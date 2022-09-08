Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'dan ayrıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'dan ayrıldı

08.09.2022 21:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'dan ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını tamamlayarak özel uçak "TUR" ile TSİ 21.15'te Hırvatistan'dan ayrıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını tamamlayarak özel uçak "TUR" ile TSİ 21.15'te Hırvatistan'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Zagreb Franjo Tudjman Uluslararası Havalimanı'ndan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan ve eşi Emel Hızlan, Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Bartol Simunic, Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Frano Matusic, Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Sebastian Rogac ve Cumhurbaşkanlığı Protokol Genel Müdürü Dragana Podner uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da başkent Zagreb'den ayrıldı.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'dan ayrıldı - Son Dakika

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