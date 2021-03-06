Sağlık Bakanı Koca, 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını Twitter'dan paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, her 100 bin kişide vaka sayısının birçok kentte kritik seviyeye ulaştığı görüldü.
Bakan Koca'nın paylaştığı harita üzerine hangi illerin kırmızıya döneceği konusu da merak edilmeye başlandı. Buna göre, haftalık vaka sayısının her 100 bin kişide, İstanbul, Samsun, Sinop ve Kocaeli gibi 10 büyükşehrin yer aldığı 24 kentin tedirgin eden seviyelerde seyrettiği kaydedildi.
Samsun, Sinop, Giresun, Ordu, Tokat, Trabzon, Rize, Amasya, Edirne, Osmaniye, Balıkesir, Kilis, Gümüşhane, Konya Aksaray, Adıyaman, Sakarya, Yalova, Kırklareli, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Artvin, Çanakkale, Burdur, Mersin.
Son Dakika › Sağlık › Türkiye'de aralarında 10 büyükşehrin bulunduğu 24 kent kırmızı kategoriye yaklaştı - Son Dakika