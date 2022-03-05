Türkiye, Ukrayna'dan ayrılan Türk Cumhuriyetleri vatandaşlarına "güvenli geçiş" oluyor - Son Dakika
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Türkiye, Ukrayna'dan ayrılan Türk Cumhuriyetleri vatandaşlarına "güvenli geçiş" oluyor

05.03.2022 15:09
Türkiye, Ukrayna'dan ayrılan Türk Cumhuriyetleri vatandaşlarına "güvenli geçiş" oluyor

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından ülkeyi terk eden Türk Cumhuriyetleri vatandaşları, "güvenli geçiş noktası" olarak gördükleri Türkiye'ye geliyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından ülkeyi terk eden Türk Cumhuriyetleri vatandaşları, "güvenli geçiş noktası" olarak gördükleri Türkiye'ye geliyor.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla ülkeden tahliye edilen Türk vatandaşlarının Edirne'deki sınır kapılarından yurda girişleri sürüyor. Başta Azerbaycan olmak üzere Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan vatandaşları da ülkelerine dönüş yolculuğunda Edirne'deki sınır kapılarını kullanıyor.

Moldova, Romanya ve Bulgaristan sınırlarında zaman zaman zorluk yaşayan vatandaşlar, Türkiye'deki sıcak karşılamadan mutlu oluyor.

Yurda giriş yapanlara Türk Kızılay Edirne Şubesi ve Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfınca çorba, çay ve yiyecek ikramında bulunuluyor.

Azerbaycanlı, Kırgız, Özbek ve Türkmenleri taşıyan 2 otobüs, 109 yolcusuyla Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Azerbaycanlı Adziv Turan, AA muhabirine, Türkiye'de olduğu için huzurlu ve güvende hissettiğini söyledi.

Savaşın yoğun yaşandığı Kiev'i terk ettiğini belirten Turan, "Orada son durum çok kötü. Bütün binalar yerle bir olmuş. Bütün Azerbaycanlılar ve Türkler oradan kaçıyor." dedi.

Turan, kardeş ülke Türkiye'de samimi şekilde karşılandıklarını vurguladı.

Edirne'den İstanbul'a, oradan da uçakla Azerbaycan'a gideceğini anlatan Turan, "Öz memleketimize geldik. Burada bize çok iyi davranıyorlar. Tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor. İkramlar yapılıyor. Allah razı olsun. Türkiye'ye çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye geldiğimiz için çok mutluyum"

Özbek Vadir Nazar, Odessa'dan başlayan zorlu yolculuğun Türkiye'de mutlu şekilde sonlandığını belirtti.

Türkiye'de güvende hissettiklerini, kendilerine her türlü desteğin verildiğini dile getiren Nazar, "Oradaki savaş çok kötü. Türkiye'ye geldiğimiz için çok mutluyum. Her şey için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Otobüs şoförü Cengiz Karaarslan da savaş mağduru vatandaşları Türkiye'ye getirdiklerini ifade etti.

Zorlu yolculuk sırasında sınır kapılarında yoğunluk yaşandığını anlatan Karaarslan, yurda girilmesiyle otobüsteki herkesin rahatladığını vurguladı.

Türkiye, Ukrayna'dan ayrılan Türk Cumhuriyetleri vatandaşlarına güvenli geçiş oluyor
Türkiye, Ukrayna'dan ayrılan Türk Cumhuriyetleri vatandaşlarına güvenli geçiş oluyor
Türkiye, Ukrayna'dan ayrılan Türk Cumhuriyetleri vatandaşlarına güvenli geçiş oluyor
Türkiye, Ukrayna'dan ayrılan Türk Cumhuriyetleri vatandaşlarına güvenli geçiş oluyor

YORUMLAR
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Rus saldırısından kaçan Ukraynalı vatandaşların Türkiye'ye tahliyesi devam ediyor Rus saldırısından kaçan Ukraynalı vatandaşların Türkiye'ye tahliyesi devam ediyor Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülkelerine dönen Azerbaycanlılar Türkiye'ye destekleri için minnettar Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülkelerine dönen Azerbaycanlılar Türkiye'ye destekleri için minnettar

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Ukrayna, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye, Ukrayna'dan ayrılan Türk Cumhuriyetleri vatandaşlarına 'güvenli geçiş' oluyor - Son Dakika


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