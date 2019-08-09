Türkiye'de otoyol devrimi

Son 17 yılda devreye aldığı yeni otoyollar ile ticaret akışında uluslararası rotada köprü görevi üstlenen Türkiye'de dev otoyol projeleri vasıtasıyla iller arasındaki mesafeler kısalarak hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlanıyor.

Son 17 yılda devreye aldığı yeni otoyollar ile ticaret akışında uluslararası rotada köprü görevi üstlenen Türkiye'de dev otoyol projeleri vasıtasıyla iller arasındaki mesafeler kısalarak hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlanıyor. 2023 yılında toplam ulaşılması hedeflenen otoyol uzunluğu 5 bin 34 km, daha ileriki dönemde ise bu rakam 8 bin 235 km olarak bekliyor.

Türkiye, Ak Parti döneminde savunma, enerji başta olmak üzere bir çok alanda sınıf atladı. Hayata geçirilen dev projeler Türkiye'yi bölgesinde güçlü, uluslararası alanda da ses yükseltebilen bir ülke konuma getirdi. Öncelikle ticaretin kolaylaştırılması adına atılan ulaşım adımlarında otoyol projeleri büyük önem arz ediyordu. Devreye alınan otoyol projeler ile Türkiye, temiz, güvenli, tasarruf sağlayan ve zamanı kısaltan yollara sahip oldu.

Mevcut otoyol ağımızın uzunluğu 2 bin 875 km olan Türkiye'de bu rakamın 2023'te 5 bin 34 km'ye, 2023 ve sonrası hedefleriyle 8 bin 235 km'ye ulaştırılması amaçlanıyor. Otoyollarda öncelik nüfusun en yoğun olduğu Marmara Bölgesi. Bu ağın en önemli parçaları olan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu (433 km) tamamlandı. Kuzey Marmara Otoyolu'nda ise Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yolları (Odayeri-Kurtköy, Kınalı-Odayeri Kesimi-88 km ve Kurtköy-Akyazı Kesimi 169 km) hizmete açıldı.

ÇALIŞMALARIN SÜRDÜĞÜ OTOYOLLAR Üzerinde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de yer aldığı Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu, bu kuşağın diğer bir önemli bölümü. Bu otoyolun temeli geçtiğimiz yıl 18 Mart Zaferi'nin yıl dönümünde atıldı. İzmir'in, Aliağa ve Çandarlı Limanı'na yüksek standartlı yollarla bağlantı sağlayacak, mevcut şehir içi yollar üzerinden sağlanan kuzey-güney yönlü ağır vasıta trafiğine de hizmet edecek ve İzmir'in şehir içi trafiğini rahatlatacak Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun (76 km) temeli 5 Nisan 2017 yılında atıldı.

Edirne'den başlayan TEM (Trans European Motorway) Otoyolu'nun İstanbul-Bolu-Ankara-Pozantı-Adana-Gaziantep- Şanlıurfa kesiminin yapılmayan tek bölümü olan Ankara-Niğde Otoyolunun 14 Nisan 2017 tarihinde ihalesi yapıldı ve çalışmalara başlandı.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun devreye girmesiyle Batı ile Güneydoğu arasındaki otoyol seyahatinin kesintisiz hale gelmesi sağlanacak ve ayrıca ileride yapılması planlanan Şanlıurfa-Habur otoyolunun da tamamlanmasıyla Kapıkule'den başlayan TEM Otoyolu Habur Sınır Kapısına kadar uzanacak.

BÖLÜNMÜŞ YOLLARDA 17 YILDA YÜZDE 332'LİK ARTIŞ Gelişmenin ve kalkınmanın anahtarı olan ulaşım ve iletişim alanındaki bu avantajı kullanabilmek için son 17 yılda devrim niteliğinde adımlar atılarak dev projeler bir bir hayata geçirildi. 17 yıl önce toplam 6 bin 101 km bölünmüş yol vardı. Buna Ak Parti döneminde 20 bin 109 km ilave edilerek toplam 26 bin 764 km'ye çıkarıldı. Bu rakam oransal olarak yüzde 332'ye denk geliyor. 5 yıl önce 6 il bölünmüş yollar ile birbirine bağlıyken bugün 77 il birbirine bölünmüş yol ile bağlandı.

TÜRKİYE 'KÖPRÜ' OLDU Türkiye, hayata geçirilen devasa proje ve otoyollarla Doğu'yla Batı'nın arasındaki köprü oldu. Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli gibi dev ve birbirinden zor projeler ardı ardına devreye sokuldu.

İSTANBUL-İZMİR ARASI 3,5 SAAT Dev otoyol projelerine geçtiğimiz Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmete açtığı İstanbul-İzmir otoyolu eklendi. Daha önce 201 kilometresi ana gövde, 33 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere hizmete açılan İstanbul-İzmir otoyolunun, 183 kilometresi ana gövde, 9 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere toplam 192 kilometrelik son kesimi geçtiğimiz hafta hizmete girdi. Bu gelişmeyle 515 km olan İstanbul-İzmir arası 404 km'ye indi. İstanbul-İzmir otoyoluyla, Edirne-İstanbul-Ankara otoyolu ile İzmir-Aydın, İzmir-Çeşme otoyolu birleşerek, Marmara ve Ege bölgeleri otoyol ağıyla bağlanmış oldu. Yapımı devam eden Kuzey Marmara otoyolu (YSS Köprüsü dahil), Çanakkale Malkara otoyolu (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) ve yapımı planlanan Kınalı-Malkara ve Çanakkale-Savaştepe otoyolu ile birlikte Marmara otoyol entegrasyonu tamamlanacak, İzmir ve Aydın'ın; Bursa, Kocaeli ve İstanbul'a olan mesafesi kısalacak.

KAZA ORANLARI DÜŞTÜ Devreye alınan otoyollar sadece zaman, yakıt tasarrufu sağlamadı, aynı zamanda trafik canavarına da engel koydu. Hizmete açılan yollar ile ölümlü kazalarda yüzde 56'lık bir azalma yaşandı. Toplam kazalarda ise yüzde 60'a yakın bir düşüş oldu.

2023'Ü BEKLEYEN HEDEF; 1399 KM Türkiye'de son 16 yılda devreye alınan otoyol projeleri bir bir masaya geliyor. Bu çerçevede hükümet, 2023 yılına kadar toplamda bin 399 km'lik otoyolu araç geçişine açmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda yap-işlet-devret modeliyle 2023 yılına kadar yapılması hedeflenen otoyol projeleri şu şekilde sıralanıyor: Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu 119 km Aydın-Denizli-Burdur Otoyolu (Aydın-Denizli Kesimi) 165 km Mersin(Çeşmeli)-Erdemli-Taşucu Otoyolu 92 km Afyon-Antalya-Alanya Otoyolu (Antalya-Alanya Kesimi) 187 km Ankara-İzmir Otoyolu 572 km Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu 251 km İzmir Körfez Geçişi 13 km

ERDOĞAN: "ULAŞIM 17 YILLIK İKTİDARININ ALAMETİFARİKALARINDAN BİRİ" Geçtiğimiz Pazar günü İstanbul-İzmir Otoyolu açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 17 yıllık iktidarının alametifarikalarından birinin de "ulaşım meselesi" olduğunu belirterek,"Yolunuz yoksa, suyunuz yoksa siz gayri medenisiniz ama nerede CHP varsa orada susuzluk var, orada çöp var. İşte şu anda CHP'nin belediyelerinin olduğu yerlerde maalesef atık su, susuzluk almış başını gidiyor" ifadelerini kullandı.

17 YILDA CUMHURİYET TARİHİNİN NEREDEYSE TAMAMI KADAR OTOYOL YAPILDI Erdoğan, iktidara geldiklerinde bin 714 kilometre olan otoyol uzunluğunu, 2 bin 875 kilometreye çıkardıklarını dile getirerek, "Bölünmüş yol ile bağlı il sayısını 6'dan 77'ye, karayolu tünel sayısını 83'ten 367'ye, karayolu tünel uzunluğunu da 50 kilometreden 473 kilometreye yükselttik. Böylece vatandaşlarımızın hem mal hem can güvenliğinde çok önemli iyileştirmeler gerçekleştirdik. Bu vesileyle vatandaşlarımızın yol konforunu artırdık, kaza riskini minimize ettik" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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