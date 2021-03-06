Türkiye'de aralarında 10 büyükşehrin bulunduğu 24 kent kırmızı kategoriye yaklaştı - Son Dakika

Türkiye'de aralarında 10 büyükşehrin bulunduğu 24 kent kırmızı kategoriye yaklaştı

06.03.2021 18:56
Türkiye'de aralarında 10 büyükşehrin bulunduğu 24 kent kırmızı kategoriye yaklaştı, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre haftalık vaka sayıları, birçok kentin kritik seviyeye doğru gittiğini gözler önüne serdi. Buna göre aralarında İstanbul, Samsun, Sinop ve Kocaeli gibi 10 büyükşehrin yer aldığı 24 il, kırmızı kategoriye dönmesi beklenen kentler arasında yer aldı.

Sağlık Bakanı Koca, 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını Twitter'dan paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, her 100 bin kişide vaka sayısının birçok kentte kritik seviyeye ulaştığı görüldü.

24 KENTİN KIRMIZI KATEGORİYE DÖNMESİ BEKLENİYOR

Bakan Koca'nın paylaştığı harita üzerine hangi illerin kırmızıya döneceği konusu da merak edilmeye başlandı. Buna göre, haftalık vaka sayısının her 100 bin kişide, İstanbul, Samsun, Sinop ve Kocaeli gibi 10 büyükşehrin yer aldığı 24 kentin tedirgin eden seviyelerde seyrettiği kaydedildi.

İşte vakaların yükselişe geçtiği ve kırmızı kategoriye dönmesi beklenen 24 il şöyle;

Samsun, Sinop, Giresun, Ordu, Tokat, Trabzon, Rize, Amasya, Edirne, Osmaniye, Balıkesir, Kilis, Gümüşhane, Konya Aksaray, Adıyaman, Sakarya, Yalova, Kırklareli, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Artvin, Çanakkale, Burdur, Mersin.

Türkiye'de aralarında 10 büyükşehrin bulunduğu 24 kent kırmızı kategoriye yaklaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs, İstanbul, Kocaeli, Samsun, Sinop, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Türkiye'de aralarında 10 büyükşehrin bulunduğu 24 kent kırmızı kategoriye yaklaştı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme Beşiktaş-Gaziantep FK maçı başladı! Canlı Anlatım İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi? Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı
Yukatel Denizlispor sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi Yukatel Denizlispor sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi         
18:36
İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! Nereler açık olacak? İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! Nereler açık olacak?         
18:23
Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı         
17:53
Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu         
17:20
Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi         
17:14
Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı         
16:03
Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu         
14:29
Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş         
12:36
Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı         
11:23
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı         
11:16
Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı         
11:08
Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi         
11:07
Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı         
10:31
Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı         
10:08
Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi         
10:01
Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi         
09:58
Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 19:11:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de aralarında 10 büyükşehrin bulunduğu 24 kent kırmızı kategoriye yaklaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei