuldu
12:10
Sincan’da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık Belediye ekipleri harekete geçti
Sincan'da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Belediye ekipleri harekete geçti
11:42
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
11:40
Protestolarla sarsılan Fransa’da yağmalanmayan tek dükkan
Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan
11:28
Salah’tan Beşiktaş’a olay gönderme
Salah'tan Beşiktaş'a olay gönderme
11:11
Yumurtalarını satan kadınlarla ilgili şoke eden detaylar: Fizilsel özelliklere göre katalog oluşturmuşlar
Yumurtalarını satan kadınlarla ilgili şoke eden detaylar: Fizilsel özelliklere göre katalog oluşturmuşlar
11:06
Juventus’un teknik direktör listesinde Italiano iddiası: Spalletti için kritik 3 maç
Juventus'un teknik direktör listesinde Italiano iddiası: Spalletti için kritik 3 maç
11:05
Bahçeli’den salonu ayağa kaldıran sözler Partililer ayakta alkışladı
Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Partililer ayakta alkışladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 15:51:51. #.0.2#
SON DAKİKA: Tuncer Bakırhan Meclis'te açıkladı! İran ile PJAK masaya oturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei