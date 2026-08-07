Türkiye'nin atacağı imza 3 ülkenin uykularını kaçırdı: Bölgedeki dengeler değişebilir - Son Dakika
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Türkiye'nin atacağı imza 3 ülkenin uykularını kaçırdı: Bölgedeki dengeler değişebilir

Türkiye\'nin atacağı imza 3 ülkenin uykularını kaçırdı: Bölgedeki dengeler değişebilir
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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanması beklenen savunma anlaşması İsrail, Yunanistan ve Hindistan'da endişe yarattı. Üç ülkenin basını, Türkiye'nin askeri gücü, Pakistan'ın nükleer kapasitesi ve Suudi Arabistan'ın ekonomik gücünü buluşturan ve "Müslüman NATO'su" olarak yorumlanan ittifakın bölgedeki dengeleri değiştirebileceğine dikkat çekti.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, bölgesel güvenlik dengelerini yakından ilgilendiren önemli bir savunma adımı atmaya hazırlanıyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in ortak savunma anlaşmasını resmileştirmek üzere Cidde'de bir araya geleceği belirtildi.

Suudi askeri ve hükümet kaynaklarının AFP'ye verdiği bilgilere göre üç ülke, bölgedeki güvenlik bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan anlaşmayı cuma günü imzalayacak.

"MEKKE ANLAŞMASI" OLARAK ADLANDIRILIYOR

Üç ülkeyi ortak savunma çatısı altında buluşturacağı belirtilen anlaşma "Mekke Anlaşması" olarak adlandırılıyor.

Paktın en dikkat çekici maddesinin ise ülkelerden birine yönelik saldırının diğer tarafları da harekete geçirmesi olduğu belirtiliyor. Anlaşmanın bir ülkenin saldırıya uğraması durumunda diğer ülkelerin de savaşa girmesini öngördüğü ifade ediliyor.

Bu özelliği nedeniyle anlaşma bazı uzmanlar tarafından "Müslüman NATO'sunun başlangıcı" olarak değerlendiriliyor.

BÖLGEDEKİ GELİŞMELER SÜRECİ HIZLANDIRDI

Ortak savunma adımı, bölgede savaşların ve askeri gerilimlerin arttığı bir dönemde geldi. Özellikle Körfez ülkelerini etkileyen, Hürmüz Boğazı ile Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığını aksatan ABD-İran savaşının ardından güvenlik arayışları hız kazandı.

İsminin açıklanmasını istemeyen Suudi bir kaynak, anlaşmanın uzun süredir görüşüldüğünü ancak bölgedeki son gelişmelerin süreci hızlandırdığını belirtti.

Suudi hükümetine yakın ikinci bir kaynak da anlaşmanın cuma günü imzalanacağını doğruladı.

PAKİSTAN HEYETİ SUUDİ ARABİSTAN'A GİTTİ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Asım Munir, cumartesi gününe kadar sürecek ziyaret kapsamında perşembe günü Suudi Arabistan'a ulaştı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ziyaretin 6-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Andrabi ise temasların Körfez'de yükselen gerilimin gölgesinde yapılmasına rağmen anlık krizlerin ve kısa vadeli değerlendirmelerin ötesinde bir anlam taşıdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bugün Cidde'ye gelmesi bekleniyor.

TÜRKİYE ÜÇLÜ SAVUNMA DENKLEMİNE KATILIYOR

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın olası bir stratejik ittifak kuracağı yönündeki iddialar aylardır gündemde yer alıyordu.

Suudi Arabistan ve Pakistan, 2025 yılında ortak bir savunma paktı duyurmuştu. Pakistan'ın İslam dünyasının nükleer silaha sahip tek ülkesi olması nedeniyle bu anlaşma uluslararası alanda dikkat çekmişti.

Türkiye'nin de sürece dahil olmasıyla üç ülkeyi kapsayan yeni bir savunma yapılanmasının ortaya çıkacağı belirtiliyor.

Süreç içerisinde Pakistan, ABD-İran savaşının sona erdirilmesine yönelik girişimlerde arabuluculuk rolü üstlenmeye çalışırken, Türkiye de Gazze'deki savaşın sona erdirilmesini amaçlayan müzakerelerde diplomatik rol oynadı.

İSRAİL, YUNANİSTAN VE HİNDİSTAN BASINI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Üç ülkenin savunma alanındaki yakınlaşması İsrail, Yunanistan ve Hindistan basınında da geniş yankı buldu.

Jerusalem Post, Pakistan'ın nükleer kapasitesi, Suudi Arabistan'ın ekonomik gücü ve Türkiye'nin askeri kapasitesinin aynı yapı içerisinde buluşmasının jeopolitik önemine dikkat çekti. Gazete, üçlü ittifakı "Müslüman NATO'su" oluşturma girişimi olarak değerlendirdi.

Yunanistan'ın ERT kanalı ise anlaşmanın bölgesel bir kriz sırasında gündeme geldiğine dikkat çekerek, Türkiye'ye yönelik olası bir saldırının anlaşma kapsamında Suudi Arabistan ve Pakistan'ı da harekete geçirebileceğini yazdı.

Hindistan'dan Times of India ise Türkiye ile Pakistan arasındaki askeri iş birliğine dikkat çekti. Haberde Türkiye'nin Pakistan için gemi ürettiği, ayrıca İHA ve kara gücü alanlarında Pakistan ordusunun kapasitesine katkı sağladığı belirtildi.

BÖLGESEL DENGELERİ ETKİLEYEBİLİR

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanacağı belirtilen anlaşmanın bölgedeki mevcut güvenlik dengelerine yeni bir boyut kazandırması bekleniyor.

Üçlü savunma yapılanmasının Akdeniz'de İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasındaki ABD destekli 3+1 iş birliğine karşı Orta Doğu'da yeni bir denge oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Suudi Arabistan, Yunanistan, Hindistan, Pakistan, Türkiye, İsrail, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Türkiye Türkiye'nin atacağı imza 3 ülkenin uykularını kaçırdı: Bölgedeki dengeler değişebilir - Son Dakika

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