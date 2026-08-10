TURKA dünya basınında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TURKA dünya basınında

TURKA dünya basınında
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye’de araç muayene hizmetlerinin 15 Ağustos 2027 itibarı ile devralmaya hazırlanan TURKA'nın 20 yıllık imtiyaz hakkı sözleşmesini imzalaması uluslararası basında yankı buldu. Uluslararası yayın kuruluşları, dünyanın en büyük araç muayene programlarından biri için Türkiye'de 3 milyar dolarlık yatırım programıyla yeni dönemin başladığını yazdı.

Türkiye'de araç muayene hizmetlerini 2027’den itibaren 20 yıllığına üstlenecek TURKA'nın, imtiyaz hakkını devralmak üzere sözleşme imzalaması, TURKA markasının uluslararası ortaklarının faaliyet gösterdiği ülkeler başta olmak üzere dünya basınında geniş yer buldu.

ABD, İspanya ve Arjantin'in yanı sıra İngiltere ve Almanya'da ekonomi, finans ve genel haber mecralarında yayımlanan haberlerde, Türkiye'nin dünyanın en büyük araç muayene programlarından biri için 20 yıllık yeni dönemi başlattığı vurgulandı.

Uluslararası finans yayınlarından Yahoo! Finance, AP News, Morningstar ve Benzinga başta olmak üzere çok sayıda yayın kuruluşu gelişmeyi okuyucularına aktarırken, Almanya'da Abend Echo, Finanzjournal Aktuell ve wallstreet:online, Birleşik Krallık'ta ise The Scotsman ve The Yorkshire Post gibi mecralar habere yer verdi. ABD'de ayrıca FOX, CBS, ABC ve NBC yayın ağına bağlı çok sayıda televizyon kuruluşunun dijital haber platformunda imtiyaz hakkı sözleşmesine ilişkin haber yayımlandı. Haberler, ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere farklı kıtalarda 28 ülkede 1000’e yakın mecra üzerinden 255 milyon kişiye ulaştı.

TURKA dünya basınında

Araç parkı 34 milyonu aştı

34,5 milyon kayıtlı araç ve yılda yaklaşık 16 milyon araç muayenesiyle Türkiye, dünyanın en büyük araç muayene programlarından birine sahip bulunuyor. İmzalanan sözleşmenin ardından yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım programı kapsamında mevcut altyapı tamamen yenilenerek yeni nesil araç muayene sistemi kurulacak.

Yeni sistem kapsamında Türkiye’nin 81 ilinde 249 sabit, 103 mobil araç muayene istasyonu ve 900 muayene hattı hizmet verecek. Yapay zekâ destekli görüntü işleme, çok noktalı kamera altyapısı ve lazer tarama teknolojileriyle desteklenecek sistem; daha kısa muayene süreleri, dijital hizmetler ve müşteri deneyimini merkeze alan yeni bir işletim modeliyle çalışacak.

TURKA, 2025 yılında gerçekleştirilen uluslararası ihaleyi kazanan MOI Ortak Girişim Grubu tarafından kuruldu. Konsorsiyum; Türkiye'den MetGün Grubu, ABD'den Opus Group, İspanya'dan Itversia Gestion ve Arjantin merkezli VTV Norte'u bir araya getiriyor. Kuzey Amerika, Avrupa ve Latin Amerika'daki deneyimi bir araya getiren yapı, dünyanın en büyük araç muayene programlarından birini 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacak.

TURKA dünya basınında

Şirket Haberleri, Ağustos, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Şirket Haberleri TURKA dünya basınında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı
Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı
Mekke Paktı İsrail’i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı Mekke Paktı İsrail'i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
Afyonkarahisar’da 77 yaşındaki baba, oğlunun kavgasında 2 kişiyi öldürdü Afyonkarahisar'da 77 yaşındaki baba, oğlunun kavgasında 2 kişiyi öldürdü
İran’da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai’ye yeni görev İran'da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai'ye yeni görev
Ünlü rapçi Sefo hayranına kaptırdığı mikrofonun peşine düştü Ünlü rapçi Sefo hayranına kaptırdığı mikrofonun peşine düştü
Ankara’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı Ankara'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Küçükçekmece’de bina boşluğuna düşen kadın ağır yaralandı Küçükçekmece'de bina boşluğuna düşen kadın ağır yaralandı
Ünlü oyuncu Christopher Lambert katıldığı etkinlikte imza dağıtırken yere yığıldı Ünlü oyuncu Christopher Lambert katıldığı etkinlikte imza dağıtırken yere yığıldı

17:55
TBMM’de kritik gün: Çerçeve yasa için partilerin tutumu netleşti
TBMM’de kritik gün: Çerçeve yasa için partilerin tutumu netleşti
17:28
Bahçeli’den Özgür Özel’e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız
Bahçeli'den Özgür Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?
17:10
Etimesgut Belediyesi’nde başkanvekili belli oldu
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu
16:26
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu Ekiplerin vahim bir tahmini var
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu! Ekiplerin vahim bir tahmini var
16:12
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı verildi
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
16:01
İstanbul’a geliyor İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti
İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
15:47
Sergen Yalçın ve Hülya Avşar’ın yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı Çapkınlık sohbeti bomba
Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı! Çapkınlık sohbeti bomba
15:44
Özkan Yalım’ın araçları satışa çıkardı İşte 26 araba için istenen bedel
Özkan Yalım'ın araçları satışa çıkardı! İşte 26 araba için istenen bedel
15:32
Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu
Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu
15:08
Özgür Özel kürsüde Yeni Parti “çerçeve yasa“ için kararını verdi
Özgür Özel kürsüde! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi
14:54
DEM Partili Tuncer Bakırhan Kürtçe özlü sözle “Terörsüz Türkiye“ yasasını anlattı
DEM Partili Tuncer Bakırhan Kürtçe özlü sözle "Terörsüz Türkiye" yasasını anlattı
13:52
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 20:53:09. #7.13#
SON DAKİKA: TURKA dünya basınında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.